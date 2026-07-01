ПЕЙХЛЬ ГУСТАВ
ПЕЙХЛЬ ГУСТАВ - австрийский архитектор и график.
В 1943-1944 годах учился в Федеральном ремесленном училище в Мёдлинге на отделении строительства высотных зданий, затем 3 года работал техническом чертёжником в департаменте городского строительства в городе Моравска-Тршебова (Германия, после 1945 года Чехословакия). В 1949 году окончил Государственное ремесленное училище в Линце, в 1949-1953 годах учился в венской АХ у архитектора К. Хольцмейстера. В 1952-1954 годах работал в венской мастерской архитектора Р. Райнера. В 1955 году открыл собственное архитектурное бюро в Вене. Первая заметная постройка Пейхля - деревянный павильон Австрии на Всемирной выставке 1964 года в Нью-Йорке (совместно с американскими архитекторами Ф. Пизани и Дж. Карлосом), интерпретация традиционного альпийского дома в духе модернизма. В конце 1960-х годов Пейхль получил заказ на проектирование 6 теле- и радиостудий для австрийского медиаконцерна ORF в городах Дорнбирн, Айзенштадт, Грац, Инсбрук, Линц и Зальцбург (завершены в 1982 году); они сочетают общее решение в русле функционализма с элементами постмодернизма. В 1971-1996 годах Пейхль создавал декорации для предновогодней программы «Silvester Jahresrückblick» на телеканале ORF. Здания Федерального зала искусств в Бонне (1989-1992 годы) и Музея карикатуры в городе Кремс-ан-дер-Донау в Австрии (2000-2001 годы; графические работы Пейхля - в постоянной экспозиции) демонстрируют приёмы постмодернизма, высотное офисное здание «Millennium Tower» в Вене (1997-1999 годы, совместно с архитекторами Б. Подреккой, Р.Ф. Вебером; 202 м) - хай-тека. К созданию карикатур обратился, будучи ещё студентом (ради заработка). Под псевдонимом Иронимус (Ironimus) исполнял политические карикатуры для австрийской газеты «Die Presse» (с 1954 года), с 1964 года - для немецкой газеты «Süddeutsche Zeitung». В своих рисунках критиковал явления современной архитектуры, например в издании «Архитекторы всего лишь художники» («Architekten sind auch nur Künstler», 1989 год). Преподаёт в венской АХ (профессор с 1973 года).
Сочинеиня:
Marginalien zur Architektur: Beiträge zur praktischen Theorie. W., 1997.