ПИЕРИС МИХАЛИС
ПИЕРИС МИХАЛИС - кипрский поэт.
Пишет на греческом языке. Окончил Салоникский университет имени Аристотеля (1976 год) и театроведческое отделение Салоникской консерватории (1978 год). В начале 1980-х годов жил в Австралии; с 1993 года профессор Кипрского университета. Живёт в Никосии.
Наибольшую известность снискал поэтический сборник «Метаморфозы городов» («Metamor- jùseiV P9olewn», 1999 год, русский перевод 2003 года), в который вошли избранные произведения 1970-1990-х годов. Лирика Пиериса, во многом испытавшая влияние К. Кавафиса, сосредоточена на описании безвозвратно ушедших эпох и осмыслении автобиографических событий; для неё характерны мотивы растраченной жизни, хрупкости человеческой памяти. Автор рассказов, драм, многочисленных исследований о кипрской литературе, новогреческой поэзии; издатель произведений Кавафиса.