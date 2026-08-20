Пéйн, Томас

Пéйн ( англ . Paine) , Томас (29.01.1737, Тетфорд, графство Норфолк — 08.07.1809, Нью-Йорк) — общественный и политипический деятель Великобритании, США, Франции, памфлетист, писатель. Первую половину жизни был изготовителем корсетов, моряком, сборщиком акцизов. Впервые выступил в печати в 1772, опубликовав направленную им в парламент петицию «Дело акцизных чиновников», содержавшую требование повышения оплаты. Известность к П. пришла в Америке, куда он переехал в 1774, заручившись письменной рекомендацией Б. Франклина . C началом Вой­ны за независимость в Северной Америке 1775–1783 П. становится активным поборником независимости колоний. Публикует памфлет «Здравый смысл» («Common Sense», 1776), проданный в количестве 500 тыс. экземпляров. Пробыв некоторое время в армии Дж. Вашингтона , П. назначен Континентальным конгрессом секретарем по иностранным делам (1777–1779), затем собирал помощь армии, предприняв для этого поездку во Францию (1781). В 1787 вернулся в Лондон. В годы Французской революции XVIII в. продолжил публичную деятельность. В ожесточенной полемике со стоящим у истоков консерватизма Э. Бёрком П. защищал революцию, идею народного суверенитета и право народа на восстание, публикуя памфлеты «Права человека» («Rights of Man», 1791) и «Права человека», часть II («Rights of Man», part II, 1792). П., выступая как республиканец, перечислял многочисленные изъяны монархического правления, несущего народам произвол, бедность, угнетение и вой­ну. Изложенная П. позитивная программа преобразований предполагала введение прогрессивного налога на богатых, организацию общественных работ, помощь бедным и борьбу с неграмотностью. Покинув Лондон накануне ареста, П. переехал во Францию, где был избран членом Национального конвента (1792). Приветствуя отмену монархии, он выступил против казни короля и террора, за что попал в тюрьму (1793–1794). Последние памфлеты «Век Разума» («Age of Reason», 1794), «Век Разума», часть II («Age of Reason», part II, 1796), «Аграрная справедливость» («Agrarian Justice», 1797) принесли ему известность атеиста и поборника социального равенства.

Лит .: Clark J. C. D. Thomas Paine: Bri­tain, America and France in Age of Enlightenment and Revolution. Oxford, 2018. С. В. Кондратьев.