Пиáнхи

Пиáнхи — царь Куша (752–721 до н. э.); основатель XXV (кушитской) династии; участник нубийской «экспансии» в Египет, к этому времени уже распавшийся на Север (группу полуавтономных царств) и Юг, управляемый фиванским жречеством Амона. В отсутствие в Египте единого правителя нубийские цари, поощряемые жречеством, считали себя законными претендентами на египетский трон. Кашта (предшественник П.) около 750 до н. э. совершил первый поход на север, к Асуану, объявив себя «царем Верхнего и Нижнего Египта». Через 20 лет (когда Фивам угрожал Тефнахт , князь Саиса) поход совершил П., сын Кашты. Легко разгромив Тефнахта с союзниками, отметив свой военный триумф (детально описанный в знаменитой «Стеле победы») и проведя надлежащие церемонии в храмах Мемфиса и Гелиополя , П. неожиданно и навсегда отбыл в далекую Напату , столицу Куша, где и провел остаток жизни. На родине установил многочисленные памятники Амону, обновил его храм, воздвиг обелиск в Кадаколе и стелы в пригородах столицы. П. похоронен в пирамидообразном погребении на царском некрополе Эль-Курру. Не исключено, что его преемнику (вероятно, сыну или брату) царю Шабако пришлось заново утверждать власть Куша над Египтом. Именно с Шабакой связана получившая мировую известность Мемфисская теология (см. « Мемфисский трактат »).

Лит .: Kitchen K . A The Third Intermediate Period in Egypt (1100–650 BC). Warminster, 1986; Schneider T . Lexikon der Pharaonen. Die altägyptische Könige von der Frühzeit bis zur Römerherrschaft. Zürich, 1994; Emberling G., Williams B . The Oxford Handbook of Ancient Nubia. Oxford, 2020. Р. А. Орехов.