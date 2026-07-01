ПИАФ ЭДИТ
ПИАФ ЭДИТ - французская эстрадная певица, актриса.
Настоящие имя и фамилия Эдит Джованна Гасьон, Gassion. Дочь певицы А. Майяр и странствующего акробата Л. Гасьона, с 9 лет исполняла вокальные номера, выступая с отцом (до 1935 года), затем (под псевдонимом Пиаф) в парижском кабаре «Жерни», в мюзик-холле, в цирке Медрано и др. С 1936 года записывалась на грампластинки. Сотрудничала с поэтами Р. Ассо, М. Эмером, А. Конте, певцом-шансонье Ж. Мустаки и композитором М. Монно, специально для неё Ж. Кокто написал пьесу «Равнодушный красавец» (1940 год, «Буфф-Паризьен»).
С 1945 года выступала с вокальным ансамблем «Спутники песни». Гастролировала в США (1945, 1955 годы). Оригинальный артистический стиль Пиаф, во многом связанный со школой французского драматического актёра, обеспечил ей огромную популярность, особенно во Франции. Характерны декламационная основа мелодики, интонации парижского городского фольклора.
Среди известных песен - «Милорд» Монно (слова Мустаки, 1959 год), «Нет, я не жалею ни о чём» Ш. Дюмона (слова М. Вокера, 1961 год); автор песен (слова и музыка) «Жизнь в розовом свете», «Гимн любви». Снималась в кино (фильмы «Безымянная звезда», 1945, «Париж продолжает петь», 1951, «Если бы о Версале поведали мне», 1953 год, «Френч-канкан», 1954 год). Сыграла большую роль в формировании стиля певцов Ш. Азнавура, И. Монтана.
Сочинения:
Ma vie. P., 1963;
На балу удачи. М., 1965.