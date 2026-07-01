ПИДМОГИЛЬНЫЙ ВАЛЕРЬЯН ПЕТРОВИЧ

ПИДМОГИЛЬНЫЙ ВАЛЕРЬЯН ПЕТРОВИЧ - украинский пи­са­тель, пе­ре­вод­чик.

Из се­мьи мел­ко­го слу­жа­ще­го. Учил­ся в Ека­те­ри­но­слав­ском университете (1918-1919 годы). С 1921 года жил в Кие­ве; ра­бо­тал биб­лио­гра­фом и ре­дак­то­ром; ини­ции­ро­вал соз­да­ние литературного объ­е­ди­не­ния МАРС («Мас­тер­ская Ре­во­лю­ци­он­но­го Сло­ва», 1926-1928 годы).

Пе­ча­тал­ся с 1919 года; пред­ста­ви­тель так называемого рас­стре­лян­но­го воз­ро­ж­де­ния. В рас­ска­зах 1918-1925 годах «До­б­рый Бог» («До­б­рий Бог»), «Гай­да­мак» («Гай­да­ма­ка»), «Про­рок», «Ста­рец» («Ста­рець»), «Сын» («Син»), «Ис­то­рия па­ни Ив­ги» («Істо­рія па­ні вги»), «Солн­це всхо­дит» («Сон­це схо­дить»), «Иван Бо­сый» («Іван Бо­сий») рас­крыт слож­ный про­цесс со­ци­аль­но-пси­хо­ло­гической адап­та­ции че­ло­ве­ка в пост­ре­во­люционном об­ще­ст­ве, зву­чит со­мне­ние пи­са­те­ля в воз­мож­но­сти осу­ще­ст­вле­ния ре­во­люционных идеа­лов.

Зна­чи­тель­ным яв­ле­ни­ем украинской про­зы ста­ла по­весть «Ос­тап Шап­та­ла» (1921 год), где впер­вые соз­дан об­раз ин­тел­ли­ген­та-мар­ги­на­ла кре­сть­ян­ско­го про­ис­хо­ж­де­ния, раз­мыш­ляю­ще­го над во­про­са­ми эк­зи­стен­ци­аль­но­го ха­рак­те­ра. Те­ма ин­тел­ли­ген­ции и ре­во­лю­ции в ещё бо­лее дра­ма­тическом клю­че рас­кры­та в по­вес­ти «Тре­тья ре­во­лю­ция» («Тре­тя революція», 1926 год), по­свя­щён­ной ис­то­рии идей­но­го рас­ко­ла внут­ри од­ной се­мьи; как и в других со­чи­не­ни­ях Пидмогильного - пер­во­го в украинской литературе пи­са­те­ля-ур­ба­ни­ста, в по­вес­ти по­став­ле­на про­бле­ма про­ти­во­стоя­ния го­род­ско­го и кре­сть­ян­ско­го ти­пов куль­ту­ры.

Вер­ши­на твор­че­ст­ва Пидмогильного - на­сы­щен­ные эк­зи­стен­ци­аль­ной про­бле­ма­ти­кой ин­тел­лек­ту­аль­ные ро­ма­ны «Го­род» («Місто», 1928 год, русский перевод 1930 год) и «Не­боль­шая дра­ма» («Не­ве­лич­ка дра­ма», 1930 год). Не­за­вер­шён­ная «По­весть без на­зва­ния» («Повість без на­зви», 1933 год, опубликована в 1988 году) о пу­тях пре­одо­ле­ния на­са­ж­дае­мых вла­стью сте­рео­ти­пов жиз­ни близ­ка к мо­раль­но-фи­лософскому трак­та­ту. Пе­ре­во­дил про­из­ве­де­ния Г. Фло­бе­ра, П. Ме­ри­ме , В. Гю­го, А. Фран­са, О. де Баль­за­ка , Стен­да­ля, Ги де Мо­пас­са­на и др.

Аре­сто­ван по об­ви­не­нию в тер­ро­ри­стической дея­тель­но­сти 8 декабря 1934 года (че­рез не­де­лю по­сле убий­ст­ва С.М. Ки­ро­ва); рас­стре­лян; реа­би­ли­ти­ро­ван в 1956 году.

Сочинения:

Не­ве­лич­ка дра­ма. Дніпропетровськ, 1990;

Оповідання. Повість. Ро­ма­ни. Київ, 1991.