ПИАЦЦИ ДЖУЗЕППЕ

ПИАЦЦИ ДЖУЗЕППЕ - итальянский ас­тро­ном, иностранный почетный член Пе­тербуржской (1805 год) и Па­риж­ской (1817 год) Академий Наук.

По­лу­чил фи­ло­соф­ское и бо­го­слов­ское об­ра­зо­ва­ние в университетах Ту­ри­на и Ри­ма. В 1780 году по­се­лил­ся на острове Си­ци­лия и пол­но­стью по­свя­тил се­бя ас­тро­но­мии и ма­те­ма­ти­ке. Профессор ма­те­ма­ти­ки Па­лерм­ско­го университета (с 1780 года). Ини­циа­тор соз­да­ния об­сер­ва­то­рии в Па­лер­мо и её пер­вый ди­рек­тор (с 1791 год). Спро­ек­ти­ро­вал главный ас­тро­но­мический ин­ст­ру­мент об­сер­ва­то­рии - вер­ти­каль­ный круг диа­мет­ром 1,5 м. С 1817 од­но­вре­мен­но ди­рек­тор об­сер­ва­то­рии в Не­апо­ле.

Пиаццци про­сла­вил­ся от­кры­ти­ем 1 января 1801 года пер­вой ма­лой пла­не­ты (ас­те­рои­да) диа­мет­ром 768 км, круп­ней­шей в Главном поя­се ас­те­роидов. По пред­ло­же­нию Пиацци она бы­ла на­зва­на Це­ре­рой, в честь бо­ги­ни пло­до­ро­дия и зем­ле­де­лия - по­кро­ви­тель­ни­цы Си­ци­лии. Со­ста­вил звёзд­ный ка­та­лог (1-е издание, 1803 года, со­дер­жа­ло 6748 звёзд; 2-е издание, 1814 года, 7646 звёзд). Премия имени Ж. Ла­лан­да Па­риж­ской АН (1803 год).