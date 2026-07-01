ПИФАГОРЕИЗМ
ПИФАГОРЕИЗМ - совокупность учений, продолжавших и развивавших фундаментальные идеи Пифагора; одно из самых влиятельных течений в античной философии.
Различают:
1) ранний, или доплатоновский, пифагореизм: последняя четверть VI - середина IV веков до н.э.;
2) платонизирующий пифагореизм Древней Академии Афинской IV века до н.э.;
3) эллинистический (у некоторых исследователей - «средний») пифагореизм, представленный псевдопифагорейскими трактатами, датируемыми в основном конец IV - I века до н.э.;
4) неопифагореизм - с I века до н.э.
Для всех периодов и версий пифагореизма характерны радикальный дуализм души и тела с признанием абсолютного примата духовного над телесным и учение о числовом характере первооснов бытия, жизни и сознания.
Под пифагореизмом в узком смысле понимают ранний пифагореизм, совпадающий с историей основанного Пифагором в Кротоне пифагорейского союза - религиодно-филососфского братства со своими жизненным уставом, культом, ритуалами, иерархией членов, а также с особой системой нравственного воспитания и духовной дисциплины. Но в отличие от аналогичных общин орфиков (смотрите «Орфизм») (есть ряд сообщений о ранних пифагорейцах и о самом Пифагоре как авторах некоторых «поэм Орфея»), пифагорейский союз был также научно-философской школой (во всяком случае начиная с V века) и политической партией, распространившей своё влияние на греческие полисы Южной Италии и (частично) Сицилии. Лозунг пифагорейцев «у друзей всё общее» сочетался в политике с идеалом «правления наилучших» в нравственном и интеллектуальном смысле. После антипифагорейских восстаний (первое произошло ещё при жизни Пифагора на рубеже VI-V веков) и разгрома союза италийский центр пифагореизма переместился в Тарент: ещё в середине IV веке до н.э. там существовала сильная община, руководимая Архитом, другом Платона. Одновременно бежавшие от расправы пифагорейцы впервые появляются в Балканской Греции: в Фивах (друзья платоновского Сократа в «Федоне» Симмий и Кебет; Филолай) и Флиунте. Согласно Аристоксену, члены флиунтской общины - Фантов, Эхекрат (тождествен Эхекрату платоновского «Федона»), Диокл, Полимнаст и Ксенофил из Халкидики (ученики Филолая и Эврита) были «последними из пифагорейцев». Однако есть указания на то, что традиция пифагореизма не угасла вполне и в эллинистическую эпоху (пифагореец Ликон, полемизирующий с Аристотелем, и другие).
Внутренняя организация пифагорейского союза выражалась прежде всего в делении на «акусматиков» и «математиков» (иначе «эксотериков» и «эсотериков»); первоначально оно, возможно, соответствовало различным ступеням посвящения, но со временем «акусматики» и «математики» превратились во враждующие группировки, причём первая воплощала фольклорно-религиозную, а вторая - научно-философскую традицию в пифагореизме. «Акусматики» заучивали наизусть «акусмы» (иначе «символы») - бездоказательные максимы космологического, эсхатологического и этического характера («Что самое мудрое? - Число», «Что есть острова блаженных? - Солнце и Луна», «Землетрясение - сходка мертвецов» и так далее), включавшие также множество ритуальных запретов и табу. «Математики» занимались науками («математа») - арифметикой, геометрией, астрономией, «музыкой» (то есть теорией музыки) и философской космологией, основой которых было учение о первоначалах. И те и другие претендовали на верность изначальному учению Пифагора, который предстаёт, таким образом, в античных источниках одновременно и как религиозный учитель, и как создатель математической науки.
