ПИАФ ЭДИТ

ПИАФ ЭДИТ - французская эстрадная певица, актриса.

Настоящие имя и фамилия Эдит Джо­ван­на Гась­он, Gassion. Дочь пе­ви­цы А. Май­яр и стран­ст­вую­ще­го ак­ро­ба­та Л. Гась­о­на, с 9 лет ис­пол­ня­ла во­каль­ные но­ме­ра, вы­сту­пая с от­цом (до 1935 года), за­тем (под псевдонимом Пиаф) в па­риж­ском ка­ба­ре «Жер­ни», в мю­зик-хол­ле, в цир­ке Мед­ра­но и др. С 1936 года за­пи­сы­ва­лась на грам­пла­стин­ки. Со­труд­ни­ча­ла с по­эта­ми Р. Ас­со, М. Эме­ром, А. Кон­те, пев­цом-шан­со­нье Ж. Мус­та­ки и ком­по­зи­то­ром М. Мон­но, спе­ци­аль­но для неё Ж. Кок­то на­пи­сал пье­су «Рав­но­душ­ный кра­са­вец» (1940 год, «Буфф-Па­ризь­ен»).

С 1945 года вы­сту­па­ла с во­каль­ным ан­самб­лем «Спут­ни­ки пес­ни». Га­ст­ро­ли­ро­ва­ла в США (1945, 1955 годы). Ори­ги­наль­ный ар­ти­стический стиль Пиаф, во мно­гом свя­зан­ный со шко­лой французского дра­ма­тического ак­тё­ра, обе­спе­чил ей ог­ром­ную по­пу­ляр­ность, осо­бен­но во Фран­ции. Ха­рак­тер­ны дек­ла­ма­ци­он­ная ос­но­ва ме­ло­ди­ки, ин­то­на­ции па­риж­ско­го городского фольк­ло­ра .

Сре­ди из­вест­ных пе­сен - «Ми­лорд» Мон­но (сло­ва Мус­та­ки, 1959 год), «Нет, я не жа­лею ни о чём» Ш. Дю­мо­на (сло­ва М. Во­ке­ра, 1961 год); ав­тор пе­сен (сло­ва и му­зы­ка) «Жизнь в ро­зо­вом све­те», «Гимн люб­ви». Сни­ма­лась в ки­но (филь­мы «Бе­зы­мян­ная звез­да», 1945, «Па­риж про­дол­жа­ет петь», 1951, «Ес­ли бы о Вер­са­ле по­ве­да­ли мне», 1953 год, «Френч-кан­кан», 1954 год). Сыг­ра­ла боль­шую роль в фор­ми­ро­ва­нии сти­ля пев­цов Ш. Аз­на­ву­ра, И. Мон­та­на.

Сочинения:

Ma vie. P., 1963;

На ба­лу уда­чи. М., 1965.