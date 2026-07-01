ПИЕРИС МИХАЛИС

ПИЕРИС МИХАЛИС - кипр­ский по­эт.

Пи­шет на греческом язы­ке. Окон­чил Са­ло­ник­ский университет имени Ари­сто­те­ля (1976 год) и те­ат­ро­ведческое от­де­ле­ние Са­ло­ник­ской консерватории (1978 год). В начале 1980-х годов жил в Ав­ст­ра­лии; с 1993 года профессор Кипр­ско­го университета. Жи­вёт в Ни­ко­сии.

Наи­боль­шую из­вест­ность сни­скал по­этический сборник «Ме­тамор­фо­зы го­ро­дов» («Metamor- jùseiV P9olewn», 1999 год, русский перевод 2003 года), в ко­то­рый во­шли из­бран­ные про­из­ве­де­ния 1970-1990-х годов. Ли­ри­ка Пиериса, во мно­гом ис­пы­тав­шая влия­ние К. Ка­ва­фи­са , со­сре­до­то­че­на на опи­са­нии без­воз­врат­но ушед­ших эпох и ос­мыс­ле­нии ав­то­био­гра­фических со­бы­тий; для неё ха­рак­тер­ны мо­ти­вы рас­тра­чен­ной жиз­ни, хруп­ко­сти че­ло­ве­че­ской па­мя­ти. Ав­тор рас­ска­зов, драм, мно­го­численных ис­сле­до­ва­ний о кипр­ской литературе, но­во­гре­че­ской по­эзии; из­да­тель про­из­ве­де­ний Ка­ва­фи­са.