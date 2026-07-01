ПЕЙЗАЖ
ПЕЙЗАЖ - жанр изобразительного искусства (или отдельного произведения этого жанра), в котором основным предметом изображения является природа, в том числе естественная среда, преображённая человеком.
В Пейзаже воспроизводятся реальные или воображаемые виды местностей, сооружений (смотрите Архитектурный пейзаж, Каприччио), городов (смотрите Ведута), морских просторов (смотрите Марина) и тому подобные. Часто Пейзаж служит фоном в произведениях других жанров - живописных, графических, скульптурных (рельефы, медали). Развитие Пейзажа, помимо изобразительных искусств, тесно связано также с садово-парковым искусством, театрально-декорационным искусством, картографией. Изображая явления и формы природного окружения человека, художник выражает и представление о мироздании, и своё отношение к природе, и восприятие её современным ему обществом. В силу этого Пейзаж приобретает эмоциональность и смысловое содержание.
Исторический очерк.
Изображения природы встречались ещё в первобытном искусстве (условные обозначения небесного свода, светил, земной поверхности, границ обитаемого мира). В постгляциальный период появились изображения сцен охоты, рыбной ловли, сбора мёда, пляски и тому подобные - соответственно и место действия, которое зачастую оставалось нейтральным «полем», а иногда маркировалось изображением животного, растения, жилища. В рельефах и росписях стран Древнего Востока (Вавилония, Ассирия, Египет), преимущественно в сценах войн, охоты и рыбной ловли, сельского труда, содержатся отдельные элементы Пейзажа, особенно умножившиеся и конкретизированные в древне-египетском искусстве эпохи Нового царства. Широкое распространение пейзажные мотивы получили в иск-ве Крита XVI-XV века до нашей эры (смотрите Эгейское искусство), где впервые достигалось впечатление эмоционально убедительного единства фауны, флоры и природных стихий. Среди фресок, открытых в 1967 году на острове Тира, - первый панорамный морской пейзаж.
Пейзажные элементы древне-греческого искусства обычно неотделимы от изображения человека; несколько большей самостоятельностью обладал эллинистический и древне-римский Пейзаж, включавший элементы перспективы (иллюзионистической росписи, мозаики, так называемые живописные рельефы). Ландшафтные мотивы, изображения сражений и крепостной архитектуры наполняют повествовательные рельефы колонн Траяна и Марка Аврелия в Риме. Фантастический Пейзаж служит фоном во фресках на сюжет «Одиссеи» в древне-римской живописи, выступает как самостоятельный субжанр в росписях декоративного стиля в Помпеях (смотрите Помпеянские стили). В целом для этой эпохи характерен образ природы, воспринимаемой как сфера идиллического существования человека и богов.
В средне-вековом искусстве Византии и Европы элементы Пейзажа (особенно виды городов и отдельных зданий) нередко служили средством условных пространственных построений (например, «горки» или «палаты» в иконописи), в большинстве случаев превращаясь в лаконичные указания на место действия; наиболее часто пейзажные мотивы встречаются в миниатюре книжной. В ряде композиций ландшафтные детали складывались в умозрительно-теологические схемы, отражавшие средне-вековые представления о Вселенной.
В исламском средне-вековом искусстве элементы Пейзажа первоначально были представлены весьма скупо, если не считать редких образцов, основанных на эллинистических традициях. С XIII-XIV веков они занимают всё более значительное место в книжной миниатюре, в XV-XVI веках в произведениях тебризской школы и гератской школы пейзажные фоны навевают представление о природе как замкнутом волшебном саде. Пейзажные мотивы распространялись также в декоративно-прикладном искусстве: сцены охоты, подвиги героев украшают ковры и керамику Ирана. Большой эмоциональной силы достигают ландшафтные детали в средне-вековом искусстве Индии (начиная с могольской миниатюры), Индокитая и Индонезии (например, образы тропического леса в рельефах на мифологические и эпические темы).
