ПИФАГОР ИЗ САМОСА
ПИФАГОР ИЗ САМОСА - древнегреческий философ, математик и религиозно-нравственный реформатор, основатель пифагореизма.
Помимо огромного количества разрозненных свидетельств о жизни и учении Пифагора, сохранились 4 позднеантичные биографии: Диогена Лаэртия, «Жизнь Пифагора» Порфирия, «О пифагорейской жизни» Ямвлиха и анонимная «Жизнь Пифагора», законспектированная Фотием. В значительной мере они основаны на биографиях Пифагора, принадлежащих Аполлонию Тианскому, Никомаху из Герасы, Неанфу из Кизика, на фантастическом романе Антония Диогена, сочинениях Александра Полигистора и других сочинениях, и вместе с ними составляют корпус так называемой поздней, или «вторичной», литературы о Пифагоре, которая частично может быть возведена к «первичной» (то есть основанной непосредственно на устном предании последних пифагорейцев) литературе IV века до н.э. - перипатетикам Аристоксену, Дикеарху, Гераклиду Понтийскому, сицилийскому историку Тимею, а также к утраченному сочинению Аристотеля о пифагорейцах. Остатки этой «первичной» литературы вместе с некоторыми более ранними свидетельствами (Ксенофана, Гераклита, Эмпедокла, Иона из Хиоса, Геродота, Исократа, Платона) образуют ядро наиболее достоверных свидетельств о жизни и учении Пифагора; они собраны в главе «Пифагор» во «Фрагментах досократиков» Г. Дильса - В. Кранца.
Пифагор в юности ездил учиться в Милет, где слушал Анаксимандра (биографическая традиция настаивает также на близости к Ферекиду из Сироса, мистико-аллегорическая космология которого конгениальна Пифагору), и совершил путешествие на Восток (в том числе в Египет и Вавилон), где познакомился с древневосточной математикой и астрономией и изучал негреческие религиозно- культовые традиции; около 532 года - под давлением тирании Поликрата переселился в Кротон (Южная Италия), где основал пифагорейский союз, который представлял собой своеобразное сочетание философские школы, религиозные общины и политические партии и распространял своё влияние по всей Южной Италии. В результате антипифагорейского восстания бежал в Метапонт, где и умер.
Подобно Сократу, Пифагор не оставил сочинений (во всяком случае, они не существовали в эпоху Платона и Аристотеля), поэтому точная реконструкция «изначальной» системы Пифагора и её дифференциация от позднейшей традиции затруднительна. С другой стороны, не следует преуменьшать консервативную преемственность пифагорейской «школьной доктрины», которая в своих основных принципах остаётся неизменной от Пифагора до позднеантичных неопифагорейцев и неоплатоников. Секретность, отсутствие письменной фиксации до Филолая и абсолютный авторитет Пифагора (вошедшие в пословицу aáut8oV ãeja - «Сам сказал») в сочетании с требованием приписывать учителю все открытия учеников делают реконструкцию первоначального учения Пифагора одной из самых сложных проблем истории античной философии.
В античной биографической традиции образ Пифагора раздваивается на духовного лидера, религиозного учителя [ранняя легенда о Пифагоре-чудотворце, совершившем среди прочих чудес воскресение из мёртвых (катабасис, или нисхождение в Аид, с последующим возвращением), в этом смысле типологически сопоставима с Евангелием], с одной стороны, и создателя точных математических наук (арифметики, геометрии, музыки, астрономии) - с другой. К Пифагору может восходить пифагорейская таблица противоположностей, где фундаментальными первоначалами бытия (физического и психического) выступают предел и беспредельное, понимаемые как самобытные нематериальные математические сущности, а не как атрибуты физических тел. Надёжно засвидетельствованы в религиозно-философской доктрине Пифагора учение о бессмертии души (псюхе), метемпсихозе в сочетании с «памятью предков» (Пифагор «помнил» свои 4 прежние инкарнации - зачаток платонической теории анамнесиса) и родстве всех живых существ (ср. культовую реформу - переход на бескровные жертвы); требование «очищения» (катарсис) как высшей этической цели, которая достигается для тела - через вегетарианство, для души - через познание музыкально-числовой структуры космоса (смотрите Гармония сфер), символически выражаемой в «тетрактиде» («четверице»), то есть сумме первых четырёх чисел 1+2+3+4=10, содержащей основные музыкальные интервалы: октаву (2д1), квинту (3д2) и кварту (4д3).
В математике с именем Пифагора связано систематическое введение доказательств, дедуктивное построение геометрии прямолинейных фигур, создание учения о подобии, построение некоторых правильных многогранников и многоугольников, учение о чётных и нечётных, о простых и составных числах, о пропорциях, об арифметическим, геометрических и гармонических средних (смотрите также «Пифагора теорема», «Пифагоровы числа»).
Пифагор явился не только создателем учения о бессмертии души, но и основоположником всей античной идеалистической метафизики, в русле которой развивались впоследствии учения (помимо пифагорейской школы V-IV векав) элейской школы, Платона и позднейшего платонизма.
Сочинение:
Die Fragmente der Vorsokratiker / Hrsg. H. Diels, W. Kranz. 6. Aufl. [B.], 1951. Bd 1. S. 96-105. [В кн.:]
Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. 2-е изд. М., 1986; [В кн.:] Фрагменты ранних греческих философов / Изд. подгот. А.В. Лебедев. М., 1989.