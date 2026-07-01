ПИБУН СОНГКРАМ ПЛЕК

ПИБУН СОНГКРАМ ПЛЕК - политический и военный деятель Таиланда, фельдмаршал.

Имя при ро­ж­де­нии - Кит­та­санг­ха. Из се­мьи круп­но­го зем­ле­вла­дель­ца. В 1914 году окон­чил Ко­ро­лев­скую во­енную ака­де­мию, за­тем учил­ся в шко­ле ГШ ар­мии Сиа­ма, в 1924-1927 годах - во французских во­енных ака­де­ми­ях в Фон­тенб­ло и Пу­а­тье. По воз­вра­ще­нии на ро­ди­ну в 1928 году по­лу­чил ти­тул ви­кон­та (лу­ан­га) Пибун Сонгкрама и на­зна­чен штал­мей­сте­ром при прин­це На­ри­се. Бу­ду­чи сто­рон­ни­ком кон­сти­туционной мо­нар­хии, при­сое­ди­нил­ся к Народной пар­тии, один из ли­де­ров её во­енного кры­ла. Ак­тив­ный уча­ст­ник ре­во­лю­ции 1932 года, по­сле ко­то­рой на­зна­чен заместителем ко­ман­дую­ще­го ар­тил­ле­ри­ей. В 1933 году сыг­рал вид­ную роль в по­дав­ле­нии мя­те­жа, уча­ст­ни­ки ко­то­ро­го тре­бо­ва­ли вос­ста­нов­ле­ния аб­со­лют­ной мо­нар­хии, на­зна­чен заместителем глав­но­ко­мандующего су­хо­пут­ны­ми си­ла­ми, в 1934 году - во­енным ми­ни­ст­ром.

По­сле от­ре­че­ния в 1935 году ко­ро­ля Ра­мы VII фак­ти­че­ски ис­пол­нял обя­зан­но­сти гла­вы го­су­дар­ст­ва при не­со­вер­шен­но­лет­нем ко­ро­ле Ра­ме VIII, пе­ре­жил несколько по­ку­ше­ний. Из­бран пре­мь­ер-ми­ни­ст­ром 16 декабря 1938 года. Под пред­ло­гом борь­бы с кон­сер­ва­тив­ной роя­ли­ст­ской оп­по­зи­ци­ей и за­щи­ты кон­сти­ту­ци­он­но­го строя ус­та­но­вил в стра­не ав­то­ри­тар­ный ре­жим и про­воз­гла­сил се­бя вер­хов­ным глав­но­ко­мандующим си­ам­ской ар­ми­ей. Сим­па­ти­зи­ро­вал стра­нам «Ан­ти­ко­мин­тер­нов­ско­го пак­та» , вы­на­ши­вал пла­ны объ­еди­не­ния в рам­ках еди­но­го го­су­дар­ст­ва зе­мель, на­се­лён­ных на­ро­да­ми, го­во­ря­щи­ми на тай-ка­дан­ских язы­ках, про­во­дил по­ли­ти­ку вы­тес­не­ния из стра­ны ки­тай­цев. В 1939 году ини­ции­ро­вал пе­ре­име­но­ва­ние Сиа­ма в Таи­ланд, вы­дви­нул тре­бо­ва­ние пе­ре­смот­ра его гра­ниц с Ин­до­ки­та­ем Фран­цуз­ским. В 1940 году на­чал про­тив не­го во­енные дей­ст­вия. В 1941 году при­знал Мань­чжоу-Го .

По­сле втор­же­ния японских войск в Таи­ланд в декабре 1941 года со­дей­ст­во­вал при­сое­ди­не­нию стра­ны в январе 1942 года к Пак­ту трёх дер­жав 1940 года и её всту­п­ле­нию во Вторую ми­ро­вую вой­ну . В ус­ло­ви­ях на­рас­та­ния Ан­ти­япон­ско­го дви­же­ния со­про­тив­ле­ния 1 августа 1944 года от­стра­нён пар­ла­мен­том от долж­но­сти. В 1945 году по на­стоя­нию со­юз­ни­ков по ан­ти­гит­ле­ров­ской коа­ли­ции от­дан под суд по об­ви­не­нию в во­енных пре­сту­п­ле­ни­ях, но был оп­рав­дан и по­ки­нул стра­ну. По­сле ги­бе­ли ко­ро­ля Ра­мы VIII в 1946 году и во­енного пе­ре­во­ро­та вер­нул­ся на ро­ди­ну и 8 апреля 1948 года вновь за­нял пост пре­мьер-ми­ни­ст­ра.

Про­ти­во­дей­ст­во­вал по­пыт­кам за­хва­та вла­сти сто­рон­ни­ка­ми бывшего пре­мьер-министра Дам­рон­га На­ва­са­ва­та. Про­во­дил ан­ти­ком­му­ни­стический, про­аме­ри­кан­ский курс. В 1950 году под­пи­сал со­юз­ный до­го­вор с США; на их сто­ро­не вой­ска Таи­лан­да при­ня­ли уча­стие в Ко­рей­ской вой­не 1950-1953 годов . Ог­ра­ни­чил китайскую им­ми­гра­цию и при­ток китайских то­ва­ров на ры­нок Таи­лан­да. В 1951 году за­пре­тил тор­гов­лю с со­циа­ли­стическими стра­на­ми, а так­же дея­тель­ность всех по­ли­тических пар­тий. По­сле за­клю­че­ния Же­нев­ских со­гла­ше­ний о вос­ста­нов­ле­нии ми­ра в Ин­до­ки­тае в 1954 году по­шёл на не­ко­то­рую ли­бе­ра­ли­за­цию внутренней по­ли­ти­ки. 16 сентября 1957 года сверг­нут во­ен­ны­ми во гла­ве с фельдмаршалом Са­ри­том Та­на­ра­том и вы­ехал из стра­ны. Ос­та­ток жиз­ни про­вёл в Япо­нии.