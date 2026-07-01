ПИФАГОРЕИЗМ

ПИФАГОРЕИЗМ - со­во­куп­ность уче­ний, про­дол­жав­ших и раз­ви­вав­ших фун­да­мен­таль­ные идеи Пи­фа­го­ра ; од­но из са­мых влия­тель­ных те­че­ний в ан­тич­ной фи­ло­со­фии.

Раз­ли­ча­ют:

1) ран­ний, или до­п­ла­то­нов­ский, пифагореизм: по­след­няя четверть VI - середина IV веков до н.э.;

2) пла­то­ни­зи­рую­щий пифагореизм Древ­ней Ака­де­мии Афин­ской IV века до н.э.;

3) эл­ли­ни­сти­че­ский (у не­ко­то­рых ис­сле­до­ва­те­лей - «сред­ний») пифагореизм, пред­став­лен­ный псев­до­пи­фа­го­рей­ски­ми трак­та­та­ми, да­ти­руе­мы­ми в ос­нов­ном конец IV - I века до н.э.;

4) не­опи­фа­го­ре­изм - с I века до н.э.

Для всех пе­рио­дов и вер­сий пифагореизма ха­рак­тер­ны ра­ди­каль­ный дуа­лизм ду­ши и те­ла с при­зна­ни­ем аб­со­лют­но­го при­ма­та ду­хов­но­го над те­лес­ным и уче­ние о чи­сло­вом ха­рак­те­ре пер­во­ос­нов бы­тия, жиз­ни и соз­на­ния.

Под пифагореизмом в уз­ком смыс­ле по­ни­ма­ют ран­ний пифагореизм, сов­па­даю­щий с ис­то­ри­ей ос­но­ван­но­го Пи­фа­го­ром в Кро­то­не пи­фа­го­рей­ско­го сою­за - ре­лигиодно-фи­лососфского брат­ст­ва со сво­ими жиз­нен­ным ус­та­вом, куль­том, ри­туа­ла­ми, ие­рар­хи­ей чле­нов, а так­же с осо­бой сис­те­мой нравственного вос­пи­та­ния и ду­хов­ной дис­ци­п­ли­ны. Но в от­ли­чие от ана­ло­гич­ных об­щин ор­фи­ков (смотрите «Ор­физм») (есть ряд со­об­ще­ний о ран­них пи­фа­го­рей­цах и о са­мом Пи­фа­го­ре как ав­то­рах не­ко­то­рых «по­эм Ор­фея»), пи­фа­го­рей­ский со­юз был так­же на­учно-фи­лософской шко­лой (во вся­ком слу­чае на­чи­ная с V века) и по­ли­тической пар­ти­ей, рас­про­стра­нив­шей своё влия­ние на греческие по­ли­сы Южной Ита­лии и (час­тич­но) Си­ци­лии. Ло­зунг пи­фа­го­рей­цев «у дру­зей всё об­щее» со­че­тал­ся в по­ли­ти­ке с идеа­лом «прав­ле­ния наи­луч­ших» в нравственном и ин­тел­лек­ту­аль­ном смыс­ле. По­сле ан­ти­пи­фа­го­рей­ских вос­ста­ний (пер­вое про­изош­ло ещё при жиз­ни Пи­фа­го­ра на ру­бе­же VI-V веков) и раз­гро­ма сою­за ита­лий­ский центр пифагореизма пе­ре­мес­тил­ся в Та­рент: ещё в середине IV веке до н.э. там су­ще­ст­во­ва­ла силь­ная об­щи­на, ру­ко­во­ди­мая Ар­хи­том, дру­гом Пла­то­на. Од­но­вре­мен­но бе­жав­шие от рас­пра­вы пи­фа­го­рей­цы впер­вые по­яв­ля­ют­ся в Бал­кан­ской Гре­ции: в Фи­вах (дру­зья пла­то­нов­ско­го Со­кра­та в «Фе­до­не» Сим­мий и Ке­бет; Фи­ло­лай) и Фли­ун­те. Со­глас­но Ари­сток­се­ну, чле­ны фли­унт­ской об­щи­ны - Фан­тов, Эхе­крат (то­ж­де­ст­вен Эхе­кра­ту пла­то­нов­ско­го «Фе­до­на»), Ди­окл, По­ли­мнаст и Ксе­но­фил из Хал­ки­ди­ки (уче­ни­ки Фи­ло­лая и Эв­ри­та) бы­ли «по­след­ни­ми из пи­фа­го­рей­цев». Од­на­ко есть ука­за­ния на то, что тра­ди­ция пифагореизма не угас­ла впол­не и в эл­ли­ни­стическую эпо­ху (пи­фа­го­ре­ец Ли­кон, по­ле­ми­зи­рую­щий с Ари­сто­те­лем , и другие).

