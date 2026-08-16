ПЕЙРОНИ ДЕНИ
ПЕЙРОНИ ДЕНИ - французский археолог.
Выходец из крестьянской семьи, с 1891 года преподавал в школе в деревне Лез-Эзи-де-Тайак, в регионе, богатом памятниками палеолита. Под влиянием работ французкого археолога Э. Картайака с 1894 года Пейрони под руководством французкого археолога Л. Капитана участвовал в обследовании памятников каменного века региона. В 1901 году Пейрони вместе с А. Брёйлем и Капитаном открыл палеолитические гравюры в пещере Комбарель, в 1901 году обнаружил памятники палеолитического искусства в пещере Фон-де-Гом, в 1902 году - в пещере Бернифаль, в 1903 году - в пещере Тежа. В 1905-1920 годах вёл раскопки Ла-Ферраси (первое обследование в 1896 году; основные раскопки в 1909-1920 годах, совместно с Капитаном), в 1921-1932 годах - пещерной стоянки Ложери-От, в которой зафиксировал существование индустрии протомадлен (смотри в статье Мадлен). Провёл исследования большого количества других палеолитических памятников на территории департамента Дордонь, в том числе ставших эпонимными - Ле-Мустье (с 1910 года), Ла-Мадлен (с 1912 года), Ла-Микок (1929-1932 годы). В 1918 году основал в Лез-Эзи-де-Тайаке Национальный музей доистории, в котором с 1928 года был главным хранителем. С 1929 года работал государственным инспектором памятников преистории. В 1908 году выделил три стадии развития Солютре; в 1933 году - индустрию перигордьен (которую он рассматривал как культуру), а в ней - пять стадий (смотрите Перигор). По Пейрони, культура перигордьен сложилась на основе местных традиций (в отличие от почти одновременного Ориньяка, который Пейрони связывал с пришлым населением), развивалась на протяжении всей 1-й половины верхнего палеолита и имела продолжение в более поздних культурах на территории Франции. Хотя разрабатывавшаяся Пейрони теория автохтонизма ныне во многом пересмотрена, его стратиграфические и типологические исследования остаются востребованными при изучении верхнего и среднего палеолита.
Сочинения:
Paléolithiques supérieurs européens et africains. Rapport entre eux // Revue anthropologique. 1932. Vol. 42. № 4-6;
Le Périgordien et l’Aurignacien // Bulletin de la Société préhistorique de France. 1936. Vol. 33. № 11;
De l’importance de l’étude géologique des gisements préhistoriques pour la détermination de l’âge des différentes cultures. // Revue anthropologique. 1939. Vol. 49. № 1;
Le Néolithique du Périgord. Périgueux, 1944.