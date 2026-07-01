ПЕЙЗАЖ

ПЕЙЗАЖ - жанр изо­бра­зительного ис­кус­ст­ва (или отдельного про­из­ве­де­ния это­го жан­ра), в ко­то­ром основным пред­ме­том изо­бра­же­ния яв­ля­ет­ся при­ро­да, в том числе ес­те­ст­вен­ная сре­да, пре­об­ра­жён­ная че­ло­ве­ком.

В Пейзаже вос­про­из­во­дят­ся ре­аль­ные или во­об­ра­жае­мые ви­ды ме­ст­но­стей, со­ору­же­ний (смотрите Ар­хи­тек­тур­ный пей­заж, Ка­прич­чио ), го­ро­дов (смотрите Ве­ду­та), мор­ских про­сто­ров (смотрите Ма­ри­на ) и тому подобные. Час­то Пейзаж слу­жит фо­ном в про­из­ве­де­ни­ях других жан­ров - жи­во­пис­ных, гра­фических, скульп­тур­ных (рель­е­фы, ме­да­ли). Раз­ви­тие Пейзажа, по­ми­мо изо­бра­зи­тель­ных ис­кусств, тес­но свя­за­но так­же с са­до­во-пар­ко­вым ис­кус­ст­вом, те­ат­раль­но-де­ко­ра­ци­он­ным ис­кус­ст­вом, кар­то­гра­фи­ей. Изо­бра­жая яв­ле­ния и фор­мы при­род­но­го ок­ру­же­ния че­ло­ве­ка, ху­дож­ник вы­ра­жа­ет и пред­став­ле­ние о ми­ро­зда­нии, и своё от­но­ше­ние к при­ро­де, и вос­при­ятие её со­вре­мен­ным ему об­ще­ст­вом. В си­лу это­го Пейзаж при­об­ре­та­ет эмо­цио­наль­ность и смы­сло­вое со­дер­жа­ние.

Ис­то­ри­че­ский очерк.

Изо­бра­же­ния при­ро­ды встре­ча­лись ещё в пер­во­быт­ном ис­кус­ст­ве (ус­лов­ные обо­зна­че­ния не­бес­но­го сво­да, све­тил, зем­ной по­верх­но­сти, гра­ниц оби­тае­мо­го ми­ра). В по­ст­гля­ци­аль­ный пе­ри­од поя­ви­лись изо­бра­же­ния сцен охо­ты, рыб­ной лов­ли, сбо­ра мёда, пля­ски и тому подобные - со­от­вет­ст­вен­но и мес­то дей­ст­вия, ко­то­рое за­час­тую ос­та­ва­лось ней­траль­ным «по­лем», а ино­гда мар­ки­ро­ва­лось изо­бра­же­ни­ем жи­вот­но­го, рас­те­ния, жи­ли­ща. В рель­е­фах и рос­пи­сях стран Древ­не­го Вос­то­ка ( Ва­ви­ло­ния , Ас­си­рия, Еги­пет), пре­имущественно в сце­нах войн, охо­ты и рыб­ной лов­ли, сель­ско­го тру­да, со­дер­жат­ся отдельные эле­мен­ты Пейзажа, осо­бен­но ум­но­жив­шие­ся и кон­кре­ти­зи­ро­ван­ные в древне-египетском искусстве эпо­хи Но­во­го цар­ст­ва. Ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние пей­заж­ные мо­ти­вы по­лу­чи­ли в иск-ве Кри­та XVI-XV века до нашей эры (смотрите Эгей­ское ис­кус­ст­во), где впер­вые дос­ти­га­лось впе­чат­ле­ние эмо­цио­наль­но убе­ди­тель­но­го един­ст­ва фау­ны, фло­ры и при­род­ных сти­хий. Сре­ди фре­сок, от­кры­тых в 1967 году на острове Ти­ра, - пер­вый па­но­рам­ный мор­ской пей­заж.

Пей­заж­ные эле­мен­ты древне-греческого искусства обыч­но не­от­де­ли­мы от изо­бра­же­ния че­ло­ве­ка; несколько боль­шей са­мо­стоя­тель­но­стью об­ла­дал эл­ли­ни­стический и древне-римский Пейзаж, вклю­чав­ший эле­мен­ты пер­спек­ти­вы (ил­лю­зио­ни­стической рос­пи­си, мо­заи­ки, так называемые жи­во­пис­ные рель­е­фы). Ланд­шафт­ные мо­ти­вы, изо­бра­же­ния сра­же­ний и кре­по­ст­ной ар­хи­тек­ту­ры на­пол­ня­ют по­ве­ст­во­вательные рель­е­фы ко­лонн Трая­на и Мар­ка Ав­релия в Ри­ме. Фан­та­стический Пейзаж слу­жит фо­ном во фре­сках на сю­жет «Одис­сеи» в древне-римской жи­во­пи­си, вы­сту­па­ет как са­мо­сто­ятельный суб­жанр в рос­пи­сях де­ко­ра­тив­но­го сти­ля в Пом­пе­ях (смотрите Пом­пе­ян­ские сти­ли ). В це­лом для этой эпо­хи ха­рак­те­рен об­раз при­ро­ды, вос­при­ни­мае­мой как сфе­ра идил­лического су­ще­ст­во­ва­ния че­ло­ве­ка и бо­гов.

В средне-вековом искусстве Ви­зан­тии и Ев­ро­пы эле­мен­ты Пейзажа (осо­бен­но ви­ды го­ро­дов и отдельных зда­ний) не­ред­ко слу­жи­ли сред­ством ус­лов­ных про­стран­ст­вен­ных по­строе­ний (например, «гор­ки» или «па­ла­ты» в ико­но­пи­си), в боль­шин­ст­ве слу­ча­ев пре­вра­ща­ясь в ла­ко­нич­ные ука­за­ния на ме­сто дей­ст­вия; наи­бо­лее час­то пей­заж­ные мо­ти­вы встре­ча­ют­ся в ми­ниа­тю­ре книж­ной. В ря­де ком­по­зи­ций ланд­шафт­ные де­та­ли скла­ды­ва­лись в умо­зри­тель­но-тео­ло­гические схе­мы, от­ра­жав­шие средне-вековые пред­став­ле­ния о Все­лен­ной.

