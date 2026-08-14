ПЕВЗНЕР НИКОЛАУС
ПЕВЗНЕР НИКОЛАУС - немецкий и английский историк искусства.
В 1921-1924 годах обучался в университетах Лейпцига, Мюнхена, Берлина, Франкфурта-на-Майне; среди учителей - Г. Вёльфлин, В. Пиндер. Работал в Дрезденской КГ (1924-1928 годы), изучал барочную архитектуру Лейпцига и итальянскую живопись эпохи барокко. Преподавал в Гёттингенском университете (1928-1933 годы). Знакомство в 1925 году с творчеством мастеров модернизма - В. Гропиуса и Ле Корбюзье - положило начало его увлечению идеями функционализма. После прихода к власти нацистов эмигрировал в Великобританию. С этого времени основным предметом его занятий становятся английская архитектура и дизайн. В книгах «Пионеры современного движения от У. Морриса до В. Гропиуса» («Pioneers of the modern movement from W. Morris to W. Gropius», 1936 год) и «Исследование промышленного искусства в Англии» («An enquiry into industrial art in England», 1937 год) Певзнер возвёл истоки международного современного движения к идеям У. Морриса и способствовал приятию модернистских ценностей британским обществом. Сотрудничал с журналом «Architectural Review» (1942-1945 годы, главный редактор, до 1971 года член редакционного совета). Книга Певзнера «Очерк европейской архитектуры» («Outline of European architecture», 1942 год) положила начало сотрудничеству с издательством «Penguin Books», где была издана серия «Здания Англии» - путеводители-каталоги архитектурных памятников Великобритании от Средневековья до современности («Buildings of England»; 1951-1974 годы; из 46 томов 32 тома Певзнер написал сам, 10 томов в соавторстве; на начало 2010-х годов серия переиздаётся и расширяется). Также научный редактор серии «Pelican history of art», посвящённой всеобщей истории искусства (с 1953 года). В 1946-1977 годах Певзнер сотрудничал с радиостанцией BBC, подготовив 78 передач об архитектуре и искусстве. Частично они легли в основу книги «Английское в английском искусстве» («The Englishness of English art», 1956 год; русский перевод 2004 года). Важнейшую роль сыграл Певзнер в переоценке наследия викторианской эпохи (шире - архитектуры историзма и исторических стилей). Он стал одним из основателей Викторианского общества (сопредседатель в 1958-1976 годах). Его интерес к архитектуре XIX века отразился в «Истории типов зданий» («A history of building types», 1976 год). Преподавал в колледже Беркбек Лондонского университета (1942-1969 годы, профессор с 1959 года), Кембриджском (1949-1955 годы) и Оксфордском (1968-1969 годы) университетах. Член Британской академии (1965 год). В 1969 году возведён в рыцарское достоинство.
Сочинения:
Leipziger Barock: Die Baukunst der Barockzeit in Leipzig. Dresden, 1928;
Die italienische Malerei vom Ende der Renaissance bis zum ausgehenden Rokoko. Wildpark-Potsdam, 1928;
Academies of art, past and present. L., 1940;
Pevsner on art and architecture: the radio talks. L., 2002.