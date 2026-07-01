ПЕЙХЛЬ ГУСТАВ

ПЕЙХЛЬ ГУСТАВ - австрийский ар­хи­тек­тор и гра­фик .

В 1943-1944 годах учил­ся в Фе­де­раль­ном ре­мес­лен­ном училище в Мёд­лин­ге на от­де­ле­нии строи­тель­ст­ва вы­сот­ных зда­ний, за­тем 3 го­да ра­бо­тал тех­ническом чер­тёж­ни­ком в департаменте городского строи­тель­ст­ва в городе Мо­рав­ска-Трше­бо­ва (Гер­ма­ния, по­сле 1945 года Че­хо­сло­ва­кия). В 1949 году окон­чил Государственное ре­мес­лен­ное училище в Лин­це, в 1949-1953 годах учил­ся в вен­ской АХ у архитектора К. Хольц­мей­сте­ра. В 1952-1954 годах ра­бо­тал в вен­ской мас­тер­ской архитектора Р. Рай­не­ра. В 1955 году от­крыл собственное ар­хитектурное бю­ро в Ве­не. Пер­вая за­мет­ная по­строй­ка Пейхля - де­ревянный па­виль­он Ав­ст­рии на Все­мир­ной вы­став­ке 1964 года в Нью-Йор­ке (совместно с американскими ар­хи­тек­то­ра­ми Ф. Пи­за­ни и Дж. Кар­ло­сом), ин­тер­пре­та­ция тра­диционного аль­пий­ско­го до­ма в ду­хе мо­дер­низ­ма . В конце 1960-х годов Пейхль по­лу­чил за­каз на про­ек­ти­ро­ва­ние 6 те­ле- и ра­дио­сту­дий для австрийского ме­диакон­цер­на ORF в го­ро­дах Дорн­бирн, Ай­зен­штадт, Грац, Ин­сб­рук, Линц и Зальц­бург (за­вер­ше­ны в 1982 году); они со­че­та­ют об­щее ре­ше­ние в рус­ле функ­цио­на­лиз­ма с эле­мен­та­ми по­стмо­дер­низ­ма . В 1971-1996 годах Пейхль соз­да­вал де­ко­ра­ции для пред­но­во­год­ней про­грам­мы «Silvester Jahresrückblick» на те­ле­ка­на­ле ORF. Зда­ния Фе­де­раль­но­го за­ла ис­кусств в Бон­не (1989-1992 годы) и Му­зея ка­ри­ка­ту­ры в городе Кремс-ан-дер-До­нау в Ав­ст­рии (2000-2001 годы; гра­фические ра­бо­ты Пейхля - в по­сто­ян­ной экс­по­зи­ции) де­мон­ст­ри­ру­ют приё­мы по­стмо­дер­низ­ма, вы­сот­ное офис­ное зда­ние «Millennium Tower» в Ве­не (1997-1999 годы, совместно с ар­хи­тек­то­ра­ми Б. Под­рек­кой, Р.Ф. Ве­бе­ром; 202 м) - хай-те­ка. К соз­да­нию ка­ри­ка­тур об­ра­тил­ся, бу­ду­чи ещё сту­ден­том (ра­ди за­ра­бот­ка). Под псевдонимом Иро­ни­мус (Ironimus) ис­пол­нял по­ли­тические ка­ри­ка­ту­ры для австрийской газеты «Die Presse» (с 1954 года), с 1964 года - для немецкой газеты «Süddeutsche Zeitung». В сво­их ри­сун­ках кри­ти­ко­вал яв­ле­ния современной ар­хи­тек­ту­ры, например в издании «Ар­хи­тек­то­ры все­го лишь ху­дож­ни­ки» («Architekten sind auch nur Künstler», 1989 год). Пре­по­да­ёт в вен­ской АХ (профессор с 1973 года).

Сочинеиня:

Marginalien zur Architektur: Beiträge zur praktischen Theorie. W., 1997.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)