Реконструкция доплатоновского пифагореизма опирается на два основных источника: подлинные фрагменты Филолая и свидетельства Аристотеля о так называемых пифагорейцах, в учении которых большинство современных исследователей видят целостную систему, в основном совпадающую с системой Филолая. К ней не относится приводимая Аристотелем («Метафизика», 986а 22) таблица противоположностей, расположенных в «два столбца»: предел - беспредельное, нечётное - чётное, одно - множество, правое - левое, мужское - женское, покой - изменение, прямое - кривое, свет - тьма, добро - зло, квадрат - разносторонний прямоугольник. Аристотель приписывал эту систему пифагорейцам VI века до н.э., включая самого Пифагора. Расположение элементов мира парами в два столбца отражает радикальный метафизический дуализм пифагореизма: все элементы, находящиеся в одном столбце, являются «рядоположными» и по существу представляют собой десять случаев проявления одного и того же фундаментального начала: предела (peras) либо беспредельного (apeiron). Предел - формообразующее, активное (мужское), неизменное, светлое и доброе начало, противоположное беспредельному - неоформленному, пассивному (женскому), изменяющемуся началу, источнику зла в космосе (хаоса, дисгармонии и тому подобное). Замыкающие таблицу «квадрат и разносторонний прямоугольник» были геометрическими символами бессмертной души (равного себе и неизменного начала) и смертного тела (неравного себе и подверженного вечному изменению). Следовавший этому древнему учению Филолай признавал также третье начало - бога-демиурга, или Гармонию, объединявшую непримиримые первоэлементы в единое целое. Последний крупный представитель доплатоновского пифагореизма - Архит: в его лице пифагорейские науки окончательно обособились от спекулятивной философии и выделились в специальные дисциплины.
Многогранным и системообразующим было влияние пифагорейской метафизики, космологии, психологии, а также этики и политики на Платона и традицию платонизма: дуализм чувственного и умопостигаемого мира, учение о бессмертии и переселении душ, телеологизм в космологии, примат математики в эпистемологии, вера в то, что государством должны управлять философы, и так далее. Преемники Платона в Древней Академии Спевсипп и Ксенократ разрабатывали различные аспекты пифагорейской метафизики.
К пифагореизму восходит важнейшая ветвь европейского музыкознания (другая ветвь восходит к Аристоксену и его последователям). «Законы числа» определяют в пифагореизме как «музыкальное» устроение Вселенной (àh to,u pant8oV àarmon}a, лат. musica mundana, смотрите «Гармония сфер»), так и музыку, создаваемую человеком. Они лежат в основе мелодии и музыкальных интервалов, степень совершенства которых (консонансов и диссонансов) зависит от отдалённости соответствующего ему числового отношения от единицы-монады.
Эллинистический пифагореизм представлен трактатами, приписывавшимися Пифагору и древним пифагорейцам (Архиту, Филолаю, Экфанту, Диотогену, Гиппасу, Теано и другим) и ставшими предметом интенсивных исследований после пересмотра их датировки (раньше они считались «неопифагорейскими») и публикации собрания Х. Теслеффа в 1965 году. Основной источник - пространные цитаты-фрагменты в антологии Иоанна Стобея (начало V века), но сохранились и некоторые целые трактаты: «О категориях» Архита, «О природе Вселенной» Оккела, «О природе души и космоса» Тимея из Локр (считался в древности оригиналом платоновского «Тимея»). Эллинистический пифагореизм носит пропедевтический характер (по Теслеффу - «учебники философии») и использует понятийный аппарат Платона и Аристотеля.
Возрождение пифагореизма начиная с I века до н.э. происходило одновременно с возрождением древнего платонизма; оба учения окончательно сливаются в неоплатонизме Ямвлиха (до этого уже у Нумения).
Источники:
Die Fragmente der Vorsokratiker / Hrsg. H. Diels, W. Kranz. 6. Aufl. [B.], 1951. Bd 1;
The Pythagorean texts of the Hellenistic period / Ed. H. Thesleff. Abo, 1965;
Pitagorici: Testimonianze e frammenti / Ed. M. Тimpanaro Cardini. Firenze, 1968. Fasc. 1-3;
Фрагменты ранних греческих философов / Изд. подгот. А.В. Лебедев. М., 1989;
Philolaus of Croton: Pythagorean and presocratic / Comment. C.A. Huffman. Camb., 1993.