Исключительно важное положение занимает Пейзаж как самостоятельный жанр в живописи средне-векового Китая, где вечно обновляющаяся природа считалась наиболее наглядным воплощением мирового закона (дао); эта концепция находит прямое выражение в Пейзаже типа шань-шуй («горы - воды»). В восприятии китайского Пейзажа существенную роль играли стихотворные надписи, символичные мотивы, олицетворявшие возвышенные духовные качества (горная сосна, бамбук, дикая слива и тому подобные), фигурки людей, пребывающих в пространстве, которое кажется беспредельным из-за введения в композицию обширных горных панорам, водных гладей и туманной дымки. Отдельные пространственные планы в китайском Пейзаже не разграничиваются, а свободно перетекают один в другой, подчиняясь общему декоративному решению картинной плоскости. Среди крупнейших мастеров китайского Пейзажа (сложившегося ещё в VI веке) - Го Си, Ма Юань, Ся Гуй (конец XII - 1-я половина XIII веков), Му-ци (1-я половина XIII века). Японский П., сформировавшийся к XII-XIII векам и испытавший сильное влияние китайского искусства, отличается обострённой графичностью (например, у Сэссю), тяготением к выделению отдельных, наиболее выигрышных в декоративном отношении мотивов, наконец, в XVIII-XIX веках, более активной ролью человека в природе [графические серии Кацусика Хокусая и Утагава Хиросигэ (Андо)]. Под влиянием китайской развивалась и средне-вековая корейская пейзажная живопись тушью (Ан Гён, Кан Хи Ан, Чон Сен и другие).
В западно-европейском искусстве XIII-XV веках пейзажный фон начинает осмысляться как принципиально важная часть чувственно убедительной трактовки мира. Условные (золотые или орнаментальные) фоны сменяются пейзажными, нередко превращающимися в широкую панораму мира - у Джотто, А. Лоренцетти, К. Вица, Л. Мозера, бургундских и нидерландских миниатюристов XIV-XV веков (братья Лимбург, Я. ван Эйк) и другие. Художники Возрождения обращались к непосредственному изучению натуры, создавали наброски и этюды, разрабатывали принципы перспективного построения пространства, руководствуясь концепциями о рационалистичности законов мироздания и возрождая представление о ландшафте как реальной среде обитания человека (что особенно характерно для итальянских мастеров кватроченто). Важное место в истории Пейзажа занимают А. Мантенья, П. Уччелло, Пьеро делла Франческа, Джентиле и Джованни Беллини, Джорджоне, Леонардо да Винчи, Тициан, Тинторетто в Италии, Х. ван дер Гус, Гертген тот Синт-Янс, И. Босх в Нидерландах, А. Дюрер, М. Грюневальд в Германии. В искусстве Возрождения формируются предпосылки для появления самостоятельного пейзажного жанра, складывающегося первоначально в графике (Дюрер и мастера дунайской школы) и в небольших живописных композициях, где образ природы или составляет единственное содержание произведения (А. Альтдорфер), или безраздельно главенствует в сюжетной композиции (И. Патинир). Если итальянские художники стремились подчеркнуть гармоничное созвучие человеческого и природного начал, а в горных пейзажных фонах воплотить представление об идеальной архитектырной среде (Рафаэль), то немецкие и нидерландские мастера охотно обращались к дикой природе, нередко придавая ей катастрофически-бурный облик, изображая апокалиптические видения. Совмещение пейзажного и жанрового моментов, типичное для нидерландского Пейзажа, приводит к наиболее ярким результатам в творчестве П. Брейгеля Старшего, с присущими ему грандиозностью панорамных композиций и глубочайшим проникновением в характер народной жизни, органически связанной с миром природы. Так называемый космический пейзаж - многоплановое изображение бескрайнего мира - часто служит фоном для библейских сюжетов и образов отшельников (А. Блумарт, Х. мет де Блес, К. де Кейнинк). В XVI - начало XVII веков у ряда нидерландских мастеров (например, у Й. де Момпера, Г. ван Конинксло) жизненная наблюдательность переплетается с маньеристической фантастикой, подчёркивающей субъективно-эмоциональное отношение художника к миру.
