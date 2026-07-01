ПИДМОГИЛЬНЫЙ ВАЛЕРЬЯН ПЕТРОВИЧ
ПИДМОГИЛЬНЫЙ ВАЛЕРЬЯН ПЕТРОВИЧ - украинский писатель, переводчик.
Из семьи мелкого служащего. Учился в Екатеринославском университете (1918-1919 годы). С 1921 года жил в Киеве; работал библиографом и редактором; инициировал создание литературного объединения МАРС («Мастерская Революционного Слова», 1926-1928 годы).
Печатался с 1919 года; представитель так называемого расстрелянного возрождения. В рассказах 1918-1925 годах «Добрый Бог» («Добрий Бог»), «Гайдамак» («Гайдамака»), «Пророк», «Старец» («Старець»), «Сын» («Син»), «История пани Ивги» («Історія пані вги»), «Солнце всходит» («Сонце сходить»), «Иван Босый» («Іван Босий») раскрыт сложный процесс социально-психологической адаптации человека в постреволюционном обществе, звучит сомнение писателя в возможности осуществления революционных идеалов.
Значительным явлением украинской прозы стала повесть «Остап Шаптала» (1921 год), где впервые создан образ интеллигента-маргинала крестьянского происхождения, размышляющего над вопросами экзистенциального характера. Тема интеллигенции и революции в ещё более драматическом ключе раскрыта в повести «Третья революция» («Третя революція», 1926 год), посвящённой истории идейного раскола внутри одной семьи; как и в других сочинениях Пидмогильного - первого в украинской литературе писателя-урбаниста, в повести поставлена проблема противостояния городского и крестьянского типов культуры.
Вершина творчества Пидмогильного - насыщенные экзистенциальной проблематикой интеллектуальные романы «Город» («Місто», 1928 год, русский перевод 1930 год) и «Небольшая драма» («Невеличка драма», 1930 год). Незавершённая «Повесть без названия» («Повість без назви», 1933 год, опубликована в 1988 году) о путях преодоления насаждаемых властью стереотипов жизни близка к морально-философскому трактату. Переводил произведения Г. Флобера, П. Мериме, В. Гюго, А. Франса, О. де Бальзака, Стендаля, Ги де Мопассана и др.
Арестован по обвинению в террористической деятельности 8 декабря 1934 года (через неделю после убийства С.М. Кирова); расстрелян; реабилитирован в 1956 году.
Сочинения:
Невеличка драма. Дніпропетровськ, 1990;
Оповідання. Повість. Романи. Київ, 1991.