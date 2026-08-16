ПЕЙРОНИ ДЕНИ

ПЕЙРОНИ ДЕНИ - французский ар­хео­лог.

Вы­хо­дец из кре­сть­ян­ской се­мьи, с 1891 года пре­по­да­вал в шко­ле в деревне Лез-Эзи-де-Тай­ак, в ре­гио­не, бо­га­том па­мят­ни­ка­ми па­лео­ли­та. Под влия­ни­ем ра­бот французкого ар­хео­ло­га Э. Кар­тай­а­ка с 1894 года Пейрони под руководством французкого ар­хео­ло­га Л. Ка­пи­та­на уча­ст­во­вал в об­сле­до­ва­нии па­мят­ни­ков ка­мен­но­го ве­ка ре­гио­на. В 1901 году Пейрони вме­сте с А. Брёй­лем и Ка­пи­та­ном от­крыл па­лео­ли­тические гра­вю­ры в пе­ще­ре Ком­ба­рель, в 1901 году об­на­ру­жил па­мят­ни­ки па­лео­ли­тического искусства в пе­ще­ре Фон-де-Гом, в 1902 году - в пе­ще­ре Бер­ни­фаль, в 1903 году - в пе­ще­ре Те­жа. В 1905-1920 годах вёл рас­коп­ки Ла-Фер­ра­си (пер­вое об­сле­до­ва­ние в 1896 году; основные рас­коп­ки в 1909-1920 годах, совместно с Ка­пи­та­ном), в 1921-1932 годах - пе­щер­ной сто­ян­ки Ло­же­ри-От, в ко­то­рой за­фик­си­ро­вал су­ще­ст­во­ва­ние ин­ду­ст­рии про­то­мад­лен (смотри в статье Мад­лен ). Про­вёл ис­сле­до­ва­ния боль­шо­го ко­ли­че­ст­ва других па­лео­ли­тических па­мят­ни­ков на тер­ри­то­рии департамента Дор­донь, в том числе став­ших эпо­ним­ны­ми - Ле-Му­стье (с 1910 года), Ла-Мад­лен (с 1912 года), Ла-Ми­кок (1929-1932 годы). В 1918 году ос­но­вал в Лез-Эзи-де-Тай­аке Национальный му­зей дои­сто­рии, в ко­то­ром с 1928 года был главным хра­ни­телем. С 1929 года ра­бо­тал государственным ин­спек­то­ром па­мят­ни­ков пре­ис­то­рии. В 1908 году вы­де­лил три ста­дии раз­ви­тия Со­лют­ре; в 1933 году - ин­ду­ст­рию пе­ри­гор­дь­ен (ко­то­рую он рас­смат­ри­вал как куль­ту­ру), а в ней - пять ста­дий (смотрите Пе­ри­гор ). По Пейрони, куль­ту­ра пе­ри­гор­дь­ен сло­жи­лась на ос­но­ве ме­ст­ных тра­ди­ций (в от­ли­чие от поч­ти од­но­вре­мен­но­го Оринь­я­ка, ко­то­рый Пейрони свя­зы­вал с при­шлым на­се­ле­ни­ем), раз­ви­ва­лась на про­тя­же­нии всей 1-й половины верх­не­го па­лео­ли­та и име­ла про­дол­же­ние в бо­лее позд­них куль­ту­рах на тер­ри­то­рии Фран­ции. Хо­тя раз­ра­ба­ты­вав­шая­ся Пейрони тео­рия ав­то­хто­низ­ма ны­не во мно­гом пе­ре­смот­ре­на, его стра­ти­гра­фические и ти­по­ло­гические ис­сле­до­ва­ния ос­та­ют­ся вос­тре­бо­ван­ны­ми при изу­че­нии верх­не­го и сред­не­го па­лео­ли­та.

Сочинения:

Paléolithiques supérieurs européens et af­ricains. Rapport entre eux // Revue anthro­po­lo­gique. 1932. Vol. 42. № 4-6;

Le Périgor­dien et l’Aurignacien // Bulletin de la Société préhistorique de France. 1936. Vol. 33. № 11;

De l’importance de l’étude géologique des gi­sements préhistoriques pour la détermination de l’âge des différentes cultures. // Revue an­thro­pologique. 1939. Vol. 49. № 1;

Le Néoli­thique du Périgord. Périgueux, 1944.

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