Внутренняя ор­га­ни­за­ция пи­фа­го­рей­ско­го сою­за вы­ра­жа­лась пре­ж­де все­го в де­ле­нии на «акус­ма­ти­ков» и «ма­те­ма­ти­ков» (ина­че «эк­со­те­ри­ков» и «эсо­те­ри­ков»); пер­во­на­чаль­но оно, воз­мож­но, со­от­вет­ст­во­ва­ло различным сту­пе­ням по­свя­ще­ния, но со вре­ме­нем «акус­ма­ти­ки» и «ма­те­ма­тики» пре­вра­ти­лись во вра­ж­дую­щие груп­пи­ров­ки, при­чём пер­вая во­пло­ща­ла фольк­лор­но-ре­лигиозную, а вто­рая - на­учно-фи­лософскую тра­ди­цию в пифагореизме. «Акус­ма­ти­ки» за­учи­ва­ли наи­зусть «акус­мы» (ина­че «сим­во­лы») - без­до­ка­зательные мак­си­мы кос­мо­ло­гического, эс­ха­то­ло­гического и этического ха­рак­те­ра («Что са­мое муд­рое? - Чис­ло», «Что есть ост­ро­ва бла­жен­ных? - Солн­це и Лу­на», «Зем­ле­тря­се­ние - сход­ка мерт­ве­цов» и так далее), вклю­чав­шие так­же мно­жест­во ри­ту­аль­ных за­пре­тов и та­бу. «Ма­те­ма­ти­ки» за­ни­ма­лись нау­ка­ми («ма­те­ма­та») - ариф­ме­ти­кой, гео­мет­ри­ей, ас­тро­но­ми­ей, «му­зы­кой» (то есть тео­ри­ей му­зы­ки) и фи­лософской кос­мо­ло­ги­ей, ос­но­вой ко­то­рых бы­ло уче­ние о пер­во­на­ча­лах. И те и дру­гие пре­тен­до­ва­ли на вер­ность из­на­чаль­но­му уче­нию Пи­фа­го­ра, ко­то­рый пред­ста­ёт, таким образом, в ан­тич­ных ис­точ­ни­ках од­но­вре­мен­но и как религиозный учи­тель, и как соз­да­тель ма­те­ма­тической нау­ки.

Ре­кон­ст­рук­ция до­п­ла­то­нов­ско­го пифагореизма опи­ра­ет­ся на два основных ис­точ­ни­ка: под­лин­ные фраг­мен­ты Фи­ло­лая и сви­де­тель­ства Ари­сто­те­ля о так называемых пи­фа­го­рей­цах, в уче­нии ко­то­рых боль­шин­ст­во современных ис­сле­до­ва­те­лей ви­дят це­ло­ст­ную сис­те­му, в основном сов­па­даю­щую с сис­те­мой Фи­ло­лая. К ней не от­но­сит­ся при­во­ди­мая Ари­сто­те­лем («Ме­та­фи­зи­ка», 986а 22) таб­ли­ца про­ти­во­по­лож­но­стей, рас­по­ло­жен­ных в «два столб­ца»: пре­дел - бес­пре­дель­ное, не­чёт­ное - чёт­ное, од­но - мно­же­ст­во, пра­вое - ле­вое, муж­ское - жен­ское, по­кой - из­ме­не­ние, пря­мое - кри­вое, свет - тьма, доб­ро - зло, квад­рат - раз­но­сто­рон­ний пря­мо­уголь­ник. Ари­сто­тель при­пи­сы­вал эту сис­те­му пи­фа­го­рей­цам VI века до н.э., вклю­чая са­мо­го Пи­фа­го­ра. Рас­по­ло­же­ние эле­мен­тов ми­ра па­ра­ми в два столб­ца от­ра­жа­ет ра­ди­каль­ный ме­та­фи­зический дуа­лизм пифагореизма: все эле­мен­ты, на­хо­дя­щие­ся в од­ном столб­це, яв­ля­ют­ся «ря­до­по­лож­ны­ми» и по су­ще­ст­ву пред­став­ля­ют со­бой де­сять слу­ча­ев про­яв­ле­ния од­но­го и то­го же фундаментального на­ча­ла: пре­де­ла (peras) ли­бо бес­пре­дель­но­го (apeiron). Пре­дел - фор­мо­об­ра­зую­щее, ак­тив­ное (муж­ское), не­из­мен­ное, свет­лое и доб­рое на­ча­ло, про­ти­во­по­лож­ное бес­пре­дель­но­му - не­оформ­лен­но­му, пас­сив­но­му (жен­ско­му), из­ме­няю­ще­му­ся на­ча­лу, ис­точ­ни­ку зла в кос­мо­се (хао­са, дис­гар­мо­нии и тому подобное). За­мы­каю­щие таб­ли­цу «квад­рат и раз­но­сто­рон­ний пря­мо­уголь­ник» бы­ли гео­мет­рическими сим­во­ла­ми бес­смерт­ной ду­ши (рав­но­го се­бе и не­из­мен­но­го на­ча­ла) и смерт­но­го те­ла (не­рав­но­го се­бе и под­вер­жен­но­го веч­но­му из­ме­не­нию). Сле­до­вав­ший это­му древ­не­му уче­нию Фи­ло­лай при­зна­вал так­же третье на­ча­ло - бо­га-де­ми­ур­га, или Гар­мо­нию, объ­е­ди­няв­шую не­при­ми­ри­мые пер­во­эле­мен­ты в еди­ное це­лое. По­след­ний круп­ный пред­ста­ви­тель до­п­ла­то­нов­ско­го пифагореизма - Ар­хит: в его ли­це пи­фа­го­рей­ские нау­ки окон­ча­тель­но обо­со­би­лись от спе­ку­ля­тив­ной фи­ло­со­фии и вы­де­ли­лись в специальные дис­ци­п­ли­ны.

