ПЕЙ ИО МИН
ПЕЙ ИО МИН - американский архитектор, член Института Франции (АХ; 1984 год), Королевской академии в Лондоне (1993 год).
Имена обычно скрыты под инициалами I.M. Pei, И.М. Пей. Родился в семье китайского банкира. С 1935 года учился в США - в Пенсильванском университете в Филадельфии, затем в Массачусетском институте технологии в Кембридже, где преподавание шло в русле бозар (окончил в 1940 году); также в школе дизайна Гарвардского университета в Бостоне (1942-1946 годы), где познакомился с В. Гропиусом и М. Брёйером; в 1945-1948 преподавал там же. В 1943-1945 годах работал в Национальном исследовательском комитете по вопросам обороны. В 1948-1955 годах Пей как директор архитектурного управления компании- застройщика «Webb & Knapp» в Нью- Йорке спроектировал небоскрёб «Place Ville-Marie» в Монреале (1953 год; реализация - 1962 года) и другие крупные объекты. В 1955-1990 годах возглавлял собственную мастерскую в Нью-Йорке. Известность Пей принесли здания в русле позднего модернизма с подчёркнуто массивными бетонными объёмами: Национальный центр атмосферных исследований в Боулдере, штат Колорадо (1964-1967 годы), художественный Музей Эверсона в городе Сиракьюс, штат Нью-Йорк (1966-1968 годы), восточное крыло Национальной галереи в Вашингтоне (1971-1978 годы), Президентская бтблиотека и музей Дж.Ф. Кеннеди в Бостоне (1977-1979 годы; расширение - 1991 год). Пластичные свойства бетона Пей использовал также в мемориальной часовне Луче в Тайчжуне (1962-1963 годы), типовом проекте башни аэропортового командно-диспетчерского пункта для Федерального авиационного агентства (1962 год; реализован 50 раз в 1966-1972 годах) и другие. Принципы традиционной архитектуры с конца 1970-х годов проявлялись в разной степени в работах Пей, среди которых - западное крыло бостонского Музея изящных искусств (1978-1981 годы), гостиница «Сяншань» («Фрагрант хилл») в Пекине (1980-1982 годы), реконструкция Лувра (1985-1989 годы; 2-я очередь - 1993 год), музей Михо близ города Сигараки в Японии (1997 год), расширение Музея города Сучжоу (2006 год), Музей исламского искусства в Дохе (2008 год). Также для этого периода характерно сочетание крупных остеклённых и облицованных камнем объёмов (Музей современного искусства имени великого герцога Жана в Люксембурге, 2006 год, и другие). Среди высотных построек Пей - «Oversea- Chinese Banking Corporation Centre» в Сингапуре (1971-1976 годы), «Texas Commerce Bank» в Хьюстоне (ныне «JPMorgan Chase & Co.»; 1978-1982 годы), «Bank of China» в Гонконге (1989 год), гостиница «Фор Сизонс» в Нью-Йорке (1990-1993 годы). Офицер Почётного легиона (1993 год). Среди сыновей Пей - архитекторы Чен Чун Пей и Ли Чун Пей, не раз выступавшие его соавторами.