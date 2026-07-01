ПИАНО ПЬЯНО РЕНЦО

ПИАНО ПЬЯНО РЕНЦО - итальянский архитектор.

Ро­дил­ся в се­мье строи­те­ля. Окон­чил По­ли­тех­нический университет в Ми­ла­не (1964 год). В 1965-1970 годах ра­бо­тал в мас­тер­ских ар­хи­тек­то­ров Ф. Аль­би­ни в Ми­ла­не, Л. Ка­на в Фи­ла­дель­фии (где по­зна­ко­мил­ся с Ж. Пру­ве), З.С. Ма­ков­ски в Лон­до­не, так­же ис­пы­тал влия­ние Р.Б. Фул­ле­ра, П.Л. Нер­ви . Изу­чал мем­бран­ные и другие об­лег­чён­ные кон­ст­рук­ции (па­виль­он итальянской промышленности на Все­мир­ной вы­став­ке в Оса­ке, 1969-1970 годы, и др.). В 1971 году вме­сте с Р. Род­жер­сом вы­иг­рал кон­курс на про­ект На­цио­наль­но­го цен­тра ис­кус­ст­ва и куль­ту­ры име­ни Ж. Пом­пи­ду в Па­ри­же (1971-1977 годы, инженер П. Райс) - од­но­го из пер­вых в ис­то­рии зда­ний в сти­ле хай-тек, од­но­вре­мен­но яв­ляв­ше­го­ся «па­ро­ди­ей» на современное ув­ле­че­ние но­вы­ми тех­но­ло­гия­ми. В 1980 году ос­но­вал собственную мас­тер­скую в Па­ри­же.

Клю­че­вые те­мы его твор­че­ст­ва - связь ин­терь­е­ра зда­ния с его ок­ру­же­ни­ем (че­рез боль­шие пло­ща­ди ос­тек­ле­ния, ес­тественное ос­ве­ще­ние, вен­ти­ля­цию и т.д.), прин­ци­пы эко­ло­гической ар­хи­тек­ту­ры, вни­ма­ние к кон­тек­сту (ис­поль­зо­ва­ние ме­ст­ных ма­те­риа­лов, «ре­мес­ленных» приё­мов и пр.), а так­же при­ме­не­ние но­ва­тор­ских кон­ст­рук­тив­ных ре­ше­ний и тех­но­ло­гий ра­ди боль­шей об­раз­но­сти и эф­фек­тив­но­сти про­ек­та - про­яви­лись в зда­нии Му­зея кол­лек­ции Ме­нил в Хью­сто­не (1986 год, инженер Райс), где не­боль­шие па­виль­о­ны с об­ши­ты­ми дос­ка­ми фа­са­да­ми на­по­ми­на­ют со­сед­ние жи­лые до­ма, а кров­ля из ко­со за­кре­п­лён­ных на ме­тал­лическом кар­ка­се «ли­сть­ев» из ар­мо­це­мен­та фильт­ру­ет сол­неч­ный свет и жар, обес­пе­чи­вая наи­луч­шее ос­ве­ще­ние и температуру в вы­ста­воч­ных за­лах. В га­ле­рее художника С. Ту­омб­ли (1995 год) это­го же му­зея иг­раю­щая ту же роль кров­ля со­сто­ит из ме­тал­лического кар­ка­са, ме­ха­нических солн­це­за­щит­ных эк­ра­нов и ос­тек­ле­ния, а в ин­терь­е­ре по­тол­ки за­тя­ну­ты тка­нью.

Этот ме­тод, даю­щий оп­ти­маль­ное ос­веще­ние для экс­по­на­тов, в со­че­та­нии со сдер­жан­ным, де­таль­но про­ду­ман­ным оформ­ле­ни­ем ин­терь­е­ров Пиано при­ме­нил и во мно­гих других му­зей­ных зда­ни­ях (фон­да Бай­е­ле­ра в Рие­не в Швей­ца­рии, 1997 год; в кор­пу­се современного искусства Чи­каг­ско­го иниверситеета ис­кусств, 2005-2009 годы; ре­кон­ст­рук­ции Библиотеки Мор­га­на в Нью-Йор­ке, 2003-2006 годы, и др.). Од­на­ко сна­ру­жи та­кие со­ору­же­ния мо­гут иметь под­чёрк­ну­то эф­фект­ный об­лик (вол­но­об­раз­ные пе­ре­кры­тия Цен­тра П. Клее в Бер­не, 2005 год; стек­лян­ный «па­рус» кров­ли Му­зея Ас­т­руп - Ферн­ли в Ос­ло, 2012 год, и др.). В спор­тив­ных и транс­порт­ных со­ору­же­ни­ях но­ва­тор­ская кон­ст­рук­ция вы­сту­па­ет на пер­вый план: ста­ди­он Сан-Ни­ко­ла в Ба­ри из мо­дуль­ных бе­тон­ных эле­мен­тов (1990 год, инженер Райс), тер­ми­нал аэ­ро­пор­та Кан­сай в Оса­ке с про­фи­лем пе­ре­кры­тий, на­прав­ляю­щим возд. по­то­ки без ис­поль­зо­ва­ния вен­ти­ляционных ко­ро­бов (1994 год, ин­же­не­ры Райс, Т. Бар­кер; са­мый длин­ный в ми­ре, 1,7 км).

В зда­нии Ка­ли­фор­ний­ской АН в Сан-Фран­ци­ско (2006-2008 годы) ис­поль­зо­ва­ние за­са­жен­ной зе­ле­нью кры­ши, фо­то­элек­трических эле­мен­тов, ес­тественной вен­ти­ля­ции, сис­те­мы сбо­ра до­ж­де­вой во­ды и других прин­ци­пов эко­ло­гической ар­хи­тек­ту­ры зна­чи­тель­но со­кра­ти­ло за­тра­ты ре­сур­сов на его экс­плуа­та­цию. Ра­ди со­от­вет­ст­вия кон­тек­сту Куль­тур­ный центр имени Ж.М. Тжи­бау в городе Ну­меа (1998 год; смотри иллюстрации к ста­тье о го­ро­де) по­вто­ря­ет фор­мы тра­диционных де­ревянных хи­жин и со­дер­жит эле­мен­ты сим­во­лической сис­те­мы ка­на­ков, а церковь Пад­ре-Пио в Сан-Джо­ван­ни-Ро­тон­до в Ита­лии (2004 год) пол­но­стью воз­ве­де­на из ме­ст­но­го кам­ня, вклю­чая под­дер­жи­ваю­щую кров­лю ар­ку с про­лё­том бо­лее 50 м. Вы­сот­ные зда­ния Пиано снаб­же­ны внеш­ними солн­це­за­щит­ны­ми эк­ра­на­ми, зри­тель­но раз­мы­ваю­щи­ми их очер­та­ния («Ав­ро­ра-плейс» в Сид­нее, 2000 год; баш­ня «Нью-Йорк таймс бил­динг» в Нью-Йор­ке, 2007 год). Сре­ди гра­до­стро­ительных ра­бот Пиано - ре­кон­струк­ции за­во­да «Fiat» в Лин­гот­то, близ Ту­ри­на (1988-2002 годы), района Пот­сда­мер-платц в Бер­ли­не (2000 год), зо­ны Ста­ро­го пор­та в Ге­нуе (1992-2004 годы), квар­тал Си­те-Эн­тер­нась­о­наль в Лио­не (1986-2006 годы).