Мно­го­гран­ным и сис­те­мо­об­ра­зую­щим бы­ло влия­ние пи­фа­го­рей­ской ме­та­фи­зи­ки, кос­мо­ло­гии, пси­хо­ло­гии, а так­же эти­ки и по­ли­ти­ки на Пла­то­на и тра­ди­цию пла­то­низ­ма: дуа­лизм чув­ст­вен­но­го и умо­по­сти­гае­мо­го ми­ра, уче­ние о бес­смер­тии и пе­ре­се­ле­нии душ, те­лео­ло­гизм в кос­мо­ло­гии, при­мат ма­те­ма­ти­ки в эпи­сте­мо­ло­гии, ве­ра в то, что го­су­дар­ст­вом долж­ны управ­лять фи­ло­со­фы, и так далее. Пре­ем­ни­ки Пла­то­на в Древ­ней Ака­де­мии Спев­сипп и Ксе­но­крат раз­ра­ба­ты­ва­ли различные ас­пек­ты пи­фа­го­рей­ской ме­та­фи­зи­ки.

К пифагореизму вос­хо­дит важ­ней­шая ветвь ев­ропейского му­зы­коз­на­ния (другая ветвь вос­хо­дит к Ари­сток­се­ну и его по­сле­до­ва­те­лям). «За­ко­ны чис­ла» оп­ре­де­ля­ют в пифагореизме как «му­зы­каль­ное» уст­рое­ние Все­лен­ной (àh to,u pant8oV àarmon}a, лат. musica munda­na, смотрите «Гар­мо­ния сфер»), так и му­зы­ку, соз­да­вае­мую че­ло­ве­ком. Они ле­жат в ос­но­ве ме­ло­дии и музыкальных ин­тер­ва­лов, сте­пень со­вер­шен­ст­ва ко­то­рых (кон­со­нан­сов и дис­со­нан­сов) за­ви­сит от от­да­лён­но­сти со­от­вет­ст­вую­ще­го ему чи­сло­во­го от­но­ше­ния от еди­ни­цы-мо­на­ды.

Эл­ли­ни­стический пифагореизм пред­став­лен трак­тата­ми, при­пи­сы­вав­ши­ми­ся Пи­фа­го­ру и древ­ним пи­фа­го­рей­цам (Ар­хи­ту, Фи­ло­лаю, Эк­фан­ту, Дио­то­ге­ну, Гип­па­су, Теа­но и другим) и став­ши­ми пред­ме­том ин­тен­сив­ных ис­сле­до­ва­ний по­сле пе­ре­смот­ра их да­ти­ров­ки (рань­ше они счи­та­лись «не­опи­фа­го­рей­ски­ми») и пуб­ли­ка­ции со­б­ра­ния Х. Тес­леф­фа в 1965 году. Основной ис­точ­ник - про­стран­ные ци­та­ты-фраг­мен­ты в ан­то­ло­гии Ио­ан­на Сто­бея (начало V века), но со­хра­ни­лись и не­ко­то­рые це­лые трак­та­ты: «О ка­те­го­ри­ях» Ар­хи­та, «О при­ро­де Все­лен­ной» Ок­ке­ла, «О при­ро­де ду­ши и кос­мо­са» Ти­мея из Локр (счи­тал­ся в древ­но­сти ори­ги­на­лом пла­то­нов­ско­го «Ти­мея»). Эл­ли­ни­стический пифагореизм но­сит про­пе­дев­тический ха­рак­тер (по Тес­леф­фу - «учеб­ни­ки фи­ло­со­фии») и ис­поль­зу­ет по­ня­тий­ный ап­па­рат Пла­то­на и Ари­сто­те­ля.

Воз­ро­ж­де­ние пифагореизма на­чи­ная с I века до н.э. про­ис­хо­ди­ло од­но­вре­мен­но с воз­ро­ж­де­ни­ем древ­не­го пла­то­низ­ма; оба уче­ния окон­ча­тель­но сли­ва­ют­ся в не­оп­ла­то­низ­ме Ямв­ли­ха (до это­го уже у Ну­ме­ния).

Ис­точники:

Die Fragmente der Vorsokrati­ker / Hrsg. H. Diels, W. Kranz. 6. Aufl. [B.], 1951. Bd 1;

The Pythagorean texts of the Hellenistic period / Ed. H. Thesleff. Abo, 1965;

Pitago­rici: Testimonianze e frammenti / Ed. M. Тim­panaro Cardini. Firenze, 1968. Fasc. 1-3;

Фраг­мен­ты ран­них гре­че­ских фи­ло­со­фов / Изд. под­гот. А.В. Ле­бе­дев. М., 1989;

Philo­laus of Croton: Pythagorean and presocratic / Com­ment. C.A. Huffman. Camb., 1993.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)