ПЕЙ ИО МИН

ПЕЙ ИО МИН - американский архитектор, член Института Франции (АХ; 1984 год), Ко­ро­лев­ской ака­де­мии в Лон­до­не (1993 год).

Име­на обыч­но скры­ты под ини­циа­ла­ми I.M. Pei, И.М. Пей. Ро­дил­ся в се­мье китайского бан­ки­ра. С 1935 года учил­ся в США - в Пен­силь­ван­ском университете в Фи­ла­дель­фии, за­тем в Мас­са­чу­сет­ском институте тех­но­ло­гии в Кем­брид­же, где пре­по­да­ва­ние шло в рус­ле бо­зар (окон­чил в 1940 году); так­же в шко­ле ди­зай­на Гар­вард­ско­го университета в Бос­то­не (1942-1946 годы), где по­зна­ко­мил­ся с В. Гро­пиу­сом и М. Брёй­е­ром; в 1945-1948 пре­по­да­вал там же. В 1943-1945 годах ра­бо­тал в Национальном ис­сле­до­ва­тель­ском комитете по во­про­сам обо­ро­ны. В 1948-1955 годах Пей как ди­рек­тор ар­хитектурного управ­ле­ния ком­па­нии- за­строй­щи­ка «Webb & Knapp» в Нью- Йор­ке спро­ек­ти­ро­вал не­бо­скрёб «Place Ville-Marie» в Мон­реа­ле (1953 год; реа­ли­за­ция - 1962 года) и другие круп­ные объ­ек­ты. В 1955-1990 годах воз­глав­лял собственную мас­тер­скую в Нью-Йор­ке. Из­вест­ность Пей при­нес­ли зда­ния в рус­ле позд­не­го мо­дер­низ­ма с под­чёрк­ну­то мас­сив­ны­ми бе­тон­ны­ми объ­ё­ма­ми: Национальный центр ат­мо­сфер­ных ис­сле­до­ва­ний в Бо­ул­де­ре, штат Ко­ло­ра­до (1964-1967 годы), ху­дожественный Му­зей Эвер­со­на в городе Си­ракь­юс, штат Нью-Йорк (1966-1968 годы), восточное кры­ло Национальной га­ле­реи в Ва­шинг­то­не (1971-1978 годы), Пре­зи­дент­ская бтблиотека и му­зей Дж.Ф. Кен­не­ди в Бос­то­не (1977-1979 годы; рас­ши­ре­ние - 1991 год). Пла­стичные свой­ст­ва бе­то­на Пей ис­поль­зо­вал так­же в ме­мо­ри­аль­ной ча­сов­не Лу­че в Тай­чжу­не (1962-1963 годы), ти­по­вом про­ек­те баш­ни аэ­ро­пор­то­во­го ко­манд­но-дис­пет­чер­ско­го пунк­та для Фе­де­раль­но­го авиационного агент­ст­ва (1962 год; реа­ли­зо­ван 50 раз в 1966-1972 годах) и другие. Прин­ци­пы тра­диционной ар­хи­тек­ту­ры с конца 1970-х годов про­яв­ля­лись в раз­ной сте­пе­ни в ра­бо­тах Пей, сре­ди ко­то­рых - западное кры­ло бос­тон­ско­го Му­зея изящ­ных ис­кусств (1978-1981 годы), гос­ти­ни­ца «Сян­шань» («Фра­грант хилл») в Пе­ки­не (1980-1982 годы), ре­кон­ст­рук­ция Лув­ра (1985-1989 годы; 2-я оче­редь - 1993 год), му­зей Ми­хо близ города Си­га­ра­ки в Япо­нии (1997 год), рас­ши­ре­ние Му­зея города Суч­жоу (2006 год), Му­зей ис­лам­ско­го искусства в До­хе (2008 год). Так­же для это­го пе­рио­да ха­рак­тер­но со­че­та­ние круп­ных ос­тек­лён­ных и об­ли­цо­ван­ных кам­нем объ­ё­мов (Му­зей современного искусства имени великого гер­цо­га Жа­на в Люк­сем­бур­ге, 2006 год, и другие). Сре­ди вы­сот­ных по­стро­ек Пей - «Over­sea- Chinese Banking Corporation Centre» в Син­га­пу­ре (1971-1976 годы), «Texas Commer­ce Bank» в Хью­сто­не (ны­не «JPMor­gan Chase & Co.»; 1978-1982 годы), «Bank of China» в Гон­кон­ге (1989 год), гос­ти­ни­ца «Фор Си­зонс» в Нью-Йор­ке (1990-1993 годы). Офи­цер По­чёт­но­го ле­гио­на (1993 год). Сре­ди сы­но­вей Пей - ар­хи­тек­то­ры Чен Чун Пей и Ли Чун Пей, не раз вы­сту­пав­шие его со­авто­ра­ми.

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