В ис­лам­ском средне-вековом искусстве эле­мен­ты Пейзажа пер­во­на­чаль­но бы­ли пред­став­ле­ны весь­ма ску­по, ес­ли не счи­тать ред­ких об­раз­цов, ос­но­ван­ных на эл­ли­ни­стических тра­ди­ци­ях. С XIII-XIV веков они за­ни­ма­ют всё бо­лее зна­чительное ме­сто в книж­ной ми­ниа­тю­ре, в XV-XVI веках в про­из­ве­де­ни­ях теб­риз­ской шко­лы и ге­рат­ской шко­лы пей­заж­ные фо­ны на­ве­ва­ют пред­став­ле­ние о при­ро­де как замк­ну­том вол­шеб­ном са­де. Пей­заж­ные мо­ти­вы рас­про­стра­ня­лись так­же в де­ко­ра­тив­но-при­клад­ном искусстве: сце­ны охо­ты, под­ви­ги ге­ро­ев ук­ра­ша­ют ков­ры и ке­ра­ми­ку Ира­на. Боль­шой эмо­цио­наль­ной си­лы дос­ти­га­ют ланд­шафт­ные де­та­ли в средне-вековом искусстве Ин­дии (начи­ная с мо­голь­ской ми­ниа­тю­ры), Ин­до­ки­тая и Ин­до­не­зии (например, об­ра­зы тро­пического ле­са в рель­е­фах на ми­фо­ло­гические и эпические те­мы).

Ис­клю­чи­тель­но важ­ное по­ло­же­ние за­ни­ма­ет Пейзаж как са­мо­сто­ятельный жанр в жи­во­пи­си средне-векового Ки­тая, где веч­но об­нов­ляю­щая­ся при­ро­да счи­та­лась наи­бо­лее на­гляд­ным во­пло­ще­ни­ем ми­ро­во­го за­ко­на (дао); эта кон­цеп­ция на­хо­дит пря­мое вы­ра­же­ние в Пейзаже ти­па шань-шуй («го­ры - во­ды»). В вос­при­ятии китайского Пейзажа су­ще­ст­вен­ную роль иг­ра­ли сти­хотворные над­пи­си, сим­во­личные мо­ти­вы, оли­це­тво­ряв­шие воз­вы­шен­ные ду­хов­ные ка­че­ст­ва (гор­ная со­сна, бам­бук, ди­кая сли­ва и тому подобные), фи­гур­ки лю­дей, пре­бы­ваю­щих в про­стран­ст­ве, ко­то­рое ка­жет­ся бес­пре­дель­ным из-за вве­де­ния в ком­по­зи­цию об­шир­ных гор­ных па­но­рам, вод­ных гла­дей и ту­ман­ной дым­ки. Отдельные про­стран­ст­вен­ные пла­ны в китайском Пейзаже не раз­гра­ни­чи­ва­ют­ся, а сво­бод­но пе­ре­те­ка­ют один в дру­гой, под­чи­ня­ясь об­ще­му де­ко­ра­тив­но­му ре­ше­нию кар­тин­ной плос­ко­сти. Сре­ди круп­ней­ших мас­те­ров китайского Пейзажа (сло­жив­ше­го­ся ещё в VI веке) - Го Си, Ма Юань, Ся Гуй (конец XII - 1-я половина XIII веков), Му-ци (1-я половина XIII века). Япон­ский П., сфор­ми­ро­вав­ший­ся к XII-XIII векам и ис­пы­тав­ший силь­ное влия­ние китайского искусства, от­ли­ча­ется обо­ст­рён­ной гра­фич­но­стью (например, у Сэс­сю), тя­го­те­ни­ем к вы­де­ле­нию от­дель­ных, наи­бо­лее вы­иг­рыш­ных в де­ко­ра­тив­ном от­но­ше­нии мо­ти­вов, на­ко­нец, в XVIII-XIX веках, бо­лее ак­тив­ной ро­лью че­ло­ве­ка в при­ро­де [гра­фические се­рии Ка­цу­си­ка Хо­ку­сая и Ута­га­ва Хи­ро­си­гэ (Ан­до)]. Под влия­ни­ем ки­тай­ской раз­ви­ва­лась и средне-вековая корейская пей­заж­ная жи­во­пись ту­шью (Ан Гён, Кан Хи Ан, Чон Сен и другие).

