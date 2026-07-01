ПЕЙЕР КАРОЙ

ПЕЙЕР КАРОЙ - венгерский государственный и политический деятель.

С 16 лет в проф­со­юз­ном дви­же­нии, с 1903 года член ру­ко­во­д­ства Сою­за ме­тал­ли­стов Венг­рии. Один из ор­га­ни­за­то­ров за­бас­тов­ки 1908 года, в 1913 году уча­ст­ник соз­да­ния проф­сою­за гор­ня­ков. С 1917 года член центрального ру­ко­во­дства Со­ци­ал-де­мо­кра­ти­че­ской пар­тии Венг­рии (СДПВ), сек­ре­тарь Сою­за гор­но­ра­бо­чих и ме­тал­ли­стов. В но­ябре 1918 года вы­сту­пил про­тив соз­да­ния Ком­му­ни­стической пар­тии Венг­рии (КПВ), счи­тая, что это ве­дёт к рас­ко­лу со­ци­ал-де­мо­кра­тического дви­же­ния. В 1919 году член. орг­ко­ми­те­та по вос­ста­нов­ле­нию СДПВ. По­сле па­де­ния Вен­гер­ской со­вет­ской рес­пуб­ли­ки 1919 году за­ни­мал по­сты министра внутренних дел (август 1919 года) и министра тру­да (но­ябрь 1919 - январь 1920 годов). Опа­са­ясь «бе­ло­го тер­ро­ра», в январе 1920 года эмиг­ри­ро­вал в Ав­ст­рию. В мае 1921 года вер­нул­ся в Венг­рию, вы­дви­нул­ся на роль ли­де­ра венгерского со­ци­ал-де­мо­кра­тического дви­же­ния и СДПВ. В декабре 1921 года за­клю­чил со­гла­ше­ние с пра­ви­тель­ст­вом И. Бет­ле­на (смотрите Пей­е­ра - Бет­ле­на пакт 1921 года ), по­зво­лив­шее СДПВ вес­ти от­кры­тую по­ли­тическую дея­тель­ность и уча­ст­во­вать в пар­ла­мент­ских вы­бо­рах. С 1922 года депутат Государственного со­б­ра­ния Венг­рии, с 1931 года ру­ко­во­ди­тель со­ци­ал-де­мо­кра­тической фрак­ции. В 1927 году ге­не­раль­ный сек­ре­тарь Со­ве­та проф­сою­зов. Стре­мил­ся со­хра­нить воз­мож­но­сти для ле­галь­ной ра­бо­ты СДПВ и проф­сою­зов, не до­пус­тить рез­ких сдви­гов впра­во во внутренней по­ли­ти­ке, про­тес­то­вал про­тив од­но­сто­рон­ней внеш­не­по­ли­тической ори­ен­та­ции Венг­рии на Гер­ма­нию. По­сле ок­ку­па­ции, в ходе Второй мировой войны , Венг­рии гит­ле­ров­ски­ми вой­ска­ми (март 1944 года) од­ним из пер­вых аре­сто­ван гес­та­по и от­прав­лен в конц­ла­герь Ма­ут­хау­зен. В мае 1945 года вер­нул­ся в Венг­рию, в ию­не из­бран де­пу­та­том Временного национального со­б­ра­ния. В октябре 1945 года на му­ни­ци­паль­ных вы­бо­рах в Бу­да­пеш­те вы­сту­пил про­тив еди­но­го спи­ска СДПВ и КПВ. С но­ября 1945 года депутат но­во­го пар­ла­мен­та Венг­рии, один из ли­де­ров пра­во­го кры­ла СДПВ. В декабре 1946 года вы­сту­пил с по­ли­тическим за­яв­ле­ни­ем, в ко­то­ром осу­дил рост влия­ния КПВ на ру­ко­во­дство СДПВ. В начале 1947 года вы­ве­ден из всех ру­ко­во­дя­щих ор­га­нов СДПВ. По­сле это­го ос­та­вил пар­тию и всту­пил в ря­ды оп­по­зиционной Венгерской ра­ди­каль­ной пар­тии, в августе 1947 года из­бран от неё депутатом Государственного со­б­ра­ния. Осе­нью 1947 года в ус­лови­ях свёр­ты­ва­ния мно­го­пар­тий­но­сти и на­сту­п­ле­ния на пра­вые и цен­три­ст­ские си­лы ли­шён де­пу­тат­ской не­при­кос­но­вен­но­сти. Что­бы из­бе­жать аре­ста, 19.11.1947 года по­ки­нул стра­ну. 20.11.1947 года ли­шён венгерского гра­ж­дан­ст­ва, 16.2.1948 года об­ви­нён в «шпио­на­же и за­го­во­ре про­тив рес­пуб­ли­ки», 6.07.1948 года за­оч­но при­го­во­рён к 8 го­дам тю­рем­но­го за­клю­че­ния. В эмиг­ра­ции Пейер ак­тив­но вклю­чил­ся в ра­бо­ту центрального и восточно-ев­ропейского бю­ро Со­циа­ли­сти­че­ско­го ин­тер­на­цио­на­ла, в ию­не 1948 года в Па­ри­же соз­дал эмиг­рант­скую Ор­га­ни­за­цию СДПВ и Со­вет сво­бод­ных венгерских проф­сою­зов, ре­дак­ти­ро­вал два венгерских эмиг­рант­ских жур­на­ла («Szabad Magyar Munkás» и «Sza­bad Vi­lág»). В 1949 году пе­ре­се­лил­ся в Нью-Йорк, во­шёл в со­став ру­ко­во­дства Венгерского национального комитета, до­би­вал­ся объ­е­ди­не­ния венгерской со­циал-де­мо­кра­тической эмиг­ра­ции. По­сме­рт­но ре­аби­ли­ти­ро­ван Вер­хов­ным су­дом Венг­рии 14.12.1989 года.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)