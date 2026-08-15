ПИЦЦИ ПЬЕР ЛУИДЖИ
ПИЦЦИ ПЬЕР ЛУИДЖИ - итальянский сценограф и режиссёр.
Обучался архитектуре в Политехническом институте в Милане. Начал работать в театре с 1951 года (в сотрудничестве с режиссёром Дж. Стрелером).
С 1952 года - оформляет и ставит как режиссёр (с 1977 года) оперные постановки (свыше 300) многих театров мира, в том числе «Ла Скала» в Милане («Лючия ди Ламмермур» Г. Доницетти, 1966 год; «Царь Эдип» И.Ф. Стравинского, 1969 год; «Валькирия» Р. Вагнера, 1974 год; «Признанная Европа» А. Сальери, 2004 год - открытие театра после реконструкции, и другие), Венской государственной оперы [в том числе «Сила судьбы» (1974 год) и «Дон Карлос» (1989 год) Дж. Верди], «Театро Реджо» в Турине («Дон Жуан» В.А. Моцарта, 1977 год), «Шатле» в Париже («Галантная Индия» Ж.Ф. Рамо, 1983 год), «Ковент-Гарден» в Лондоне («Капулетти и Монтекки» В. Беллини, 1984 год), Оперы Сан-Франциско («Неистовый Роланд» А. Вивальди, 1989 год), «Опера Бастий» в Париже («Троянцы» Г. Берлиоза, открытие театра в 1990 году), Королевского театра в Мадриде («Сон в летнюю ночь» Б. Бриттена, 2006 год), Большого театра в Москве («Сомнамбула» Беллини, 2013 год), «Ла Фениче» в Венеции, Баварской государственной оперы в Мюнхене, театров Рима, Неаполя, Пармы, Палермо, Лиссабона, Монако, Женевы. Сотрудничает с крупнейшими европейскими оперными фестивалями - «Арена ди Верона» («Кармен» Ж. Бизе, 1970 год; «Аида» Верди, 1999 год), «Флорентийский музыкальный май» («Орфей» К. Монтеверди, 1984 год), фестивалем Россини в Пезаро, фестивалем в Экс-ан-Провансе, «Сферистерио» в Мачерате (в 2006-2011 годах - художественный руководитель) и другими. Реже оформляет драматические постановки («Вакханки» Еврипида, 1973 год, «Бургтеатер», Вена; «Один из последних вечеров карнавала» К. Гольдони, 2007 год, «Театро Гольдони», Венеция); много работает как художник и режиссёр кино и телевидения (большая часть - фильмы-оперы).
Прекрасный знаток культуры разных эпох, Пицци нередко обращается в своих декорациях и костюмах к стилистике барокко, интерпретируя её в современном ключе и неизменно используя в сценографии архитектурные элементы. Изысканным вкусом и органичной связью с музыкальной драматургией отмечены и его постановки опер XX века (Стравинского, Бриттена, П. Хиндемита и других).
Офицер ордена Почётного легиона.