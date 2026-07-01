ПИГАЛЬ ЖАН БАТИСТ

ПИГАЛЬ ЖАН БАТИСТ- французский скульптор.

Ро­дил­ся в се­мье при­двор­но­го рез­чи­ка по де­ре­ву Жа­на Пи­га­ля (1684-1728 годы). Учил­ся у Р. Ле Лор­ре­на (до 1735 года) и Ж.Б. Ле­муа­на, так­же в Ко­ро­лев­ской ака­де­мии жи­во­пи­си и скульп­ту­ры. Уча­ст­во­вал в кон­кур­се на Римскую пре­мию, но за­нял 3-е ме­сто. От­пра­вил­ся в Ита­лию пеш­ком; до­б­рал­ся до Ри­ма тя­же­ло боль­ным и ос­тал­ся в жи­вых лишь бла­го­да­ря за­бо­там дру­га - скульп­то­ра Г. Кус­ту (быв­ше­го в то вре­мя пен­сио­не­ром Французской ака­де­мии в Ри­ме). В Ита­лии (1736-1740? годы) изу­чал ан­тич­ную скульп­ту­ру, вы­пол­нял ча­ст­ные за­ка­зы, здесь же соз­дал мо­дель для ста­туи «Мер­ку­рий, за­вя­зы­ваю­щий сан­да­лию» (тер­ра­ко­та, Мет­ро­по­ли­тен-му­зей, Нью-Йорк ; ва­ри­ан­ты в мра­мо­ре - 1744 год, Лувр, Па­риж, и 1748 год, Ста­рая национальная га­ле­рея, Бер­лин). Ав­тор ря­да ка­мер­ных ком­по­зи­ций в сти­ли­сти­ке ро­ко­ко («Маль­чик с птичь­ей клет­кой», 1749 год; «Объ­я­тия Люб­ви и Друж­бы», 1753-1758 годы, обе - мра­мор, Лувр); по­вто­рял не­ко­то­рые из этих сю­же­тов в брон­зе и фар­фо­ре. Мно­го ра­бо­тал так­же в об­лас­ти ре­лигиозной скульп­ту­ры.

Порт­ре­ты Пигаля от­ме­че­ны объ­ек­тив­но­стью ха­рак­те­ри­стик, уме­ни­ем рас­крыть внутренний мир мо­де­ли, ду­хов­ный склад че­ло­ве­ка эпо­хи Про­све­ще­ния : во­енного хи­рур­га Ж.М. Ге­ре­на (брон­за, 1775-1780 годы), Д. Дид­ро (брон­за, 1777 год), ав­то­порт­рет (тер­ра­ко­та, около 1780 года, все - Лувр), инженера Ж.Р. Пер­ро­не (брон­за, 1785 год, Му­зей Вик­то­рии и Аль­бер­та, Лон­дон). Не­обыч­но трак­то­ван об­раз Воль­те­ра (1776 год, Ин­сти­тут Фран­ции, Па­риж), ко­то­ро­го Пигаль пред­ста­вил об­на­жён­ным, в ду­хе идеи «ге­рои­че­ской на­го­ты», не­смот­ря на воз­раст мо­де­ли (76 лет). Стре­мясь к прав­до­по­до­бию, он вос­про­из­вёл стар­че­ское не­мощ­ное те­ло (для фи­гу­ры по­зи­ро­вал ве­те­ран Се­ми­лет­ней вой­ны), го­ло­ву ле­пил с на­ту­ры, но силь­но «омо­ло­дил» фи­ло­со­фа. В це­лом ста­туя про­из­во­дит впе­чат­ле­ние ка­кой-то не­ес­те­ст­вен­но­сти и дис­гар­мо­нии: идея пре­ва­ли­ру­ет над пла­сти­кой.

Сре­ди не­мно­гих жен­ских порт­ре­тов - бюст мар­ки­зы де Пом­па­дур (мра­мор, 1751 год, Мет­ро­по­ли­тен-му­зей). Из мо­ну­мен­таль­ных про­из­ве­де­ний Пигаля наи­бо­лее зна­чи­тель­но над­гро­бие мар­ша­ла Мо­ри­ца Сак­сон­ско­го (мра­мор, брон­за, 1753-1756 годы), ус­та­нов­лен­ное в 1776 году в церкви Сен-То­ма в Страс­бу­ре; в его «те­ат­раль­но­сти» и оби­лии ал­ле­го­рических фи­гур ощу­ти­мы от­зву­ки ба­рок­ко. Со­че­та­ние бе­ло­го и цвет­но­го мра­мо­ра уси­ли­ва­ет жи­во­пис­ность и па­те­ти­ку па­мят­ни­ка. Член (1744 год), профессор (1752 год), за­тем рек­тор (1777 год) Ко­ро­лев­ской ака­де­мии жи­во­пи­си и скульп­ту­ры.