ПИАРОА
ПИАРОА - индейский народ на западе Венесуэлы.
Самоназвания - вотуа, де арува. Живут на западе Гвианского нагорья, на правобережье Среднего Ориноко (северо-запад штата Амасонас и запад штата Боливар), подгруппа мако (итото) - в среднем течении реки Вентуари. Численность 14,5 тысяч человек (2001 год, перепись). Около 2 тысяч человек (2010 год, оценка) живут также на востоке Колумбии (междуречье низовий Вичады и Гуавьяре на востоке департамента Вичада). Говорят на языке пиароа саливанской семьи, письменность на основе латинской графики. Распространён также испанский язык. Около 20% - христиане (из них около 90% - католики, около 10% - протестанты), сохраняются традиционные верования.
Первые контакты с испанским миссионерами c 1-й трети XVIII века. Традиционная культура типична для индейцев тропических лесов Южной Америки. Основная религиозная церемония (Вариме) проводится раз в 3 года; сопровождается танцами в расписных глиняных масках (вне ритуала хранящиеся в священной хижине, их запрещено видеть женщинам). Пиароа поклоняются горам (тепуи). Основной миф - о сотворении мира культурными героями - близнецами Буока и Вахари.
С конца XX века значительная часть пиароа переселилась в построенные для них посёлки и города. Общины в верховьях Куао, Сипапо и Паргуассы сохраняют замкнутый образ жизни.