В западно-ев­ропейском искусстве XIII-XV веках пей­заж­ный фон на­чи­на­ет ос­мыс­лять­ся как прин­ци­пи­аль­но важ­ная часть чув­ст­вен­но убе­ди­тель­ной трак­тов­ки ми­ра. Ус­лов­ные (зо­ло­тые или ор­на­мен­таль­ные) фо­ны сме­ня­ют­ся пей­заж­ны­ми, не­ред­ко пре­вра­щаю­щи­ми­ся в ши­ро­кую па­но­ра­му ми­ра - у Джот­то, А. Ло­рен­цет­ти, К. Ви­ца, Л. Мо­зе­ра, бур­гунд­ских и ни­дерландских ми­ниа­тю­ри­стов XIV-XV веков (братья Лим­бург, Я. ван Эйк) и другие. Ху­дож­ни­ки Воз­ро­ж­де­ния об­ра­ща­лись к не­по­средственному изу­че­нию на­ту­ры, соз­да­ва­ли на­бро­ски и этю­ды, раз­ра­ба­ты­ва­ли прин­ци­пы пер­спек­тив­но­го по­строе­ния про­стран­ст­ва, ру­ко­вод­ству­ясь кон­цеп­ция­ми о ра­цио­на­ли­стич­но­сти за­ко­нов ми­ро­зда­ния и воз­ро­ж­дая пред­став­ле­ние о ланд­шаф­те как ре­аль­ной сре­де оби­та­ния че­ло­ве­ка (что осо­бен­но ха­рак­тер­но для итальянских мас­те­ров кват­ро­чен­то). Важ­ное ме­сто в ис­то­рии Пейзажа за­ни­ма­ют А. Ман­те­нья, П. Уч­чел­ло, Пье­ро дел­ла Фран­че­ска, Джен­ти­ле и Джо­ван­ни Бел­ли­ни, Джорд­жо­не, Лео­нар­до да Вин­чи, Ти­ци­ан, Тин­то­рет­то в Ита­лии, Х. ван дер Гус, Герт­ген тот Синт-Янс, И. Босх в Ни­дер­лан­дах, А. Дю­рер , М. Грю­не­вальд в Гер­ма­нии. В искусстве Воз­ро­ж­де­ния фор­ми­ру­ют­ся пред­по­сыл­ки для по­яв­ле­ния са­мо­сто­ятельного пей­заж­но­го жан­ра, скла­ды­ваю­ще­го­ся пер­во­на­чаль­но в гра­фи­ке (Дю­рер и мас­те­ра ду­най­ской шко­лы) и в не­боль­ших жи­во­пис­ных ком­по­зи­ци­ях, где об­раз при­ро­ды или со­став­ля­ет един­ст­вен­ное со­дер­жа­ние произведения (А. Альт­дор­фер), или без­раз­дель­но гла­вен­ст­ву­ет в сю­жет­ной ком­по­зи­ции (И. Па­ти­нир). Ес­ли итальянские ху­дож­ни­ки стре­ми­лись под­черк­нуть гар­мо­нич­ное со­зву­чие че­ло­ве­че­ско­го и при­род­но­го на­чал, а в горных пей­заж­ных фо­нах во­пло­тить пред­став­ле­ние об иде­аль­ной ар­хитектырной сре­де (Ра­фа­эль), то немецкие и ни­дерландские мас­те­ра охот­но об­ра­ща­лись к ди­кой при­ро­де, не­ред­ко при­да­вая ей ка­та­ст­ро­фи­че­ски-бур­ный об­лик, изо­бра­жая апо­ка­лип­тические ви­де­ния. Со­вме­ще­ние пей­заж­но­го и жан­ро­во­го мо­мен­тов, ти­пич­ное для ни­дерландского Пейзажа, при­во­дит к наи­более яр­ким ре­зуль­та­там в твор­че­ст­ве П. Брей­ге­ля Стар­ше­го, с при­су­щи­ми ему гран­ди­оз­но­стью па­но­рам­ных ком­по­зи­ций и глу­бо­чай­шим про­ник­но­ве­ни­ем в ха­рак­тер народной жиз­ни, ор­га­ни­че­ски свя­зан­ной с ми­ром при­ро­ды. Так называемый кос­ми­че­ский пей­заж - мно­го­пла­но­вое изо­бра­же­ние бес­край­не­го ми­ра - час­то слу­жит фо­ном для биб­лей­ских сю­же­тов и об­ра­зов от­шель­ни­ков (А. Блу­март, Х. мет де Блес, К. де Кей­нинк). В XVI - начало XVII веков у ря­да ни­дерландских мас­те­ров (например, у Й. де Мом­пе­ра, Г. ван Ко­нин­кс­ло) жиз­нен­ная на­блю­да­тель­ность пе­ре­пле­та­ет­ся с мань­е­ри­стической фан­та­сти­кой, под­чёр­ки­ваю­щей субъ­ек­тив­но-эмо­цио­наль­ное от­но­ше­ние ху­дож­ни­ка к ми­ру.

К началу XVII века в твор­че­ст­ве Ан­ни­ба­ле Кар­рач­чи, А. Эльс­хей­ме­ра и ни­дерландского ма­сте­ра П. Бри­ля оформ­ля­ют­ся прин­ци­пы «иде­аль­но­го» Пейзажа, под­чи­нён­но­го идее ра­зум­но­го за­ко­на, скры­то­го под внеш­ним мно­го­об­ра­зи­ем различных ас­пек­тов при­ро­ды. В искусстве клас­си­циз­ма окон­ча­тель­но за­кре­п­ля­ет­ся сис­те­ма ус­лов­ной, ку­лис­ной 3-пла­но­вой ком­по­зи­ции, ут­вер­жда­ет­ся прин­ци­пи­аль­ное раз­ли­чие на­бро­ска или этю­да и за­кон­чен­но­го Пейзажа-кар­ти­ны. На­ря­ду с этим Пейзаж ста­но­вит­ся но­си­те­лем вы­со­ко­го этического со­дер­жа­ния, что осо­бен­но ха­рак­тер­но для твор­че­ст­ва Н. Пус­се­на и К. Лор­ре­на, где пред­став­ле­ны два ва­ри­ан­та «иде­аль­но­го» Пейзажа - ге­рои­че­ский и идил­ли­че­ский. В Пейзаже ба­рок­ко (П.П. Ру­бенс, С. Ро­за, А. Мань­я­ско и другие) пер­вен­ст­ву­ет сти­хий­ная мощь при­ро­ды, ино­гда как бы по­дав­ляю­щая че­ло­ве­ка. Эле­мен­ты жи­во­пи­си с на­ту­ры, на от­кры­том воз­ду­хе (смотрите Пле­нэр) по­яв­ля­ют­ся в от­ме­чен­ных не­обы­чай­ной све­же­стью вос­при­ятия пей­за­жах Д. Ве­ла­ске­са. Голландские жи­во­пис­цы и гра­фи­ки XVII века (Рем­брандт, Я. Вер­мер, Я. ван Гой­ен, С. ван Рёйс­дал, Я. ван Рёйс­дал, X. Се­герс, М. Хоб­бе­ма, Х. Авер­камп, А. Кёйп и мно­го­численные ма­лые гол­ланд­цы) соз­да­ли мно­го­об­раз­ные ти­пы Пейзажа (в том числе ма­ри­ну, сель­ский, го­род­ской, зим­ний Пейзаж). Де­таль­но раз­ра­ба­ты­вая све­то­воз­душ­ную пер­спек­ти­ву и сис­те­му ва­лё­ров, они со­еди­ня­ли в сво­их про­из­ве­де­ни­ях по­этическое ощу­ще­ние ес­тественной жиз­ни при­ро­ды с иде­ей тес­ной свя­зи её с по­все­днев­ным су­ще­ст­во­ва­ни­ем че­ло­ве­ка. С XVII века ши­ро­ко рас­про­стра­ня­ет­ся и то­по­гра­фи­че­ски точ­ный ви­до­вой Пейзаж (в гра­вю­рах В. Гол­ла­ра и немецкого мас­те­ра М. Ме­риа­на), раз­ви­тие ко­то­ро­го бы­ло во мно­гом пре­до­пре­де­ле­но при­ме­не­ни­ем ка­ме­ры-об­ску­ры. Он дос­ти­га­ет рас­цве­та в XVIII веке в ве­ду­тах ве­не­ци­ан­ской шко­лы - у А. Ка­на­лет­то, Б. Бел­лот­то и в ра­бо­тах Ф. Гвар­ди, с их вир­ту­оз­ным вос­про­из­ве­де­ни­ем из­мен­чи­вой све­то­воз­душ­ной сре­ды. Ви­до­вой Пейзаж в XVIII веке сыг­рал ре­шаю­щую роль в ста­нов­ле­нии Пейзажа в тех ев­ропейских стра­нах, где до это­го вре­ме­ни не бы­ло са­мо­сто­ятельного пей­заж­но­го жан­ра (в том числе в Рос­сии). Осо­бое ме­сто за­ни­ма­ют гра­фические пей­за­жи Дж.Б. Пи­ра­не­зи, «ро­ман­ти­зи­ро­вав­ше­го» руи­ны и па­мят­ни­ки ан­тич­но­го зод­че­ст­ва. Тра­ди­ция «иде­аль­но­го» Пейзажа об­ре­ла изы­скан­но-де­ко­ра­тив­ное ис­тол­ко­ва­ние в эпо­ху ро­ко­ко (Ф. Бу­ше и другие) и в клас­си­ци­зи­рующем твор­че­ст­ве Ю. Ро­бе­ра, од­на­ко в це­лом «иде­аль­ный» Пейзаж, за­няв­ший вто­ро­сте­пен­ное по­ло­же­ние в клас­си­ци­стической сис­те­ме жан­ров, на про­тя­же­нии XVIII века вы­ро­ж­да­ет­ся в ака­де­мическом на­прав­ле­ние, под­чи­няю­щее при­род­ные мо­ти­вы от­вле­чён­ным за­ко­нам клас­си­ци­стической ком­по­зи­ции. Пред­ро­ман­тические вея­ния уга­ды­ва­ют­ся в пар­ко­вых фо­нах «га­лант­ных сцен» и пас­то­ра­лей А. Ват­то, Ж.Б. Па­те­ра, Н. Лан­кре, Ж.О. Фра­го­на­ра во Фран­ции, а так­же в твор­че­ст­ве ро­до­на­чаль­ни­ков английской шко­лы Т. Гейнс­бо­ро, Дж. Рай­та, Р. Уил­со­на.

