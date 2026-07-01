ПИ-И-МАРГАЛЬ ФРАНСИСКО
ПИ-И-МАРГАЛЬ ФРАНСИСКО - испанский государственный и политический деятель, писатель.
Из рабочей семьи. Окончил Барселонский ун-т, в котором изучал философию и право. Переехал в Мадрид, в 1848 году защитил докторскую диссертацию по праву. Автор многочисленных работ по истории, искусству и политике; печатался в газетах и журналах, был редактором ряда периодических изданий (некоторые книги Пи-и-Маргаля были запрещены Римско-католической церковью Испании). В конце 1840-х годов примкнул к Демократической партии, активно участвовал в Революции 1854-1856 годов (смотри Испанские революции XIX века), подвергался арестам. В 1866 году эмигрировал в Париж.
Во Франции познакомился с идеями П.Ж. Прудона, перевёл на испанский язык его работы «Принцип федерализма» и «Философия прогресса». С началом Испанской революции 1868-1874 годов вернулся на родину, в 1869 году избран депутатом кортесов. С 1870 года лидер Федеральной партии. После отречения испанского короля Амадея Савойского (1870-1873 годы) и провозглашения 1-й испанской республики министр внутренних дел (февраль - июнь 1873 года). С 11 июня 1873 года президент республики. Не желая силой подавлять возникшее под влиянием его собственных идей кантониальное движение (отдельные города объявляли себя независимыми от центрального правительства кантонами), охватившее юг и юго-восток страны, Эстремадуру и Саламанку, 18 июля 1873 года под давлением республиканцев-унианистов подал в отставку. После реставрации монархии в 1874 году продолжил издательскую и политическую деятельность. До конца жизни возглавлял Федеральную партию, неоднократно избирался депутатом кортесов. Во время испано-американской войны 1898 года выступал за независимость Кубы и против войны с США.
Политическая концепция Пи-и-Маргаля, основанная на республиканских, демократических, социалистических и федералистских идеях, сложилась под влиянием философии Г.В.Ф. Гегеля, Ж.Ж. Руссо, Прудона. Будучи сторонником идеи исторического прогресса, Пи-и-Маргаль настаивал на сохранении индивидуальной свободы. В ходе революции, по его мнению, власть должна быть ограничена, а затем полностью уничтожена путём максимальной децентрализации - создания федераций, которые в конечном счёте объединятся в общечеловеческую конфедерацию. Федерацию следует строить на основе всеобщего согласия, гармонии интересов различных социальных групп, по принципу «единства в многообразии». Пи-и-Маргаль выступал за осуществление широких социальных реформ, введение всеобщего избирательного права и бесплатного образования, отделение Церкви от государства. Идеал политического устройства видел в государственном устройстве США и Швейцарии.
Обширное и противоречивое интеллектуальное наследие Пи-и-Маргаля в дальнейшем использовалось представителями различных политических сил: республиканцами, социалистами, анархистами и каталонскими националистами.
Сочинения:
Espa,na, Obra pintoresca... Barcelona, 1842;
Historia de la pintura en Espa,na. Madrid, 1851;
Estudios sobre la Edad Media. Madrid, 1900;
Historia de Espa,na en el siglo XIX. Barcelona, 1902 (con F. Pi y Arsuaga);
El reinado de Amadeo de Saboya y la Rep9ublica de 1873. Madrid, 1970;
La Reacci9on y la Revoluci9on. Barcelona, 1982;
Las Nacionalidades. Madrid, 2009.