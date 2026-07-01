ПИГАФЕТТА АНТОНИО ФРАНЧЕСКО
ПИГАФЕТТА АНТОНИО ФРАНЧЕСКО - итальянский мореплаватель.
Из старинного дворянского рода. В юности изучал астрономию, географию и картографию. В 1519 году, будучи секретарём папского нунция Ф. Кьерикати (1479-1539 годы), прибыл в Испанию. В Севилье Пигафетта присоединился к экспедиции Ф. Магеллана и 20 сентября 1519 года отправился в плавание на борту корабля «Тринидад». Ранен в бою на острове Мактан (27 апреля 1521 года), в котором погиб Магеллан. Пигафетта оказался одним из 18 членов экипажа корабля «Виктория», возвратившихся под командованием Х.С. Элькано 6 сентября 1522 года в Испанию. С 1523 года Пигафетта на службе у герцога Мантуанского, затем при дворе папы Римского Климента VII. В 1524 году возведён в рыцари ордена иоаннитов.
В сентябре 1522 года Пигафетта составил на итальянском языке описание плавания с картой Патагонии и Магелланова пролива - «Рассказ о первом кругосветном путешествии» («Relazione del primo viaggio intorno al mondo»), который представляет собой собрание данных о географии, климате, флоре и фауне посещённых мест, однако не позволяет восстановить детали экспедиции. Пигафетта зафиксировал лексику патагонских индейцев, на острове Себу (Филиппины) впервые записал отдельные слова языка местных жителей. Пигафетта также включил в свою книгу результаты сделанных им в Южном полушарии астрономических наблюдений. Впервые в его сочинении Тихий океан (Mare Pacifico) упоминается под таким названием.
Сочинения:
Путешествие Магеллана / Пер. В.С. Узина. М., 1950. М., 2000.
Автор статьи: А.П. Черных.