В конце XVIII - 1-й половине XIX веков в Пейзаже пре­об­ла­да­ют тен­ден­ции ро­ман­тиз­ма (Дж. Кром, Дж.С. Кот­мен, Дж.Р. Ко­зенс, У. Тёр­нер в Ве­ли­ко­бри­та­нии; Ж. Ми­шель во Фран­ции; К.Д. Фрид­рих, Л. Рих­тер в Гер­ма­нии; Й.А. Кох в Ав­ст­рии; Й.К.К. Даль в Нор­ве­гии, и другие; ог­ром­ную роль Пейзаж иг­рал так­же в твор­че­ст­ве Ф. Гойи , Т. Же­ри­ко и Э. Де­лак­руа). Важ­ное зна­че­ние Пейзажа в ху­дожественной сис­те­ме ро­ман­тиз­ма объ­яс­ня­ет­ся тем, что ро­ман­ти­ки сбли­жа­ли жизнь че­ло­ве­че­ской ду­ши с жиз­нью при­ро­ды; они про­яв­ля­ли осо­бую чут­кость к ин­ди­ви­ду­аль­ной не­по­вто­ри­мо­сти отдельных со­стоя­ний при­ро­ды и свое­об­ра­зию национальных ланд­шаф­тов. По­след­ние чер­ты чрез­вы­чай­но ха­рак­тер­ны для твор­че­ст­ва Дж. Кон­стеб­ла, в наи­боль­шей ме­ре спо­соб­ст­во­вав­ше­го эво­лю­ции Пейзажа к ре­аль­ным об­раз­ам, со­хра­няю­щим све­жесть на­тур­но­го этю­да; осо­бое вни­ма­ние он уде­лял изо­бра­же­нию не­ба («скай­инг»). Ув­ле­че­ние на­тур­ным ме­то­дом бы­ст­ро рас­про­стра­ня­лось: ак­ва­ре­лист Т. Гёр­тин ос­но­вал «скет­чинг-клуб» для ра­бо­ты ху­дож­ни­ков на при­ро­де. Обоб­щён­ность, по­этическое вос­при­ятие ми­ра, а так­же ин­те­рес к про­бле­мам пле­нэ­ра ха­рак­тер­ны для мас­те­ров, стоя­щих у ис­то­ков национальных школ Пейзажа 1-й половины - середины XIX века (ран­ний К. Ко­ро во Фран­ции; от­час­ти К. Бле­хен в Гер­ма­нии, и другие). Пред­ста­ви­те­ли реа­ли­стичного Пейзажа середины - 2-й половины XIX века (мас­те­ра бар­би­зон­ской шко­лы, Г. Кур­бе, Ж.Ф. Мил­ле, Л.Э. Бу­ден во Фран­ции; шко­ла мак­кь­яй­о­ли в Ита­лии; А. фон Мен­цель и от­час­ти дюс­сель­дорф­ская шко­ла в Гер­ма­нии; Я. Йон­гкинд и так называемая га­аг­ская шко­ла в Гол­лан­дии, и другие) по­сте­пен­но из­жи­ва­ли литературную ас­со­циа­тив­ность ро­ман­тического Пейзажа, до­би­ва­лись ес­те­ст­вен­но­сти и про­сто­ты ком­по­зи­ции (от­ка­зы­ва­ясь в боль­шин­ст­ве слу­ча­ев от па­но­рам­ных ви­дов), де­таль­но раз­ра­ба­ты­ва­ли све­то­те­не­вые и ва­лёр­ные от­но­ше­ния, по­зво­ляв­шие пе­ре­дать ма­те­ри­аль­ную ощу­ти­мость при­род­ной сре­ды. Унас­ле­до­ван­ное от ро­ман­тиз­ма эти­ко-фи­лософское зву­ча­ние Пейзаж при­ни­ма­ет те­перь бо­лее де­мо­кра­тическую на­прав­лен­ность, про­яв­ляю­щую­ся и в том, что в Пейзаж всё ча­ще вклю­ча­лись сце­ны сель­ско­го тру­да (Ж. Ба­сть­ен-Ле­паж, Л.О. Лер­митт).

