ПИАЦЦИ ДЖУЗЕППЕ
ПИАЦЦИ ДЖУЗЕППЕ - итальянский астроном, иностранный почетный член Петербуржской (1805 год) и Парижской (1817 год) Академий Наук.
Получил философское и богословское образование в университетах Турина и Рима. В 1780 году поселился на острове Сицилия и полностью посвятил себя астрономии и математике. Профессор математики Палермского университета (с 1780 года). Инициатор создания обсерватории в Палермо и её первый директор (с 1791 год). Спроектировал главный астрономический инструмент обсерватории - вертикальный круг диаметром 1,5 м. С 1817 одновременно директор обсерватории в Неаполе.
Пиаццци прославился открытием 1 января 1801 года первой малой планеты (астероида) диаметром 768 км, крупнейшей в Главном поясе астероидов. По предложению Пиацци она была названа Церерой, в честь богини плодородия и земледелия - покровительницы Сицилии. Составил звёздный каталог (1-е издание, 1803 года, содержало 6748 звёзд; 2-е издание, 1814 года, 7646 звёзд). Премия имени Ж. Лаланда Парижской АН (1803 год).