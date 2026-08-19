ПЕЙН ТОМАС

ПЕЙН ТОМАС - об­ще­ст­вен­ный и по­ли­тический дея­тель Ве­ли­ко­бри­та­нии, США и Фран­ции, пуб­ли­цист , фи­ло­соф.

Пред­ста­ви­тель ра­ди­каль­но­го кры­ла по­ли­тической мыс­ли Про­све­ще­ния , один из ран­них идео­ло­гов ли­бе­раль­ной де­мо­кра­тии. Из ква­кер­ской се­мьи, сын ре­мес­лен­ни­ка. Был ка­пе­ром, кор­сет­ным мас­те­ром, учи­те­лем, дер­жал та­бач­ную лав­ку, с 1762 года с пе­ре­ры­ва­ми слу­жил ак­циз­ным чи­нов­ни­ком. Ле­том 1772 года вы­сту­пил за по­вы­ше­ние за­ра­бот­ной пла­ты слу­жа­щим ак­циз­но­го ве­дом­ст­ва. По­сле уволь­не­ния вес­ной 1774 года от­пра­вил­ся в Лон­дон, по­зна­ко­мил­ся с Б. Франк­ли­ном, ко­то­рый пред­ло­жил Пейну по­се­тить Аме­ри­ку. 30.11.1774 года Пейн при­был в Фи­ла­дель­фию, с января 1775 года ре­дак­тор ра­ди­каль­ной газеты «Pennsylvania Ma­gazi­ne». Во вре­мя Вой­ны за не­за­ви­си­мость в Се­вер­ной Аме­ри­ке 1775-1783 годы ано­ним­но опуб­ли­ко­вал 10.01.1776 года пам­флет «Здра­вый смысл», в ко­то­ром при­вет­ст­во­вал раз­рыв аме­ри­кан­цев с про­шлым, под­дер­жал пра­во на­ро­да на вос­ста­ние и соз­да­ние де­мо­кра­тической рес­пуб­ли­ки (ти­раж пе­ре­из­да­ний пам­фле­та в 1776 году со­ста­вил до 0,5 миллиона экземпляров). Опуб­ли­ко­вал се­рию из 16 пам­фле­тов «Аме­ри­кан­ский кри­зис» (1776-1783 годы), сыг­рав­шую важ­ную роль в ук­ре­п­ле­нии бое­во­го ду­ха ре­во­лю­цио­не­ров. С ле­та 1776 года адъ­ю­тант генерал Кон­ти­нен­таль­ной ар­мии Н. Гри­на. В апреле 1777 - январе 1779 годов сек­ре­тарь Комитета Кон­грес­са по иностранным де­лам. В 1781 году уча­ст­во­вал в пе­ре­го­во­рах с Фран­ци­ей о пре­до­став­ле­нии по­мо­щи США.

В 1787 году вер­нул­ся в Лон­дон, в 1790 году по­се­тил Фран­цию. В двух час­тях пам­фле­та «Пра­ва че­ло­ве­ка» (1791-1792 годах) за­щищал Фран­цуз­скую ре­во­лю­цию XVIII века, по­ле­ми­зи­ро­вал с Э. Бёр­ком, при­зы­вал к борь­бе с бед­но­стью. За­оч­но осу­ж­дён английским су­дом за из­ме­ну. При со­дей­ст­вии У. Блей­ка бе­жал из Ве­ли­ко­бри­та­нии. В сентябре 1792 года Пейн, не вла­дев­ший французким языком, из­бран депутатом французкого Кон­вен­та, в ко­то­ром примк­нул к жи­рон­ди­стам. Го­ло­со­вал про­тив каз­ни Лю­до­ви­ка XVI , под­дер­жи­вал пред­ло­же­ние о его вы­сыл­ке в США. В декабре 1793 - но­ябре 1794 годов на­хо­дил­ся во французкой тюрь­ме, по слу­чай­но­сти из­бе­жал каз­ни. В ию­ле - октябре 1795 года вновь член Кон­вен­та, вы­сту­пал за все­об­щее из­би­рательное пра­во и про­тив уме­рен­ной жи­рон­ди­ст­ской кон­сти­ту­ции 1795 года.

В се­рии из трёх пам­фле­тов «Век ра­зу­ма» (1794, 1795, 1807 годов) рез­ко кри­ти­ко­вал ре­ли­гию и Цер­ковь, вы­ра­жал идеи де­из­ма. В пам­фле­те «Аг­рар­ная спра­вед­ли­вость» (1797 год) пред­ло­жил уч­ре­дить на­лог на иму­ще­ст­во и зем­лю, до­ход от ко­то­ро­го шёл бы на вы­пла­ту фик­си­рованных сумм не­иму­щим гра­ж­да­нам по дос­ти­же­нии ими 21 го­да, а так­же пен­сий по ста­рос­ти (с 50 лет) и ин­ва­лид­но­сти.

В 1802 году вер­нул­ся в США. Жил в бед­но­сти и без­вест­нос­ти. Под­верг кри­ти­ке дея­тель­ность Дж. Ва­шинг­то­на (пам­флет «Пись­мо Джорд­жу Ва­шинг­то­ну», 1796 год). В 1819 году У. Коб­бет пе­ре­вёз прах Пейна в Анг­лию для пе­ре­за­хо­ро­не­ния, что так и не бы­ло сде­ла­но (судь­ба ос­тан­ков не­из­вест­на).

Сочинеиня:

The complete writings. N. Y., 1945. Vol. 1-2;

Из­бран­ные со­чи­не­ния. М., 1959.

Дополнительная литература:

Conway M.D. The life of T. Paine. N. Y., 1892. Vol. 1-2;

Aldridge A.O. Man of reason: the life of T. Paine. Phil., 1959;

idem. T. Paine’s American ideology. L., 1984.

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