До­ми­ни­рую­щее зна­че­ние об­ре­та­ет Пейзаж у мас­те­ров им­прес­сио­низ­ма (К. Мо­не, К. Пис­сар­ро, А. Сис­лей, О. Ре­ну­ар), счи­тав­ших ра­бо­ту на пле­нэ­ре не­пре­мен­ным ус­ло­ви­ем соз­да­ния пей­заж­но­го об­раза. Важ­ней­шим ком­по­нен­том Пейзажа им­прес­сио­ни­сты сде­ла­ли виб­ри­рую­щую, бо­га­тую кра­соч­ны­ми от­тен­ка­ми све­то­воз­душ­ную сре­ду, обес­пе­чи­ваю­щую зри­тель­ную не­рас­тор­жи­мость при­ро­ды и че­ло­ве­ка. Стре­мясь за­фик­си­ро­вать мно­го­об­раз­ную из­мен­чи­вость со­стоя­ний при­ро­ды, они час­то соз­да­ва­ли пей­заж­ные цик­лы и се­рии, объ­е­ди­нён­ные од­ним мо­ти­вом (Мо­не, Э. Де­га). В их ра­бо­тах от­ра­зи­лась и ди­на­ми­ка современной жиз­ни, бла­го­да­ря че­му го­род­ской (ур­ба­ни­сти­че­ский) Пейзаж об­рёл рав­ные пра­ва с изо­бра­же­ния­ми сель­ской при­ро­ды.

В концу XIX - началу XX веков в Пейзаже скла­ды­ва­ет­ся несколько на­прав­ле­ний, раз­ви­ваю­щих прин­ци­пы им­прес­сио­ни­стического Пейзажа и од­но­вре­мен­но всту­паю­щих в ан­та­го­ни­стические от­но­ше­ния с ни­ми. П. Се­занн ут­вер­ж­дал в сво­их про­из­ве­де­ни­ях мо­ну­мен­таль­ную мощь и чёт­кую кон­ст­рук­тив­ность ес­тественных ланд­шаф­тов. Мас­те­ра нео­им­прес­сио­низ­ма (Ж. Сё­ра, П. Синь­як) под­чи­ни­ли пей­заж­ные мо­ти­вы стро­го вы­ве­рен­ным, пло­ско­ст­но-де­ко­ра­тив­ным по­строе­ни­ям. В. Ван Гог стре­мил­ся к по­вы­шен­ной, не­ред­ко тра­гической пси­хо­ло­гической ас­со­циа­тив­но­сти пей­заж­ных об­ра­зов. В про­из­ве­дени­ях П. Го­ге­на , близ­ких сим­во­лиз­му и от­ли­чаю­щих­ся звуч­но­стью рит­ми­зов. ло­каль­ных цве­то­вых плос­ко­стей, ра­ди­каль­но пе­ре­ос­мыс­ля­ет­ся об­раз Пейзажа-идил­лии. Ев­ропейские ху­дож­ни­ки, свя­зан­ные с сим­во­лиз­мом, не­ои­деа­лиз­мом и сти­лем мо­дерн (П. Пю­ви де Ша­ванн, ма­сте­ра груп­пы «На­би», А. Бёк­лин, Дж. Уи­ст­лер, Ф. Ход­лер, Э. Мунк, А. Гал­лен-Кал­ле­ла), вне­сли в Пейзаж мысль о та­ин­ст­вен­ном род­ст­ве че­ло­ве­ка и «ма­те­ри-зем­ли» (от­сю­да - по­пу­ляр­ные в этот пе­ри­од ти­пы Пейзажа-меч­ты и Пейзажа-вос­по­ми­на­ния), обыг­ры­ва­ли в сво­их ком­по­зи­ци­ях разл. ро­да «сквоз­ные фор­мы» (вет­ви, кор­ни, стеб­ли и так далее), ор­на­мен­таль­ная ком­по­нов­ка ко­то­рых соз­да­ёт ил­лю­зию не­по­средственной ими­та­ции рит­мов са­мой при­ро­ды. В это же вре­мя уси­ли­ва­ют­ся ти­пич­ные для нацмонально- ро­ман­тических те­че­ний по­ис­ки обоб­щён­но­го об­раза ро­ди­ны, не­ред­ко на­сы­щен­но­го фольк­лор­ны­ми или ис­то­рическими ре­ми­нис­цен­ция­ми: Ф. Ру­щиц (Поль­ша), А. Сла­ви­чек (Че­хия), Ш. Лукь­ян (Ру­мы­ния), В. Пур­ви­тис, И. Су­лоа­га и другие.

