ПИГУЛЕВСКАЯ НИНА ВИКТОРОВНА
ПИГУЛЕВСКАЯ НИНА ВИКТОРОВНА - российский востоковед, член-корреспондент АН СССР (1946 год).
Из польской дворянской семьи. В 1904-1911 годах училась в частной женской гимназии М.Н. Стоюниной. В 1918 году окончила Бестужевские курсы, специализировалась на истории раннехристианской и византийских церквей. В 1918-1922 годах в аспирантуре Восточного факультета Петроградского университета. С 1918 года занималась восточными языками под руководством академика П.К. Коковцова. В 1921-1928 годах хранитель восточных рукописей в Рукописном отделе Государственной публичной библиотеки Ленинграда.
Арестована 11 декабря 1928 года по делу о религиозно-философском кружке A.A. Мейера «Воскресение». Приговорена 22 июля 1929 года к 5 годам лагерей. В 1929-1931 годах находилась в заключении на Соловецких островах, затем по болезни направлена в ссылку в Архангельск на оставшийся срок. В 1934 году вернулась в Ленинград. С 1936 года работала в библиотеке имени М. Горького при ЛГУ, параллельно занималась изучением собрания сирийских рукописей в Институте востоковедения АН СССР.
В 1938-1970 годах научный сотрудник того же института. В 1939-1941, 1944-1951 годах также преподавала в ЛГУ, с 1946 года профессор. В 1950-1960-х годах ответственный редактор «Палестинского сборника». Внесла существенный вклад в изучение экономического и культурного развития стран Ближнего и Среднего Востока, преимущественно Сирии, а также Аравии, Ирана и Византии в раннее Средневековье, проблем генезиса феодализма, изучение сирийских исторических и литературных памятников, показала важную роль сирийцев в формировании христианской книжно-письменной культуры.
Сочинения:
Месопотамия на рубеже V–VI вв. н.э. М.; Л., 1940;
Сирийские источники по истории народов СССР. М.; Л., 1941;
Византия и Иран на рубеже VI и VII вв. М.; Л., 1946;
Византия на путях в Индию. М.; Л., 1951;
Арабы у границ Византии и Ирана в IV–VI вв. М.; Л., 1964;
Ближний Восток, Византия, славяне. Л., 1976;
Культура сирийцев в Средние века. М., 1979.