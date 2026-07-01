ПИФАГОР ИЗ САМОСА

ПИФАГОР ИЗ САМОСА - древнегреческий фи­ло­соф, ма­те­ма­тик и ре­ли­ги­оз­но-нрав­ст­вен­ный ре­фор­ма­тор, ос­но­ва­тель пи­фа­го­ре­из­ма .

По­ми­мо ог­ром­но­го ко­ли­че­ст­ва раз­роз­нен­ных сви­де­тельств о жиз­ни и уче­нии Пифагора, со­хра­ни­лись 4 позд­не­ан­тич­ные био­гра­фии: Дио­ге­на Ла­эр­тия, «Жизнь Пи­фа­го­ра» Пор­фи­рия, «О пи­фа­го­рей­ской жиз­ни» Ямв­ли­ха и ано­ним­ная «Жизнь Пи­фа­гора», за­кон­спек­ти­ро­ван­ная Фо­ти­ем. В зна­чительной ме­ре они ос­но­ва­ны на био­гра­фи­ях Пифагора, при­над­ле­жа­щих Апол­ло­нию Ти­ан­ско­му, Ни­ко­ма­ху из Ге­ра­сы, Не­ан­фу из Ки­зи­ка, на фан­та­стическом ро­ма­не Ан­то­ния Дио­ге­на, со­чи­не­ни­ях Алек­сан­д­ра По­ли­гис­то­ра и других сочинениях, и вме­сте с ни­ми со­став­ля­ют кор­пус так называемой позд­ней, или «вто­рич­ной», литературы о Пифагоре, ко­то­рая час­тич­но мо­жет быть воз­ве­де­на к «пер­вич­ной» (то есть ос­но­ван­ной не­по­сред­ст­вен­но на уст­ном пре­да­нии по­след­них пи­фа­го­рей­цев) литературе IV века до н.э. - пе­ри­па­те­ти­кам Ари­сток­се­ну, Ди­ке­ар­ху, Ге­рак­ли­ду Пон­тий­ско­му, си­ци­лий­ско­му ис­то­ри­ку Ти­мею, а так­же к ут­ра­чен­но­му со­чи­не­нию Ари­сто­те­ля о пи­фа­го­рей­цах. Ос­тат­ки этой «пер­вич­ной» литературы вме­сте с не­ко­то­ры­ми бо­лее ран­ни­ми сви­детель­ст­ва­ми (Ксе­но­фа­на, Ге­рак­ли­та, Эм­пе­док­ла, Ио­на из Хио­са, Ге­ро­до­та , Исо­кра­та, Пла­то­на) об­ра­зу­ют яд­ро наи­бо­лее дос­то­вер­ных сви­де­тельств о жиз­ни и уче­нии Пифагора; они со­б­ра­ны в гла­ве «Пи­фа­гор» во «Фраг­мен­тах до­со­кра­ти­ков» Г. Диль­са - В. Кран­ца.

Пифагор в юно­сти ез­дил учить­ся в Ми­лет, где слу­шал Анак­си­ман­д­ра (био­гра­фическая тра­ди­ция на­стаи­ва­ет так­же на бли­зо­сти к Фе­ре­ки­ду из Си­ро­са, мис­ти­ко-ал­ле­го­рическая кос­мо­ло­гия ко­то­ро­го кон­ге­ни­аль­на Пифагору), и со­вер­шил пу­те­ше­ст­вие на Вос­ток (в том числе в Еги­пет и Ва­ви­лон), где по­зна­ко­мил­ся с древневосточной ма­те­ма­ти­кой и ас­тро­но­ми­ей и изу­чал не­гре­че­ские ре­лигиозно- куль­то­вые тра­ди­ции; около 532 года - под дав­ле­ни­ем ти­ра­нии По­ли­кра­та пе­ре­се­лил­ся в Кро­тон (Южная Ита­лия), где ос­но­вал пи­фа­го­рей­ский со­юз, ко­то­рый пред­став­лял со­бой свое­об­раз­ное со­че­та­ние фи­лософские шко­лы, ре­лигиозные об­щи­ны и по­ли­тические пар­тии и рас­про­стра­нял своё влия­ние по всей Южной Ита­лии. В ре­зуль­та­те ан­ти­пи­фа­го­рей­ско­го вос­ста­ния бе­жал в Ме­та­понт, где и умер.

По­доб­но Со­кра­ту, Пифагор не ос­та­вил со­чи­не­ний (во вся­ком слу­чае, они не су­ще­ст­во­ва­ли в эпо­ху Пла­то­на и Ари­с­тоте­ля ), по­это­му точ­ная ре­кон­ст­рук­ция «из­на­чаль­ной» сис­те­мы Пифагора и её диф­ферен­циа­ция от позд­ней­шей тра­ди­ции за­труд­ни­тель­на. С другой сто­ро­ны, не сле­ду­ет пре­умень­шать кон­сер­ва­тив­ную пре­ем­ст­вен­ность пи­фа­го­рей­ской «школь­ной док­три­ны», ко­то­рая в сво­их основных прин­ци­пах ос­та­ёт­ся не­из­мен­ной от Пифагора до позд­не­ан­тич­ных нео­пи­фа­го­рей­цев и нео­п­ла­то­ни­ков. Сек­рет­ность, от­сут­ст­вие письменной фик­са­ции до Фи­ло­лая и аб­со­лют­ный ав­то­ри­тет Пифагора (во­шед­шие в по­сло­ви­цу aáut8oV ãeja - «Сам ска­зал») в со­че­та­нии с тре­бо­ва­ни­ем при­пи­сы­вать учи­те­лю все от­кры­тия уче­ни­ков де­ла­ют ре­кон­ст­рук­цию пер­во­на­чаль­но­го уче­ния Пифагора од­ной из са­мых слож­ных про­блем ис­то­рии ан­тич­ной фи­ло­со­фии.