В искусстве аван­гар­диз­ма XX века од­ни мас­те­ра стре­мят­ся най­ти наи­бо­лее ус­той­чи­вые чер­ты то­го или ино­го ланд­шафт­но­го мо­ти­ва, очи­щая его от все­го «пре­хо­дя­ще­го» (мас­те­ра ку­биз­ма), дру­гие с по­мо­щью дра­ма­ти­че­ски на­пря­жён­ных цве­то­вых со­зву­чий под­чёр­ки­ва­ют внутреннюю ди­на­ми­ку ланд­шаф­та (ху­дож­ни­ки фо­виз­ма и близ­кие им мас­те­ра во Фран­ции, Юго­сла­вии, Поль­ше, мас­те­ра экс­прес­сио­низ­ма в Гер­ма­нии, Ав­ст­рии и Бель­гии), тре­тьи пе­ре­но­сят основной ак­цент на при­чуд­ли­вость и пси­хо­ло­гическую вы­ра­зи­тель­ность мо­ти­ва (мас­те­ра сюр­реа­лиз­ма). В твор­че­ст­ве ря­да пред­ста­ви­те­лей этих на­прав­ле­ний тя­го­те­ние к де­фор­ма­ции пей­заж­но­го изо­бра­же­ния, са­мо­цен­ность цве­то­вых по­строе­ний от­кры­ли путь к аб­ст­рак­цио­низ­му (по­доб­ную роль Пейзаж сыг­рал, например, в твор­че­ст­ве П. Мон­д­риа­на, П. Клее и В.В. Кан­дин­ско­го). В XX веке в Ев­ро­пе и Аме­ри­ке по­лу­чил ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние ур­ба­ни­сти­че­ский (так называемая шко­ла му­сор­но­го вед­ра, Э. Хоп­пер в США) и ин­ду­ст­ри­аль­ный Пейзаж, не­ред­ко трак­тую­щий мир тех­ни­ки как сво­его ро­да ан­ти­при­ро­ду, не­пре­одо­ли­мо вра­ж­деб­ную лю­дям (Ч. Де­мут, Н. Спен­сер, Ч. Ши­лер в США, П. Брю­нинг в Гер­ма­нии). Пейзаж у ху­дож­ни­ков итальянского фу­ту­риз­ма, экс­прес­сио­низ­ма , пред­ста­ви­те­лей ма­ги­че­ско­го реа­лиз­ма, ме­та­фи­зи­че­ской жи­во­пи­си и «но­вой ве­ще­ст­вен­но­сти» час­то при­ни­ма­ет за­ост­рён­но-аг­рес­сив­ный или от­чу­ж­дён­ный об­лик, про­ник­ну­тый на­строе­ния­ми тра­гической бе­зыс­ход­но­сти. Эта чер­та при­су­ща и твор­че­ст­ву не­ко­то­рых мас­те­ров па­риж­ской шко­лы 1-й половины XX века (М. Ут­рил­ло, Х. Су­тин, М.З. Ша­гал, Ж. Кар­зу и другие). Вме­сте с тем бур­но раз­ви­ва­ет­ся Пейзаж на­цио­наль­но-ро­ман­тического ха­рак­те­ра, в ко­то­ром гла­вен­ст­ву­ют об­ра­зы «пер­во­здан­ной» (Б. Па­лен­сия в Ис­па­нии, Кьяр­валь, «Груп­па се­ми» в Ка­на­де, Р. Кент, А. На­мат­жи­ра) или об­жи­той (рид­жио­на­лизм, Э. Уай­ет в США) при­ро­ды, а так­же об­ра­щён­ный к клас­сическим об­раз­цам Пейзажа но­ве­чен­то и в це­лом то­та­ли­тар­но­го ис­кус­ст­ва.

В по­сле­во­ен­ном аван­гар­ди­ст­ском искусстве стран Западной Ев­ро­пы, США, Ка­на­ды Пейзаж ос­та­ёт­ся од­ной из важ­ней­ших тем, хо­тя не­ред­ко гра­ни­ца, от­де­ляю­щая аб­ст­ракт­ную фор­му от изо­бра­зи­тель­ной, ста­но­вит­ся весь­ма зыб­кой - например, у мас­те­ров так называемой Вто­рой па­риж­ской шко­лы [Ж. Ба­зен, А. Ма­не­сье, Зао Ву­ки (Чжао Уц­зи), Н. де Сталь, М.Э. Ви­ей­ра да Сил­ва, Ж. Мо­но­ри и другие], то­гда как на­ро­чи­то ил­лю­зор­ные изо­бра­же­ния ги­пер­реа­лиз­ма и фо­то­реа­лиз­ма не­ред­ко ут­ра­чи­ва­ют ре­аль­ную ос­но­ву. Ан­ти­ми­ли­та­ри­ст­ская на­прав­лен­ность при­су­ща твор­че­ст­ву немецких мас­те­ров Пейзажа середины - 2-й половины XX века (Х. Грун­диг, Ф. Рад­зи­вилл, К. Хо­фер; на ру­бе­же XX-XXI веков - А. Ки­фер). Ху­дож­ни­ки по­стмо­дер­низ­ма об­ра­ща­ют­ся к не­по­средственной ра­бо­те с ланд­шаф­том или ар­хитектурной сре­дой - лэнд-арт, стрит-арт, эм­бал­лаж («па­ко­ва­ние» со­ору­же­ний и тер­ри­то­рий).

Пейзаж в Рос­сии.