К началу XVII века в творчестве Аннибале Карраччи, А. Эльсхеймера и нидерландского мастера П. Бриля оформляются принципы «идеального» Пейзажа, подчинённого идее разумного закона, скрытого под внешним многообразием различных аспектов природы. В искусстве классицизма окончательно закрепляется система условной, кулисной 3-плановой композиции, утверждается принципиальное различие наброска или этюда и законченного Пейзажа-картины. Наряду с этим Пейзаж становится носителем высокого этического содержания, что особенно характерно для творчества Н. Пуссена и К. Лоррена, где представлены два варианта «идеального» Пейзажа - героический и идиллический. В Пейзаже барокко (П.П. Рубенс, С. Роза, А. Маньяско и другие) первенствует стихийная мощь природы, иногда как бы подавляющая человека. Элементы живописи с натуры, на открытом воздухе (смотрите Пленэр) появляются в отмеченных необычайной свежестью восприятия пейзажах Д. Веласкеса. Голландские живописцы и графики XVII века (Рембрандт, Я. Вермер, Я. ван Гойен, С. ван Рёйсдал, Я. ван Рёйсдал, X. Сегерс, М. Хоббема, Х. Аверкамп, А. Кёйп и многочисленные малые голландцы) создали многообразные типы Пейзажа (в том числе марину, сельский, городской, зимний Пейзаж). Детально разрабатывая световоздушную перспективу и систему валёров, они соединяли в своих произведениях поэтическое ощущение естественной жизни природы с идеей тесной связи её с повседневным существованием человека. С XVII века широко распространяется и топографически точный видовой Пейзаж (в гравюрах В. Голлара и немецкого мастера М. Мериана), развитие которого было во многом предопределено применением камеры-обскуры. Он достигает расцвета в XVIII веке в ведутах венецианской школы - у А. Каналетто, Б. Беллотто и в работах Ф. Гварди, с их виртуозным воспроизведением изменчивой световоздушной среды. Видовой Пейзаж в XVIII веке сыграл решающую роль в становлении Пейзажа в тех европейских странах, где до этого времени не было самостоятельного пейзажного жанра (в том числе в России). Особое место занимают графические пейзажи Дж.Б. Пиранези, «романтизировавшего» руины и памятники античного зодчества. Традиция «идеального» Пейзажа обрела изысканно-декоративное истолкование в эпоху рококо (Ф. Буше и другие) и в классицизирующем творчестве Ю. Робера, однако в целом «идеальный» Пейзаж, занявший второстепенное положение в классицистической системе жанров, на протяжении XVIII века вырождается в академическом направление, подчиняющее природные мотивы отвлечённым законам классицистической композиции. Предромантические веяния угадываются в парковых фонах «галантных сцен» и пасторалей А. Ватто, Ж.Б. Патера, Н. Ланкре, Ж.О. Фрагонара во Франции, а также в творчестве родоначальников английской школы Т. Гейнсборо, Дж. Райта, Р. Уилсона.
