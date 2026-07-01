ПИГАЛЬ ЖАН БАТИСТ
ПИГАЛЬ ЖАН БАТИСТ- французский скульптор.
Родился в семье придворного резчика по дереву Жана Пигаля (1684-1728 годы). Учился у Р. Ле Лоррена (до 1735 года) и Ж.Б. Лемуана, также в Королевской академии живописи и скульптуры. Участвовал в конкурсе на Римскую премию, но занял 3-е место. Отправился в Италию пешком; добрался до Рима тяжело больным и остался в живых лишь благодаря заботам друга - скульптора Г. Кусту (бывшего в то время пенсионером Французской академии в Риме). В Италии (1736-1740? годы) изучал античную скульптуру, выполнял частные заказы, здесь же создал модель для статуи «Меркурий, завязывающий сандалию» (терракота, Метрополитен-музей, Нью-Йорк; варианты в мраморе - 1744 год, Лувр, Париж, и 1748 год, Старая национальная галерея, Берлин). Автор ряда камерных композиций в стилистике рококо («Мальчик с птичьей клеткой», 1749 год; «Объятия Любви и Дружбы», 1753-1758 годы, обе - мрамор, Лувр); повторял некоторые из этих сюжетов в бронзе и фарфоре. Много работал также в области религиозной скульптуры.
Портреты Пигаля отмечены объективностью характеристик, умением раскрыть внутренний мир модели, духовный склад человека эпохи Просвещения: военного хирурга Ж.М. Герена (бронза, 1775-1780 годы), Д. Дидро (бронза, 1777 год), автопортрет (терракота, около 1780 года, все - Лувр), инженера Ж.Р. Перроне (бронза, 1785 год, Музей Виктории и Альберта, Лондон). Необычно трактован образ Вольтера (1776 год, Институт Франции, Париж), которого Пигаль представил обнажённым, в духе идеи «героической наготы», несмотря на возраст модели (76 лет). Стремясь к правдоподобию, он воспроизвёл старческое немощное тело (для фигуры позировал ветеран Семилетней войны), голову лепил с натуры, но сильно «омолодил» философа. В целом статуя производит впечатление какой-то неестественности и дисгармонии: идея превалирует над пластикой.
Среди немногих женских портретов - бюст маркизы де Помпадур (мрамор, 1751 год, Метрополитен-музей). Из монументальных произведений Пигаля наиболее значительно надгробие маршала Морица Саксонского (мрамор, бронза, 1753-1756 годы), установленное в 1776 году в церкви Сен-Тома в Страсбуре; в его «театральности» и обилии аллегорических фигур ощутимы отзвуки барокко. Сочетание белого и цветного мрамора усиливает живописность и патетику памятника. Член (1744 год), профессор (1752 год), затем ректор (1777 год) Королевской академии живописи и скульптуры.