В древне-русском искусстве Пейзаж, не суб­стан­циа­ли­зи­ро­вав­ший­ся как жанр, яв­ля­ет­ся важ­ней­шим эле­мен­том ком­по­зи­ции ико­ны, фре­ски и книж­ной ми­ниа­тю­ры, раз­ви­ва­ясь от ус­лов­ных обо­зна­че­ний на фо­не до изо­бра­же­ния ре­аль­ной ар­хи­тек­ту­ры в XVII веке (С.Ф. Уша­ков и другие). Пер­вы­ми мас­те­ра­ми ви­до­во­го Пейзажа в русском искусстве XVIII века бы­ли гра­вё­ры А.Ф. Зу­бов, М.И. Ма­ха­ев, жи­во­пис­цы Ф.Я. Алек­се­ев, М.М. Ива­нов и Се­мён Ф. Щед­рин; иде­аль­но­го Пейзажа - Ф.М. Мат­ве­ев , ка­прич­чио и Пейзаж-об­ман­ки - П. ди Г. Гон­за­го (в те­ат­раль­ных де­ко­ра­ци­ях и мо­ну­мен­таль­ных рос­пи­сях). В 1-й половине - середине XIX века Силь­вестр Ф. Щед­рин, М.И. Ле­бе­дев и А.А. Ива­нов (в сво­их этю­дах, где он раз­ра­ба­ты­вал про­бле­му пле­нэ­риз­ма) стре­ми­лись вос­соз­дать обоб­щён­ный по­этический об­раз при­ро­ды. Ро­ман­тические тра­ди­ции иг­ра­ют ве­ду­щую роль в твор­че­ст­ве М.Н. Во­робь­ё­ва, И.К. Ай­ва­зов­ско­го, Л.Ф. Ла­го­рио и А.П. Бо­го­лю­бо­ва. На 2-ю половину XIX века при­хо­дит­ся рас­цвет реа­ли­стического Пейзажа (ос­но­вы ко­то­ро­го бы­ли за­ло­же­ны ещё в твор­че­ст­ве А.Г. Ве­не­циа­но­ва и ве­не­циа­нов­цев, пре­ж­де все­го Г.В. Со­ро­ки), тес­но свя­зан­ный с дея­тель­но­стью пе­ре­движ­ни­ков. Пре­одо­ле­вая ис­кус­ст­вен­ность ака­де­мического Пейзажа, ху­дож­ни­ки об­ра­ща­лись к род­ной при­ро­де (Л.Л. Ка­ме­нев, М.К. Клодт), мо­ти­вы ко­то­рой с эпическим раз­ма­хом за­пе­чат­ле­ны в про­изве­де­ни­ях И.И. Шиш­ки­на. Тен­ден­ция к изо­бра­же­нию пе­ре­ход­ных со­стоя­ний при­ро­ды, ли­рическое на­ча­ло свой­ст­вен­ны твор­че­ст­ву А.К. Сав­ра­со­ва и Ф.А. Ва­силь­е­ва; позд­не­ро­ман­тические вея­ния про­яв­ля­ют­ся в ис­поль­зо­ва­нии силь­ных эф­фек­тов ос­ве­ще­ния в кар­ти­нах А.И. Ку­инд­жи и Ю.Ю. Кле­ве­ра. В конце XIX века ли­ния эмо­цио­наль­но-ли­рического Пейзажа на­хо­дит про­дол­же­ние в так называемом Пейзаже на­строе­ния - у В.Д. По­ле­но­ва и осо­бен­но И.И. Ле­ви­та­на, со­че­тав­ше­го тон­чай­шую пе­ре­да­чу со­стоя­ний при­ро­ды с пси­хо­ло­гиз­мом, воз­вы­шен­но-фи­ло­соф­ским тол­ко­ва­ни­ем пей­заж­ных мо­ти­вов. В Пейзаже ру­бе­жа XIX-XX веков реа­ли­стические тра­ди­ции 2-й половины XIX века пе­ре­пле­та­ют­ся с влия­ния­ми им­прес­сио­низ­ма и мо­дер­на. Близ­ки Ле­ви­та­ну, но бо­лее ка­мер­ны по ду­ху «Пейзажу на­строе­ния» В.А. Се­ро­ва, А.С. Сте­па­но­ва, П.И. Пет­ро­ви­че­ва, Л.В. Тур­жан­ско­го, от­ли­чаю­щие­ся этюд­ной не­по­сред­ст­вен­но­стью ком­по­зи­ции и ко­ло­ри­та. Де­ко­ра­тив­но-пле­нэр­ная ма­не­ра выделяет ра­бо­ты С.А. Ви­но­гра­до­ва, С.Ю. Жу­ков­ско­го и других чле­нов Сою­за рус­ских ху­дож­ни­ков. Со­еди­не­ние ли­рической ин­то­на­ций с по­вы­шен­ной звуч­но­стью цве­та ха­рак­тер­но для твор­че­ст­ва К.А. Ко­ро­ви­на и И.Э. Гра­ба­ря. На­цио­наль­но-ро­ман­тические чер­ты при­су­щи ра­бо­там Б.М. Кус­то­дие­ва, А.А. Ры­ло­ва и К.Ф. Юо­на, так­же арк­тическим ви­дам А.А. Бо­ри­со­ва; фольк­лор­ный или литературно-ис­то­рический ха­рак­тер при­об­ре­та­ет Пейзаж у А.М. Вас­не­цо­ва, В.М. Вас­не­цо­ва, М.В. Не­сте­ро­ва, Н.К. Ре­ри­ха, так­же в «ге­рои­че­ском» пей­за­же К.Ф. Бо­га­ев­ско­го. В кру­гу мас­те­ров «Ми­ра ис­кус­ст­ва» куль­ти­ви­ро­вал­ся тип Пейзажа-вос­по­ми­на­ния, про­ник­ну­то­го ис­то­рическими ре­ми­нис­цен­ция­ми (Л.С. Бакст, К.А. Со­мов, А.Н. Бе­нуа, Е.Е. Лан­се­ре, А.П. Ост­ро­умо­ва-Ле­бе­де­ва), особ­ня­ком сто­ят ост­ро­д­ра­ма­тические горные ви­ды М.В. До­бу­жин­ско­го. Сре­ди ва­риа­ций на те­му ир­ре­аль­но­го Пейзажа-меч­ты в ду­хе В.Э. Бо­ри­со­ва-Му­са­то­ва, ти­пич­ных для ху­дож­ни­ков «Го­лу­бой ро­зы», вы­де­ля­ют­ся ори­ен­та­ли­ст­ские ком­по­зи­ции П.В. Куз­не­цо­ва и М.С. Сарь­я­на, а так­же кар­ти­ны Н.П. Кры­мо­ва, стре­мив­ше­го­ся к стро­гой урав­но­ве­шен­но­сти ко­ло­ри­стических и ком­по­зиционных ре­ше­ний. В Пейзаже мас­те­ров «Буб­но­во­го ва­ле­та» соч­ность цве­то­во­го строя и тем­пе­ра­мент­ная, сво­бод­ная жи­во­пис­ная ма­не­ра вы­яв­ля­ют пла­стическое бо­гат­ст­во и кра­соч­ность при­ро­ды.