В конце XVIII - 1-й половине XIX веков в Пейзаже преобладают тенденции романтизма (Дж. Кром, Дж.С. Котмен, Дж.Р. Козенс, У. Тёрнер в Великобритании; Ж. Мишель во Франции; К.Д. Фридрих, Л. Рихтер в Германии; Й.А. Кох в Австрии; Й.К.К. Даль в Норвегии, и другие; огромную роль Пейзаж играл также в творчестве Ф. Гойи, Т. Жерико и Э. Делакруа). Важное значение Пейзажа в художественной системе романтизма объясняется тем, что романтики сближали жизнь человеческой души с жизнью природы; они проявляли особую чуткость к индивидуальной неповторимости отдельных состояний природы и своеобразию национальных ландшафтов. Последние черты чрезвычайно характерны для творчества Дж. Констебла, в наибольшей мере способствовавшего эволюции Пейзажа к реальным образам, сохраняющим свежесть натурного этюда; особое внимание он уделял изображению неба («скайинг»). Увлечение натурным методом быстро распространялось: акварелист Т. Гёртин основал «скетчинг-клуб» для работы художников на природе. Обобщённость, поэтическое восприятие мира, а также интерес к проблемам пленэра характерны для мастеров, стоящих у истоков национальных школ Пейзажа 1-й половины - середины XIX века (ранний К. Коро во Франции; отчасти К. Блехен в Германии, и другие). Представители реалистичного Пейзажа середины - 2-й половины XIX века (мастера барбизонской школы, Г. Курбе, Ж.Ф. Милле, Л.Э. Буден во Франции; школа маккьяйоли в Италии; А. фон Менцель и отчасти дюссельдорфская школа в Германии; Я. Йонгкинд и так называемая гаагская школа в Голландии, и другие) постепенно изживали литературную ассоциативность романтического Пейзажа, добивались естественности и простоты композиции (отказываясь в большинстве случаев от панорамных видов), детально разрабатывали светотеневые и валёрные отношения, позволявшие передать материальную ощутимость природной среды. Унаследованное от романтизма этико-философское звучание Пейзаж принимает теперь более демократическую направленность, проявляющуюся и в том, что в Пейзаж всё чаще включались сцены сельского труда (Ж. Бастьен-Лепаж, Л.О. Лермитт).
Доминирующее значение обретает Пейзаж у мастеров импрессионизма (К. Моне, К. Писсарро, А. Сислей, О. Ренуар), считавших работу на пленэре непременным условием создания пейзажного образа. Важнейшим компонентом Пейзажа импрессионисты сделали вибрирующую, богатую красочными оттенками световоздушную среду, обеспечивающую зрительную нерасторжимость природы и человека. Стремясь зафиксировать многообразную изменчивость состояний природы, они часто создавали пейзажные циклы и серии, объединённые одним мотивом (Моне, Э. Дега). В их работах отразилась и динамика современной жизни, благодаря чему городской (урбанистический) Пейзаж обрёл равные права с изображениями сельской природы.
В концу XIX - началу XX веков в Пейзаже складывается несколько направлений, развивающих принципы импрессионистического Пейзажа и одновременно вступающих в антагонистические отношения с ними. П. Сезанн утверждал в своих произведениях монументальную мощь и чёткую конструктивность естественных ландшафтов. Мастера неоимпрессионизма (Ж. Сёра, П. Синьяк) подчинили пейзажные мотивы строго выверенным, плоскостно-декоративным построениям. В. Ван Гог стремился к повышенной, нередко трагической психологической ассоциативности пейзажных образов. В произведениях П. Гогена, близких символизму и отличающихся звучностью ритмизов. локальных цветовых плоскостей, радикально переосмысляется образ Пейзажа-идиллии. Европейские художники, связанные с символизмом, неоидеализмом и стилем модерн (П. Пюви де Шаванн, мастера группы «Наби», А. Бёклин, Дж. Уистлер, Ф. Ходлер, Э. Мунк, А. Галлен-Каллела), внесли в Пейзаж мысль о таинственном родстве человека и «матери-земли» (отсюда - популярные в этот период типы Пейзажа-мечты и Пейзажа-воспоминания), обыгрывали в своих композициях разл. рода «сквозные формы» (ветви, корни, стебли и так далее), орнаментальная компоновка которых создаёт иллюзию непосредственной имитации ритмов самой природы. В это же время усиливаются типичные для нацмонально- романтических течений поиски обобщённого образа родины, нередко насыщенного фольклорными или историческими реминисценциями: Ф. Рущиц (Польша), А. Славичек (Чехия), Ш. Лукьян (Румыния), В. Пурвитис, И. Сулоага и другие.
