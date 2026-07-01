ПИГУЛЕВСКАЯ НИНА ВИКТОРОВНА

ПИГУЛЕВСКАЯ НИНА ВИКТОРОВНА - российский вос­то­ко­вед, член-корреспондент АН СССР (1946 год).

Из польской дво­рян­ской се­мьи. В 1904-1911 годах учи­лась в ча­ст­ной жен­ской гим­на­зии М.Н. Сто­юни­ной. В 1918 году окон­чи­ла Бес­ту­жев­ские кур­сы , спе­циа­ли­зи­ро­ва­лась на ис­то­рии ран­не­хри­сти­ан­ской и ви­зантийских церк­вей. В 1918-1922 годах в ас­пи­ран­ту­ре Восточного факультета Пет­роградского университета. С 1918 года за­ни­ма­лась восточными язы­ка­ми под руководством академика П.К. Ко­ков­цо­ва. В 1921-1928 годах хра­ни­тель восточных ру­ко­пи­сей в Ру­ко­пис­ном от­де­ле Государственной пуб­лич­ной библиотеки Ле­нин­гра­да.

Аре­сто­ва­на 11 декабря 1928 года по де­лу о ре­лигиозно-фи­лософском круж­ке A.A. Мей­е­ра «Вос­кре­се­ние». При­го­во­ре­на 22 июля 1929 года к 5 го­дам ла­ге­рей. В 1929-1931 годах на­хо­ди­лась в за­клю­че­нии на Со­ло­вец­ких островах, за­тем по бо­лез­ни на­прав­ле­на в ссыл­ку в Ар­хан­гельск на ос­тав­ший­ся срок. В 1934 году вер­ну­лась в Ле­нин­град. С 1936 года ра­бо­та­ла в библиотеке имени М. Горь­ко­го при ЛГУ, па­рал­лель­но за­ни­ма­лась изу­че­ни­ем со­б­ра­ния сирийских ру­ко­пи­сей в Институте вос­то­ко­ве­де­ния АН СССР.

В 1938-1970 годах на­учный со­труд­ник то­го же института. В 1939-1941, 1944-1951 годах так­же пре­по­да­ва­ла в ЛГУ, с 1946 года профессор. В 1950-1960-х годах от­ветственный ре­дак­тор «Па­ле­стин­ско­го сбор­ни­ка». Вне­сла су­ще­ст­вен­ный вклад в изу­че­ние эко­но­мического и куль­тур­но­го раз­ви­тия стран Ближ­не­го и Среднего Вос­то­ка, пре­имущественно Си­рии, а так­же Ара­вии, Ира­на и Ви­зан­тии в ран­нее Сред­не­ве­ко­вье , про­блем ге­не­зи­са фео­да­лиз­ма, изу­че­ние сирийских ис­то­рических и литературных па­мят­ни­ков, по­ка­за­ла важ­ную роль си­рий­цев в фор­ми­ро­ва­нии хри­сти­ан­ской книж­но-письменной куль­ту­ры.

Сочинения:

Ме­со­по­та­мия на ру­бе­же V–VI вв. н.э. М.; Л., 1940;

Си­рий­ские ис­точ­ни­ки по ис­то­рии на­ро­дов СССР. М.; Л., 1941;

Ви­зан­тия и Иран на ру­бе­же VI и VII вв. М.; Л., 1946;

Ви­зан­тия на пу­тях в Ин­дию. М.; Л., 1951;

Ара­бы у гра­ниц Ви­зан­тии и Ира­на в IV–VI вв. М.; Л., 1964;

Ближ­ний Вос­ток, Ви­зан­тия, сла­вя­не. Л., 1976;

Куль­ту­ра си­рий­цев в Сред­ние ве­ка. М., 1979.