ПИАНО ПЬЯНО РЕНЦО
ПИАНО ПЬЯНО РЕНЦО - итальянский архитектор.
Родился в семье строителя. Окончил Политехнический университет в Милане (1964 год). В 1965-1970 годах работал в мастерских архитекторов Ф. Альбини в Милане, Л. Кана в Филадельфии (где познакомился с Ж. Пруве), З.С. Маковски в Лондоне, также испытал влияние Р.Б. Фуллера, П.Л. Нерви. Изучал мембранные и другие облегчённые конструкции (павильон итальянской промышленности на Всемирной выставке в Осаке, 1969-1970 годы, и др.). В 1971 году вместе с Р. Роджерсом выиграл конкурс на проект Национального центра искусства и культуры имени Ж. Помпиду в Париже (1971-1977 годы, инженер П. Райс) - одного из первых в истории зданий в стиле хай-тек, одновременно являвшегося «пародией» на современное увлечение новыми технологиями. В 1980 году основал собственную мастерскую в Париже.
Ключевые темы его творчества - связь интерьера здания с его окружением (через большие площади остекления, естественное освещение, вентиляцию и т.д.), принципы экологической архитектуры, внимание к контексту (использование местных материалов, «ремесленных» приёмов и пр.), а также применение новаторских конструктивных решений и технологий ради большей образности и эффективности проекта - проявились в здании Музея коллекции Менил в Хьюстоне (1986 год, инженер Райс), где небольшие павильоны с обшитыми досками фасадами напоминают соседние жилые дома, а кровля из косо закреплённых на металлическом каркасе «листьев» из армоцемента фильтрует солнечный свет и жар, обеспечивая наилучшее освещение и температуру в выставочных залах. В галерее художника С. Туомбли (1995 год) этого же музея играющая ту же роль кровля состоит из металлического каркаса, механических солнцезащитных экранов и остекления, а в интерьере потолки затянуты тканью.
Этот метод, дающий оптимальное освещение для экспонатов, в сочетании со сдержанным, детально продуманным оформлением интерьеров Пиано применил и во многих других музейных зданиях (фонда Байелера в Риене в Швейцарии, 1997 год; в корпусе современного искусства Чикагского иниверситеета искусств, 2005-2009 годы; реконструкции Библиотеки Моргана в Нью-Йорке, 2003-2006 годы, и др.). Однако снаружи такие сооружения могут иметь подчёркнуто эффектный облик (волнообразные перекрытия Центра П. Клее в Берне, 2005 год; стеклянный «парус» кровли Музея Аструп - Фернли в Осло, 2012 год, и др.). В спортивных и транспортных сооружениях новаторская конструкция выступает на первый план: стадион Сан-Никола в Бари из модульных бетонных элементов (1990 год, инженер Райс), терминал аэропорта Кансай в Осаке с профилем перекрытий, направляющим возд. потоки без использования вентиляционных коробов (1994 год, инженеры Райс, Т. Баркер; самый длинный в мире, 1,7 км).
В здании Калифорнийской АН в Сан-Франциско (2006-2008 годы) использование засаженной зеленью крыши, фотоэлектрических элементов, естественной вентиляции, системы сбора дождевой воды и других принципов экологической архитектуры значительно сократило затраты ресурсов на его эксплуатацию. Ради соответствия контексту Культурный центр имени Ж.М. Тжибау в городе Нумеа (1998 год; смотри иллюстрации к статье о городе) повторяет формы традиционных деревянных хижин и содержит элементы символической системы канаков, а церковь Падре-Пио в Сан-Джованни-Ротондо в Италии (2004 год) полностью возведена из местного камня, включая поддерживающую кровлю арку с пролётом более 50 м. Высотные здания Пиано снабжены внешними солнцезащитными экранами, зрительно размывающими их очертания («Аврора-плейс» в Сиднее, 2000 год; башня «Нью-Йорк таймс билдинг» в Нью-Йорке, 2007 год). Среди градостроительных работ Пиано - реконструкции завода «Fiat» в Линготто, близ Турина (1988-2002 годы), района Потсдамер-платц в Берлине (2000 год), зоны Старого порта в Генуе (1992-2004 годы), квартал Сите-Энтернасьональ в Лионе (1986-2006 годы).