В искусстве авангардизма XX века одни мастера стремятся найти наиболее устойчивые черты того или иного ландшафтного мотива, очищая его от всего «преходящего» (мастера кубизма), другие с помощью драматически напряжённых цветовых созвучий подчёркивают внутреннюю динамику ландшафта (художники фовизма и близкие им мастера во Франции, Югославии, Польше, мастера экспрессионизма в Германии, Австрии и Бельгии), третьи переносят основной акцент на причудливость и психологическую выразительность мотива (мастера сюрреализма). В творчестве ряда представителей этих направлений тяготение к деформации пейзажного изображения, самоценность цветовых построений открыли путь к абстракционизму (подобную роль Пейзаж сыграл, например, в творчестве П. Мондриана, П. Клее и В.В. Кандинского). В XX веке в Европе и Америке получил широкое распространение урбанистический (так называемая школа мусорного ведра, Э. Хоппер в США) и индустриальный Пейзаж, нередко трактующий мир техники как своего рода антиприроду, непреодолимо враждебную людям (Ч. Демут, Н. Спенсер, Ч. Шилер в США, П. Брюнинг в Германии). Пейзаж у художников итальянского футуризма, экспрессионизма, представителей магического реализма, метафизической живописи и «новой вещественности» часто принимает заострённо-агрессивный или отчуждённый облик, проникнутый настроениями трагической безысходности. Эта черта присуща и творчеству некоторых мастеров парижской школы 1-й половины XX века (М. Утрилло, Х. Сутин, М.З. Шагал, Ж. Карзу и другие). Вместе с тем бурно развивается Пейзаж национально-романтического характера, в котором главенствуют образы «первозданной» (Б. Паленсия в Испании, Кьярваль, «Группа семи» в Канаде, Р. Кент, А. Наматжира) или обжитой (риджионализм, Э. Уайет в США) природы, а также обращённый к классическим образцам Пейзажа новеченто и в целом тоталитарного искусства.
В послевоенном авангардистском искусстве стран Западной Европы, США, Канады Пейзаж остаётся одной из важнейших тем, хотя нередко граница, отделяющая абстрактную форму от изобразительной, становится весьма зыбкой - например, у мастеров так называемой Второй парижской школы [Ж. Базен, А. Манесье, Зао Вуки (Чжао Уцзи), Н. де Сталь, М.Э. Виейра да Силва, Ж. Монори и другие], тогда как нарочито иллюзорные изображения гиперреализма и фотореализма нередко утрачивают реальную основу. Антимилитаристская направленность присуща творчеству немецких мастеров Пейзажа середины - 2-й половины XX века (Х. Грундиг, Ф. Радзивилл, К. Хофер; на рубеже XX-XXI веков - А. Кифер). Художники постмодернизма обращаются к непосредственной работе с ландшафтом или архитектурной средой - лэнд-арт, стрит-арт, эмбаллаж («пакование» сооружений и территорий).
Пейзаж в России.