По­сле 1917 года в об­лас­ти Пейзажа про­дол­жа­ли ра­бо­тать мас­те­ра, чьё искусство сло­жи­лось в пред­ре­во­люционный пе­ри­од (В.Н. Бак­ше­ев, И.Э. Гра­барь, Н.П. Кры­мов, А.В. Ку­прин, А.П. Ост­ро­умо­ва-Ле­бе­де­ва, П.В. Куз­не­цов, М.С. Сарь­ян и другие). Те­му Пейзажа раз­ра­ба­ты­ва­ли и мас­те­ра аван­гар­да 1920-х - начало 1930-х гогод (К.С. Ма­ле­вич, чле­ны объ­е­ди­не­ний «Зор­вед», «Ма­ко­вец», П.Н. Фи­ло­нов и груп­па «Мас­те­ра ана­ли­ти­че­ско­го ис­кус­ст­ва» , Но­вое об­ще­ст­во жи­во­пис­цев, Об­ще­ст­во ху­дож­ни­ков-стан­ко­вис­тов, «Круг ху­дож­ни­ков», Об­ще­ст­во мо­с­ков­ских ху­дож­ни­ков и другие), так­же чле­ны Ас­со­циа­ции ху­дож­ни­ков ре­во­лю­ци­он­ной Рос­сии. В 1920-е годы за­ро­ж­да­ет­ся современный ин­ду­ст­ри­аль­ный Пейзаж (Б.Н. Яков­лев и другие), скла­ды­ва­ет­ся тип ме­мо­ри­аль­но­го Пейзажа (например, по­лот­на В.К. Бя­лы­ниц­ко­го-Би­ру­ли с ви­да­ми Го­рок Ле­нин­ских и Яс­ной По­ля­ны). Для современного Пейзажа в ду­хе со­циа­ли­сти­че­ско­го реа­лиз­ма ха­рак­тер­ны жиз­не­ут­вер­ждаю­щее на­ча­ло, ото­бра­же­ние пре­об­ра­зо­ват. дея­тель­но­сти «строи­те­лей со­циа­лиз­ма» (С.В. Ге­ра­си­мов, А.М. Гри­цай, Н.М. Ро­ма­дин, С.А. Чуй­ков, Ю.С. Под­ляс­кий и многие другие). В 1930-1950-е годы по­лу­чает рас­про­стра­не­ние мо­ну­мен­таль­ный Пейзаж-кар­ти­на, в ко­то­ром сквозь чер­ты кон­крет­ной ме­ст­но­сти всё ча­ще про­сту­па­ет син­те­тический об­раз Ро­ди­ны (А.А. Дей­не­ка, Г.Г. Нис­ский, В.В. Меш­ков, Л.И. Брод­ская и другие). Осо­бое ме­сто в ис­то­рии отечественного искусства за­ни­ма­ют фрон­то­вые за­ри­сов­ки и этю­ды, а так­же по­лот­на, дос­то­вер­но пе­ре­даю­щие Пейзаже во­енных лет, - мес­та бо­ёв, раз­ру­шен­ные го­ро­да и сёла, ис­то­чен­ные око­па­ми и во­рон­ка­ми по­ля с раз­би­той во­ен. тех­ни­кой (Ку­кры­ник­сы, мас­те­ра Сту­дии во­ен­ных ху­дож­ни­ков имени М.Б. Гре­ко­ва).

В 1960-1980-е годы со­хра­ня­ет зна­че­ние прин­цип Пейзаж-кар­ти­ны, но на пер­вый план вы­сту­па­ет тя­го­те­ние к обо­ст­рён­ной вы­ра­зи­тель­но­сти ком­по­зиций рит­мов, фак­ту­ры и ко­ло­ри­та в Пейзаже су­ро­во­го сти­ля (Н.И. Ан­д­ро­нов, Е.И. Зверь­ков, П.П. Ос­сов­ский и другие), так­же в твор­че­ст­ве В.М. Си­до­ро­ва, В.Ф. Сто­жа­ро­ва, А.А. Яков­ле­ва. Яр­кой де­ко­ра­тив­но­стью вы­де­ля­ет­ся Пейзаж вла­ди­мир­ских (К.Н. Бри­тов, В.Я. Юкин) и ле­нинградских (В.В. Ва­те­нин, З.П. Ар­ша­ку­ни) мас­те­ров; в городском Пейзаже пе­тербургские тра­ди­ции «Ми­ра ис­кус­ст­ва» сле­до­ва­ли жи­во­пи­сец Я.И. Кре­стов­ский и мас­тер ли­но­гра­вю­ры А.А. Ушин; в клас­сической тех­ни­ке трав­лё­но­го штри­ха вы­пол­не­ны ком­по­зи­ции С.М. Ни­ки­рее­ва и Б.Ф. Фран­цу­зо­ва. Ос­вое­ние кос­мо­са по­лу­чи­ло от­ра­же­ние в жи­во­пи­си: фан­та­зии на те­мы ас­тро­нав­ти­ки, ви­ды Зем­ли и звёзд­но­го не­ба с ор­би­ты (Е.П. Ле­о­нов, А.К. Со­ко­лов).

Об­ра­ще­ние к на­сле­дию аван­гар­да начала XX века, изо­бра­же­ние не­па­рад­ных сто­рон дей­ст­ви­тель­но­сти от­ли­ча­ет Пейзаж ан­дер­гра­ун­да - «Лиа­но­зов­ской груп­пы» в Мо­ск­ве и объ­е­ди­не­ния «Мить­ки» в Ле­нин­гра­де; в по­лот­нах Э.В. Бу­ла­то­ва, от­но­ся­щих­ся к соц-ар­ту, па­ро­дий­но обыг­ры­ва­ют­ся три­ви­аль­ные пей­заж­ные мо­ти­вы. В отечественном по­стмо­дер­низ­ме Пейзаж пре­об­ра­жа­ет­ся ме­то­дом «пе­ре­ком­по­зи­ции» (тек­стиль­ные кол­ла­жи Т.П. Но­ви­ко­ва, кон­цеп­ту­аль­ные се­рии И.С. Чуй­ко­ва, ин­стал­ля­ции Д.А. При­го­ва, объ­ек­ты в при­род­ной сре­де Н.В. По­лис­ско­го и другие). Клас­сические, ро­ман­тические и реа­ли­стические тра­ди­ции Пейзажа в пост­со­вет­ской Рос­сии раз­ви­ва­ют М.Г. Аба­ку­мов, И.М. Ор­лов, В.П. По­лот­нов, В.Н. Те­лин, А.Н. Су­хо­вец­кий, а так­же уча­ст­ни­ки во­зоб­нов­лён­но­го в 2008 году Сою­за русских. ху­дож­ни­ков.

Дополнительная литература:

Бе­нуа А.Н. Ис­то­рия жи­во­пи­си. СПб., 1912. Т. 1: Пей­заж;

Friedländer M.J. Essays über die Landschaftsmalerei und andere Bild­gat­tungen. Den Haag, 1947;

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