ПИБУН СОНГКРАМ ПЛЕК
ПИБУН СОНГКРАМ ПЛЕК - политический и военный деятель Таиланда, фельдмаршал.
Имя при рождении - Киттасангха. Из семьи крупного землевладельца. В 1914 году окончил Королевскую военную академию, затем учился в школе ГШ армии Сиама, в 1924-1927 годах - во французских военных академиях в Фонтенбло и Пуатье. По возвращении на родину в 1928 году получил титул виконта (луанга) Пибун Сонгкрама и назначен шталмейстером при принце Нарисе. Будучи сторонником конституционной монархии, присоединился к Народной партии, один из лидеров её военного крыла. Активный участник революции 1932 года, после которой назначен заместителем командующего артиллерией. В 1933 году сыграл видную роль в подавлении мятежа, участники которого требовали восстановления абсолютной монархии, назначен заместителем главнокомандующего сухопутными силами, в 1934 году - военным министром.
После отречения в 1935 году короля Рамы VII фактически исполнял обязанности главы государства при несовершеннолетнем короле Раме VIII, пережил несколько покушений. Избран премьер-министром 16 декабря 1938 года. Под предлогом борьбы с консервативной роялистской оппозицией и защиты конституционного строя установил в стране авторитарный режим и провозгласил себя верховным главнокомандующим сиамской армией. Симпатизировал странам «Антикоминтерновского пакта», вынашивал планы объединения в рамках единого государства земель, населённых народами, говорящими на тай-каданских языках, проводил политику вытеснения из страны китайцев. В 1939 году инициировал переименование Сиама в Таиланд, выдвинул требование пересмотра его границ с Индокитаем Французским. В 1940 году начал против него военные действия. В 1941 году признал Маньчжоу-Го.
После вторжения японских войск в Таиланд в декабре 1941 года содействовал присоединению страны в январе 1942 года к Пакту трёх держав 1940 года и её вступлению во Вторую мировую войну. В условиях нарастания Антияпонского движения сопротивления 1 августа 1944 года отстранён парламентом от должности. В 1945 году по настоянию союзников по антигитлеровской коалиции отдан под суд по обвинению в военных преступлениях, но был оправдан и покинул страну. После гибели короля Рамы VIII в 1946 году и военного переворота вернулся на родину и 8 апреля 1948 года вновь занял пост премьер-министра.
Противодействовал попыткам захвата власти сторонниками бывшего премьер-министра Дамронга Навасавата. Проводил антикоммунистический, проамериканский курс. В 1950 году подписал союзный договор с США; на их стороне войска Таиланда приняли участие в Корейской войне 1950-1953 годов. Ограничил китайскую иммиграцию и приток китайских товаров на рынок Таиланда. В 1951 году запретил торговлю с социалистическими странами, а также деятельность всех политических партий. После заключения Женевских соглашений о восстановлении мира в Индокитае в 1954 году пошёл на некоторую либерализацию внутренней политики. 16 сентября 1957 года свергнут военными во главе с фельдмаршалом Саритом Танаратом и выехал из страны. Остаток жизни провёл в Японии.