В древне-русском искусстве Пейзаж, не субстанциализировавшийся как жанр, является важнейшим элементом композиции иконы, фрески и книжной миниатюры, развиваясь от условных обозначений на фоне до изображения реальной архитектуры в XVII веке (С.Ф. Ушаков и другие). Первыми мастерами видового Пейзажа в русском искусстве XVIII века были гравёры А.Ф. Зубов, М.И. Махаев, живописцы Ф.Я. Алексеев, М.М. Иванов и Семён Ф. Щедрин; идеального Пейзажа - Ф.М. Матвеев, каприччио и Пейзаж-обманки - П. ди Г. Гонзаго (в театральных декорациях и монументальных росписях). В 1-й половине - середине XIX века Сильвестр Ф. Щедрин, М.И. Лебедев и А.А. Иванов (в своих этюдах, где он разрабатывал проблему пленэризма) стремились воссоздать обобщённый поэтический образ природы. Романтические традиции играют ведущую роль в творчестве М.Н. Воробьёва, И.К. Айвазовского, Л.Ф. Лагорио и А.П. Боголюбова. На 2-ю половину XIX века приходится расцвет реалистического Пейзажа (основы которого были заложены ещё в творчестве А.Г. Венецианова и венециановцев, прежде всего Г.В. Сороки), тесно связанный с деятельностью передвижников. Преодолевая искусственность академического Пейзажа, художники обращались к родной природе (Л.Л. Каменев, М.К. Клодт), мотивы которой с эпическим размахом запечатлены в произведениях И.И. Шишкина. Тенденция к изображению переходных состояний природы, лирическое начало свойственны творчеству А.К. Саврасова и Ф.А. Васильева; позднеромантические веяния проявляются в использовании сильных эффектов освещения в картинах А.И. Куинджи и Ю.Ю. Клевера. В конце XIX века линия эмоционально-лирического Пейзажа находит продолжение в так называемом Пейзаже настроения - у В.Д. Поленова и особенно И.И. Левитана, сочетавшего тончайшую передачу состояний природы с психологизмом, возвышенно-философским толкованием пейзажных мотивов. В Пейзаже рубежа XIX-XX веков реалистические традиции 2-й половины XIX века переплетаются с влияниями импрессионизма и модерна. Близки Левитану, но более камерны по духу «Пейзажу настроения» В.А. Серова, А.С. Степанова, П.И. Петровичева, Л.В. Туржанского, отличающиеся этюдной непосредственностью композиции и колорита. Декоративно-пленэрная манера выделяет работы С.А. Виноградова, С.Ю. Жуковского и других членов Союза русских художников. Соединение лирической интонаций с повышенной звучностью цвета характерно для творчества К.А. Коровина и И.Э. Грабаря. Национально-романтические черты присущи работам Б.М. Кустодиева, А.А. Рылова и К.Ф. Юона, также арктическим видам А.А. Борисова; фольклорный или литературно-исторический характер приобретает Пейзаж у А.М. Васнецова, В.М. Васнецова, М.В. Нестерова, Н.К. Рериха, также в «героическом» пейзаже К.Ф. Богаевского. В кругу мастеров «Мира искусства» культивировался тип Пейзажа-воспоминания, проникнутого историческими реминисценциями (Л.С. Бакст, К.А. Сомов, А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, А.П. Остроумова-Лебедева), особняком стоят остродраматические горные виды М.В. Добужинского. Среди вариаций на тему ирреального Пейзажа-мечты в духе В.Э. Борисова-Мусатова, типичных для художников «Голубой розы», выделяются ориенталистские композиции П.В. Кузнецова и М.С. Сарьяна, а также картины Н.П. Крымова, стремившегося к строгой уравновешенности колористических и композиционных решений. В Пейзаже мастеров «Бубнового валета» сочность цветового строя и темпераментная, свободная живописная манера выявляют пластическое богатство и красочность природы.
