ПИЦЦЕТТИ ИЛЬДЕБРАНДО

ПИЦЦЕТТИ ИЛЬДЕБРАНДО - итальянский ком­по­зи­тор, ди­ри­жёр, му­зы­ко­вед , музыкальный кри­тик и пе­да­гог, член Итальянской ака­де­мии (1939 год).

В 1895-1901 годах учил­ся в Парм­ской консерватории у Т. Ри­ги (гар­мо­ния, кон­тра­пункт) и Дж. Те­баль­ди­ни (ком­по­зи­ция), в 1901-1905 годах - там же чи­тал курс ис­то­рии му­зы­ки. С 1901 года вы­сту­пал как ди­ри­жёр в Пар­ме. С 1907 года - профессор Парм­ской консерватории (ком­по­зи­ция); с 1908 года - профессор (гар­мо­ния, кон­тра­пункт), в 1917-1924 годах ди­рек­тор Музыкального института во Фло­рен­ции. В 1924-1935 годах - ди­рек­тор Ми­лан­ской консерватории, с 1936 года ру­ко­во­дил ка­фед­рой ком­по­зи­ции, в 1947-1952 годах так­же пре­зи­дент Национальной ака­де­мии «Сан­та-Че­чи­лия» в Ри­ме. В 1929 году га­ст­ро­ли­ро­вал в Северной Аме­ри­ке как ав­тор и ди­ри­жёр собственных опер. В 1914 году во Фло­рен­ции ос­но­вал музыкальный журнал «Dissonanza», в 1932-1947 годах со­труд­ни­чал в журналом «La rassegna musicale». В книге «Со­вре­мен­ные му­зы­кан­ты» (1914 год) вы­сту­пил с кри­ти­кой ве­риз­ма и опер Дж. Пуч­чи­ни. Про­па­ган­ди­ро­вал итальянскую музыкальную клас­си­ку в на­учных стать­ях и ком­мен­та­ри­ях к пуб­ли­ка­ци­ям про­из­ве­де­ний В. Бел­ли­ни, скри­пич­ных со­нат Ф.М. Ве­ра­чи­ни, мад­ри­га­лов Дже­зу­аль­до .

Опе­ры Пиццетти (главным образом на ан­тич­ные и биб­лей­ские сю­же­ты) во мно­гом свя­за­ны с тен­ден­ция­ми не­оклас­си­циз­ма . В со­дру­же­ст­ве с Г. Д’Аннунцио соз­дал опе­ру «Фед­ра» (1915 год, Ми­лан), в даль­ней­шем пи­сал опе­ры на собственное либ­рет­то: «Де­бо­ра и Иа­иль» (1922 год), «Фра Ге­рар­до» (1928 год; обе - Ми­лан), «Чу­же­зе­мец» (1930 год, Рим), «Зо­ло­то» (1947 год), «Ка­лиост­ро» (1953 год; обе - Ми­лан), «Дочь Ио­рио» (по «пас­то­раль­ной тра­ге­дии» Д’Аннунцио, 1954 год, Не­аполь), «Убий­ст­во в со­бо­ре» (по Т.С. Элио­ту, 1958 год), «Кли­тем­не­ст­ра» (1965 год; обе - Ми­лан). Од­но из наи­бо­лее зна­чительных сце­нических со­чи­не­ний - «Свя­щен­ное пред­став­ле­ние об Ав­раа­ме и Исаа­ке» (либретто О. Кас­тел­ли­но, 1937 год, Пе­руд­жа). В про­из­ве­де­ни­ях Пиццетти стро­гость и воз­вы­шен­ность до­ро­ман­тических сти­лей и ста­рин­ных жан­ров и форм со­че­та­ют­ся с приё­ма­ми опер­ной дра­ма­тур­гии XX века Сре­ди других со­чи­не­ний: Мес­са-ре­к­ви­ем для хо­ра а ка­пел­ла (1922 год), «Эдип в Ко­ло­не» для хо­ра и ор­ке­ст­ра (1936 год), «Эпи­та­ла­мы» для со­лис­тов, хо­ра и ор­ке­ст­ра (на тек­сты Ка­тул­ла, 1939 год); сим­фо­нии (1914, 1940 годы); По­эма для скрип­ки с ор­ке­ст­ром (1914 год); кон­цер­ты для фортепиано (1933 год), вио­лон­че­ли (1934 год), скрип­ки (1944 год), ар­фы (1960 год) с ор­ке­ст­ром.

Сочинения:

La musica dei Greci. Roma, 1914;

Intermezzi critici. Firenze, [1921];

N. Paganini. Tori­no, 1940; Musica e dramma. [Roma], 1945;

La musica italiana dell’Ottocento. Torino, 1947.

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