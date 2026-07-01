ПИГАФЕТТА АНТОНИО ФРАНЧЕСКО

ПИГАФЕТТА АНТОНИО ФРАНЧЕСКО - итальянский мореплаватель.

Из ста­рин­но­го дво­рян­ско­го ро­да. В юно­сти изу­чал ас­тро­но­мию, гео­гра­фию и кар­то­гра­фию . В 1519 году, бу­ду­чи сек­ре­та­рём пап­ско­го нун­ция Ф. Кье­ри­ка­ти (1479-1539 годы), при­был в Ис­па­нию. В Се­ви­лье Пигафетта при­сое­ди­нил­ся к экс­пе­диции Ф. Ма­гел­ла­на и 20 сентября 1519 года от­правил­ся в пла­ва­ние на бор­ту ко­раб­ля «Три­ни­дад». Ра­нен в бою на острове Мак­тан (27 апреля 1521 года), в ко­то­ром по­гиб Ма­гел­лан. Пигафетта ока­зал­ся од­ним из 18 чле­нов эки­па­жа ко­раб­ля «Вик­то­рия», воз­вра­тив­ших­ся под ко­мандованием Х.С. Эль­ка­но 6 сентября 1522 года в Ис­па­нию. С 1523 года Пигафетта на служ­бе у гер­цо­га Ман­ту­ан­ско­го, за­тем при дво­ре па­пы Рим­ско­го Кли­мен­та VII . В 1524 году воз­ве­дён в ры­ца­ри ор­де­на ио­ан­ни­тов.

В сентябре 1522 года Пигафетта со­ста­вил на итальянском языке опи­са­ние пла­ва­ния с кар­той Па­та­го­нии и Ма­гел­ла­но­ва про­ли­ва - «Рас­сказ о пер­вом кру­го­свет­ном пу­те­ше­ст­вии» («Re­lazione del primo viaggio intorno al mondo»), ко­то­рый пред­став­ля­ет со­бой со­б­ра­ние дан­ных о гео­гра­фии, кли­ма­те, фло­ре и фау­не по­се­щён­ных мест, од­нако не по­зво­ля­ет вос­ста­но­вить де­та­ли экс­пе­ди­ции. Пигафетта за­фик­си­ро­вал лек­си­ку па­та­гон­ских ин­дей­цев, на острове Се­бу (Фи­лип­пи­ны) впер­вые за­пи­сал отдельные сло­ва язы­ка ме­ст­ных жи­те­лей. Пигафетта так­же вклю­чил в свою кни­гу ре­зуль­та­ты сде­лан­ных им в Южном по­лу­ша­рии ас­тро­но­мических на­блю­де­ний. Впер­вые в его со­чи­не­нии Ти­хий оке­ан (Mare Pacifico) упоминается под таким названием.

Сочинения:

Пу­те­ше­ст­вие Ма­гел­ла­на / Пер. В.С. Узи­на. М., 1950. М., 2000.

Автор статьи: А.П. Чер­ных.