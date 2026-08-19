ПЕЙТО (др.-греч. Πειθώ)

В древнегреческой мифологии богиня убеждения.

У Гесиода Пейто – одна из океанид, дочь Океана и Тефиды (Theog., 349), хотя некоторые исследователи считают океаниду Пейто персонажем, отличным от богини убеждения. Ряд античных авторов упоминают Пейто среди харит . Так, по сообщению Павсания , в число харит включал Пейто эллинистический поэт Гермесианакт (IX, 35, 5). Пейто вместе с харитами украшает Пандору, надевая ей на шею золотое ожерелье (Hesiod. Opp. et dies, 73).

Пейто – персонификация понятия «убеждение» (др.-греч. πειθώ «убеждение», «искусство или дар убеждения», «подчинение»), прежде всего в любовных отношениях, и в этом контексте она – помощница Афродиты. Так, Пейто, по представлениям древних, убеждала девушек не противиться любви и подчиниться желаниям. В изобразительной традиции Пейто обычно сопровождает Афродиту (на вазах, начиная с V в. до н.э.). Пейто часто встречается в источниках в качестве эпитета Афродиты или Артемиды.

Существовал культ Пейто, который засвидетельствован в письменной традиции и в надписях. Павсаний рассказывает о храме Пейто в Сикионе, ее культ здесь был связан с Аполлоном и Артемидой (Paus., II, 7, 7); в Аргосе поклонялись Артемиде с эпитетом Пейто, которой также был воздвигнут храм (Paus., II, 21, 1). В Афинах Тесей установил поклонение Артемиде Пандемос и Пейто (Paus., I, 22, 3), где богиня Убеждения имела жрицу и ей совершали ежегодное жертвоприношение (Isocr., XV, 249).

В римской традиции Пейто соответствовала богиня Свада (лат. Suada или Suadela «убждение»).

Иллюстрация :

Пейто (слева) ведет Эроса к Афродите и Антеросу. Фреска из Помпей. Около 25 г. до н.э. Неаполь, Национальный археологический музей.

Автор статьи: О.В. Кулишова