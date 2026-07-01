ПЕЙЕР КАРОЙ
ПЕЙЕР КАРОЙ - венгерский государственный и политический деятель.
С 16 лет в профсоюзном движении, с 1903 года член руководства Союза металлистов Венгрии. Один из организаторов забастовки 1908 года, в 1913 году участник создания профсоюза горняков. С 1917 года член центрального руководства Социал-демократической партии Венгрии (СДПВ), секретарь Союза горнорабочих и металлистов. В ноябре 1918 года выступил против создания Коммунистической партии Венгрии (КПВ), считая, что это ведёт к расколу социал-демократического движения. В 1919 году член. оргкомитета по восстановлению СДПВ. После падения Венгерской советской республики 1919 году занимал посты министра внутренних дел (август 1919 года) и министра труда (ноябрь 1919 - январь 1920 годов). Опасаясь «белого террора», в январе 1920 года эмигрировал в Австрию. В мае 1921 года вернулся в Венгрию, выдвинулся на роль лидера венгерского социал-демократического движения и СДПВ. В декабре 1921 года заключил соглашение с правительством И. Бетлена (смотрите Пейера - Бетлена пакт 1921 года), позволившее СДПВ вести открытую политическую деятельность и участвовать в парламентских выборах. С 1922 года депутат Государственного собрания Венгрии, с 1931 года руководитель социал-демократической фракции. В 1927 году генеральный секретарь Совета профсоюзов. Стремился сохранить возможности для легальной работы СДПВ и профсоюзов, не допустить резких сдвигов вправо во внутренней политике, протестовал против односторонней внешнеполитической ориентации Венгрии на Германию. После оккупации, в ходе Второй мировой войны, Венгрии гитлеровскими войсками (март 1944 года) одним из первых арестован гестапо и отправлен в концлагерь Маутхаузен. В мае 1945 года вернулся в Венгрию, в июне избран депутатом Временного национального собрания. В октябре 1945 года на муниципальных выборах в Будапеште выступил против единого списка СДПВ и КПВ. С ноября 1945 года депутат нового парламента Венгрии, один из лидеров правого крыла СДПВ. В декабре 1946 года выступил с политическим заявлением, в котором осудил рост влияния КПВ на руководство СДПВ. В начале 1947 года выведен из всех руководящих органов СДПВ. После этого оставил партию и вступил в ряды оппозиционной Венгерской радикальной партии, в августе 1947 года избран от неё депутатом Государственного собрания. Осенью 1947 года в условиях свёртывания многопартийности и наступления на правые и центристские силы лишён депутатской неприкосновенности. Чтобы избежать ареста, 19.11.1947 года покинул страну. 20.11.1947 года лишён венгерского гражданства, 16.2.1948 года обвинён в «шпионаже и заговоре против республики», 6.07.1948 года заочно приговорён к 8 годам тюремного заключения. В эмиграции Пейер активно включился в работу центрального и восточно-европейского бюро Социалистического интернационала, в июне 1948 года в Париже создал эмигрантскую Организацию СДПВ и Совет свободных венгерских профсоюзов, редактировал два венгерских эмигрантских журнала («Szabad Magyar Munkás» и «Szabad Világ»). В 1949 году переселился в Нью-Йорк, вошёл в состав руководства Венгерского национального комитета, добивался объединения венгерской социал-демократической эмиграции. Посмертно реабилитирован Верховным судом Венгрии 14.12.1989 года.