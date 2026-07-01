ПИАРОА

ПИАРОА - индейский народ на западе Венесуэлы.

Са­мо­на­зва­ния - во­туа, де ару­ва. Жи­вут на за­па­де Гви­ан­ско­го на­го­рья, на пра­во­бе­ре­жье Сред­не­го Ори­но­ко (се­веро-за­пад шта­та Ама­со­нас и за­пад шта­та Бо­ли­вар), под­груп­па ма­ко (ито­то) - в сред­нем те­че­нии реки Вен­туа­ри. Чис­лен­ность 14,5 тысяч человек (2001 год, пе­ре­пись). Около 2 тысяч человек (2010 год, оцен­ка) жи­вут так­же на вос­то­ке Ко­лум­бии (ме­ж­ду­ре­чье ни­зо­вий Ви­ча­ды и Гу­авь­я­ре на вос­то­ке департамента Ви­ча­да). Го­во­рят на языке пиа­роа са­ли­ван­ской се­мьи, пись­мен­ность на ос­но­ве латинской гра­фи­ки. Рас­про­стра­нён так­же испанский язык. Около 20% - хри­стиа­не (из них около 90% - ка­то­ли­ки, около 10% - про­тес­тан­ты), со­хра­ня­ют­ся тра­диционные ве­ро­ва­ния.

Пер­вые кон­так­ты с испанским мис­сио­не­ра­ми c 1-й тре­ти XVIII века. Тра­диционная куль­ту­ра ти­пич­на для ин­дей­цев тро­пических ле­сов Южной Аме­ри­ки. Основная ре­лигиозная це­ре­мо­ния (Ва­ри­ме) про­во­дит­ся раз в 3 го­да; со­про­во­ж­да­ет­ся тан­ца­ми в рас­пис­ных гли­ня­ных мас­ках (вне ри­туа­ла хра­ня­щие­ся в свя­щен­ной хи­жи­не, их за­пре­ще­но ви­деть жен­щи­нам). Пиароа по­кло­ня­ют­ся го­рам (те­пуи). Основной миф - о со­тво­ре­нии ми­ра куль­тур­ны­ми ге­роя­ми - близ­не­ца­ми Буо­ка и Ва­ха­ри.

С конца XX века зна­чительная часть пиароа пе­ре­се­ли­лась в по­стро­ен­ные для них по­сёл­ки и го­ро­да. Об­щи­ны в вер­ховь­ях Ку­ао, Си­па­по и Пар­гу­ас­сы со­хра­ня­ют замк­ну­тый об­раз жиз­ни.

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