После 1917 года в области Пейзажа продолжали работать мастера, чьё искусство сложилось в предреволюционный период (В.Н. Бакшеев, И.Э. Грабарь, Н.П. Крымов, А.В. Куприн, А.П. Остроумова-Лебедева, П.В. Кузнецов, М.С. Сарьян и другие). Тему Пейзажа разрабатывали и мастера авангарда 1920-х - начало 1930-х гогод (К.С. Малевич, члены объединений «Зорвед», «Маковец», П.Н. Филонов и группа «Мастера аналитического искусства», Новое общество живописцев, Общество художников-станковистов, «Круг художников», Общество московских художников и другие), также члены Ассоциации художников революционной России. В 1920-е годы зарождается современный индустриальный Пейзаж (Б.Н. Яковлев и другие), складывается тип мемориального Пейзажа (например, полотна В.К. Бялыницкого-Бирули с видами Горок Ленинских и Ясной Поляны). Для современного Пейзажа в духе социалистического реализма характерны жизнеутверждающее начало, отображение преобразоват. деятельности «строителей социализма» (С.В. Герасимов, А.М. Грицай, Н.М. Ромадин, С.А. Чуйков, Ю.С. Подляский и многие другие). В 1930-1950-е годы получает распространение монументальный Пейзаж-картина, в котором сквозь черты конкретной местности всё чаще проступает синтетический образ Родины (А.А. Дейнека, Г.Г. Нисский, В.В. Мешков, Л.И. Бродская и другие). Особое место в истории отечественного искусства занимают фронтовые зарисовки и этюды, а также полотна, достоверно передающие Пейзаже военных лет, - места боёв, разрушенные города и сёла, источенные окопами и воронками поля с разбитой воен. техникой (Кукрыниксы, мастера Студии военных художников имени М.Б. Грекова).
В 1960-1980-е годы сохраняет значение принцип Пейзаж-картины, но на первый план выступает тяготение к обострённой выразительности композиций ритмов, фактуры и колорита в Пейзаже сурового стиля (Н.И. Андронов, Е.И. Зверьков, П.П. Оссовский и другие), также в творчестве В.М. Сидорова, В.Ф. Стожарова, А.А. Яковлева. Яркой декоративностью выделяется Пейзаж владимирских (К.Н. Бритов, В.Я. Юкин) и ленинградских (В.В. Ватенин, З.П. Аршакуни) мастеров; в городском Пейзаже петербургские традиции «Мира искусства» следовали живописец Я.И. Крестовский и мастер линогравюры А.А. Ушин; в классической технике травлёного штриха выполнены композиции С.М. Никиреева и Б.Ф. Французова. Освоение космоса получило отражение в живописи: фантазии на темы астронавтики, виды Земли и звёздного неба с орбиты (Е.П. Леонов, А.К. Соколов).
Обращение к наследию авангарда начала XX века, изображение непарадных сторон действительности отличает Пейзаж андерграунда - «Лианозовской группы» в Москве и объединения «Митьки» в Ленинграде; в полотнах Э.В. Булатова, относящихся к соц-арту, пародийно обыгрываются тривиальные пейзажные мотивы. В отечественном постмодернизме Пейзаж преображается методом «перекомпозиции» (текстильные коллажи Т.П. Новикова, концептуальные серии И.С. Чуйкова, инсталляции Д.А. Пригова, объекты в природной среде Н.В. Полисского и другие). Классические, романтические и реалистические традиции Пейзажа в постсоветской России развивают М.Г. Абакумов, И.М. Орлов, В.П. Полотнов, В.Н. Телин, А.Н. Суховецкий, а также участники возобновлённого в 2008 году Союза русских. художников.
Дополнительная литература:
Бенуа А.Н. История живописи. СПб., 1912. Т. 1: Пейзаж;
Friedländer M.J. Essays über die Landschaftsmalerei und andere Bildgattungen. Den Haag, 1947;
Santini P.С. Modern landscape painting. L., 1972;
Barrell J. The idea of landscape and the sense of place 1730-1840. Camb., 1972;
Pearsall D., Salter E. Landscapes and seasons of the medieval world. Toronto, 1973;
Clark K. Landscape into art. L., 1976;
Wedewer R. Landschaftsmalerei zwischen Traum und Wirklichkeit. Köln, 1978;
Проблемы пейзажа в европейском искусстве XIX в. М., 1978;
Baur Ch. Landschaftsmalerei der Romantik. Münch., 1979;
Strisik P. The art of landscape painting. N. Y., 1980;
Никулина О.Р. Природа глазами художника. М., 1982.