ПИ-И-МАРГАЛЬ ФРАНСИСКО

ПИ-И-МАРГАЛЬ ФРАНСИСКО - испанский государственный и по­ли­тический дея­тель, пи­са­тель.

Из ра­бо­чей се­мьи. Окон­чил Бар­се­лон­ский ун-т, в ко­то­ром изу­чал фи­ло­со­фию и пра­во. Пе­ре­ехал в Мад­рид, в 1848 году за­щи­тил док­тор­скую дис­сер­та­цию по пра­ву. Ав­тор мно­го­численных ра­бот по ис­то­рии, искусству и по­ли­ти­ке; пе­ча­тал­ся в га­зе­тах и жур­на­лах, был ре­дак­то­ром ря­да пе­рио­дических из­да­ний (не­ко­то­рые кни­ги Пи-и-Маргаля бы­ли за­пре­ще­ны Рим­ско-ка­то­лической цер­ко­вью Ис­па­нии). В конце 1840-х годов примк­нул к Де­мо­кра­тической пар­тии, ак­тив­но уча­ст­во­вал в Ре­во­лю­ции 1854-1856 годов (смотри Ис­пан­ские ре­во­лю­ции XIX века), под­вер­гал­ся аре­стам. В 1866 году эмиг­ри­ро­вал в Па­риж.

Во Фран­ции по­зна­ко­мил­ся с идея­ми П.Ж. Пру­до­на , пе­ре­вёл на испанский язык его ра­бо­ты «Прин­цип фе­де­ра­лиз­ма» и «Фи­ло­со­фия про­грес­са». С на­ча­лом Испанской ре­во­лю­ции 1868-1874 годов вер­нул­ся на ро­ди­ну, в 1869 году из­бран де­пу­татом кор­те­сов. С 1870 года ли­дер Фе­де­раль­ной пар­тии. По­сле от­ре­че­ния испанского ко­ро­ля Ама­дея Са­вой­ско­го (1870-1873 годы) и про­воз­гла­ше­ния 1-й испанской рес­пуб­ли­ки министр внутренних дел (февраль - июнь 1873 года). С 11 июня 1873 года пре­зи­дент рес­пуб­ли­ки. Не же­лая си­лой по­дав­лять воз­ник­шее под влия­ни­ем его собственных идей кан­то­ни­аль­ное дви­же­ние (отдельные го­ро­да объ­яв­ля­ли се­бя не­за­ви­си­мы­ми от центрального пра­ви­тель­ст­ва кан­то­на­ми), ох­ва­тив­шее юг и юго-вос­ток стра­ны, Эс­т­ре­ма­ду­ру и Са­ла­ман­ку, 18 июля 1873 года под дав­ле­ни­ем рес­пуб­ли­кан­цев-униа­ни­стов по­дал в от­став­ку. По­сле рес­тав­ра­ции мо­нар­хии в 1874 году про­дол­жил из­да­тель­скую и по­ли­тическую дея­тель­ность. До кон­ца жиз­ни воз­глав­лял Фе­де­раль­ную пар­тию, не­од­но­крат­но из­би­рал­ся де­пу­та­том кор­те­сов. Во вре­мя ис­па­но-аме­ри­кан­ской вой­ны 1898 года вы­сту­пал за не­за­ви­си­мость Ку­бы и про­тив вой­ны с США.

По­ли­тическая кон­цеп­ция Пи-и-Маргаля, ос­но­ван­ная на рес­пуб­ли­кан­ских, де­мо­кра­тических, со­циа­ли­стических и фе­де­ра­ли­ст­ских иде­ях, сло­жи­лась под влия­ни­ем фи­ло­со­фии Г.В.Ф. Ге­ге­ля, Ж.Ж. Рус­со, Пру­до­на. Бу­ду­чи сто­рон­ни­ком идеи ис­то­рического про­грес­са, Пи-и-Маргаль на­стаи­вал на со­хра­не­нии ин­ди­ви­ду­аль­ной сво­бо­ды. В хо­де ре­во­лю­ции, по его мне­нию, власть долж­на быть ог­ра­ни­че­на, а за­тем пол­но­стью унич­то­же­на пу­тём максимальной де­цен­тра­ли­за­ции - соз­да­ния фе­де­ра­ций, ко­то­рые в ко­неч­ном счё­те объ­е­ди­нят­ся в об­ще­че­ло­ве­че­скую кон­фе­де­ра­цию . Фе­де­ра­цию сле­ду­ет стро­ить на ос­но­ве все­об­ще­го со­гла­сия, гар­мо­нии ин­те­ре­сов различных со­ци­аль­ных групп, по прин­ци­пу «един­ст­ва в мно­го­об­ра­зии». Пи-и-Маргаль вы­сту­пал за осу­ще­ст­в­ле­ние ши­ро­ких со­ци­аль­ных ре­форм, вве­де­ние все­об­ще­го из­би­рательного пра­ва и бес­плат­но­го об­ра­зо­ва­ния, от­де­ле­ние Церк­ви от го­су­дар­ст­ва. Иде­ал по­ли­тического уст­рой­ст­ва ви­дел в государственном уст­рой­стве США и Швей­ца­рии.

Об­шир­ное и про­ти­во­ре­чи­вое ин­тел­лек­ту­аль­ное на­сле­дие Пи-и-Маргаля в даль­ней­шем ис­поль­зо­ва­лось пред­ста­ви­те­ля­ми различных по­ли­тических сил: рес­пуб­ли­кан­ца­ми, со­циа­ли­ста­ми, анар­хи­ста­ми и ка­та­лон­ски­ми на­цио­на­ли­ста­ми.

Сочинения:

Espa,na, Obra pintoresca... Barcelona, 1842;

Historia de la pintura en Espa,na. Madrid, 1851;

Estudios sobre la Edad Media. Madrid, 1900;

Historia de Espa,na en el siglo XIX. Barcelona, 1902 (con F. Pi y Arsuaga);

El reinado de Ama­deo de Saboya y la Rep9ublica de 1873. Madrid, 1970;

La Reacci9on y la Revoluci9on. Barcelona, 1982;

Las Na­cio­nalidades. Madrid, 2009.