В ан­тич­ной био­гра­фической тра­ди­ции об­раз Пифагора раз­дваи­ва­ет­ся на ду­хов­но­го ли­де­ра, ре­лигиозного учи­те­ля [ран­няя ле­ген­да о Пифагоре-чу­до­твор­це, со­вер­шив­шем сре­ди про­чих чу­дес вос­кре­се­ние из мёрт­вых (ка­та­ба­сис, или нис­хо­ж­де­ние в Аид, с по­сле­дую­щим воз­вра­ще­ни­ем), в этом смыс­ле ти­по­ло­ги­че­ски со­пос­та­ви­ма с Еван­ге­ли­ем], с од­ной сто­ро­ны, и соз­да­те­ля точ­ных ма­те­ма­тических на­ук (ариф­ме­ти­ки, гео­мет­рии, му­зы­ки, ас­тро­но­мии) - с дру­гой. К Пифагору мо­жет вос­хо­дить пи­фа­го­рей­ская таб­ли­ца про­ти­во­по­лож­но­стей, где фун­даментальными пер­во­на­ча­ла­ми бы­тия (фи­зи­че­ско­го и пси­хи­че­ско­го) вы­сту­па­ют пре­дел и бес­пре­дель­ное, по­ни­мае­мые как са­мо­быт­ные не­ма­те­ри­аль­ные ма­те­ма­тические сущ­но­сти, а не как ат­ри­бу­ты фи­зических тел. На­дёж­но за­сви­де­тель­ст­во­ва­ны в ре­лигиозно-фи­лософской док­три­не Пифагора уче­ние о бес­смер­тии ду­ши (псю­хе), ме­тем­пси­хо­зе в со­че­та­нии с «па­мя­тью пред­ков» (Пифагор «пом­нил» свои 4 преж­ние ин­кар­на­ции - за­ча­ток пла­то­нической тео­рии анам­не­си­са) и род­ст­ве всех жи­вых су­ществ (ср. куль­то­вую ре­фор­му - пе­ре­ход на бес­кров­ные жерт­вы); тре­бо­ва­ние «очи­ще­ния» (ка­тар­сис) как выс­шей этической це­ли, ко­то­рая дос­ти­га­ет­ся для те­ла - че­рез ве­ге­та­ри­ан­ст­во, для ду­ши - че­рез по­зна­ние му­зы­каль­но-чи­сло­вой струк­ту­ры кос­мо­са (смотрите Гар­мо­ния сфер ), сим­во­ли­че­ски вы­ра­жае­мой в «тет­рак­ти­де» («чет­ве­ри­це»), то есть сум­ме пер­вых че­ты­рёх чи­сел 1+2+3+4=10, со­дер­жа­щей основные музыкальные ин­тер­ва­лы: ок­та­ву (2д1), квин­ту (3д2) и квар­ту (4д3).

В ма­те­ма­ти­ке с име­нем Пифагора свя­за­но сис­те­ма­тическое вве­де­ние до­ка­за­тельств, де­дук­тив­ное по­строе­ние гео­мет­рии пря­мо­ли­ней­ных фи­гур, соз­да­ние уче­ния о по­до­бии, по­строе­ние не­ко­то­рых пра­виль­ных мно­го­гран­ни­ков и мно­го­уголь­ни­ков, уче­ние о чёт­ных и не­чёт­ных, о про­стых и со­став­ных чис­лах, о про­пор­ци­ях, об ариф­ме­тическим, гео­мет­рических и гар­мо­нических сред­них (смотрите так­же «Пи­фа­го­ра тео­ре­ма», «Пи­фа­го­ро­вы чис­ла»).

Пифагор явил­ся не толь­ко соз­да­те­лем уче­ния о бес­смер­тии ду­ши, но и ос­но­во­по­лож­ни­ком всей ан­тич­ной идеа­ли­стической ме­та­фи­зи­ки, в рус­ле ко­то­рой раз­ви­ва­лись впо­след­ст­вии уче­ния (по­ми­мо пи­фа­го­рей­ской шко­лы V-IV векав) элей­ской шко­лы, Пла­то­на и позд­ней­ше­го пла­то­низ­ма.

Сочинение:

Die Fragmente der Vorsokratiker / Hrsg. H. Diels, W. Kranz. 6. Aufl. [B.], 1951. Bd 1. S. 96-105. [В кн.:]

Дио­ген Ла­эрт­ский. О жиз­ни, уче­ни­ях и из­ре­че­ни­ях зна­ме­ни­тых фи­ло­со­фов. 2-е изд. М., 1986; [В кн.:] Фраг­мен­ты ран­них гре­че­ских фи­ло­со­фов / Изд. под­гот. А.В. Ле­бе­дев. М., 1989.

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