ПЕВЗНЕР АНТУАН

ПЕВЗНЕР АНТУАН - российский и французский живописец и скульптор.

Настоящее имя Ан­тон (Но­та, На­тан) Аб­ра­мо­вич (Бо­ри­со­вич, Бер­ко­вич). Брат Н. Га­бо . Учил­ся в Ки­ев­ском ху­дожественном училище (1902-1909 годы), где по­зна­ко­мил­ся с А. Ар­хи­пен­ко; в конце 1909 года не­дол­го обу­чал­ся в пе­тербургской АХ. Ран­ние жи­во­пис­ные ра­бо­ты («Ги­гант», 1907 год, ча­ст­ное со­б­ра­ние) сви­де­тель­ст­ву­ют о влия­нии русского сим­во­лиз­ма и ви­зантийского искусства. В 1909-1911 годах жил в Брян­ске, в конце 1911-1912 годов и 1913-1914 годов по­бы­вал в Мюн­хе­не и Па­ри­же, где по­зна­ко­мил­ся с но­вей­ши­ми на­прав­ле­ния­ми искусства (влия­ние ку­биз­ма ощу­ти­мо в на­тюр­мор­тах Певзнера это­го пе­рио­да). В 1914 году жил в Брян­ске и Мо­ск­ве, в 1915 году вме­сте с брать­я­ми Алек­се­ем и Нау­мом уе­хал в Кри­стиа­нию (ны­не Ос­ло). В мар­те 1917 года вер­нул­ся в Рос­сию вме­сте с бра­том Нау­мом. Пре­по­да­вал во Вху­те­ма­се (1918-1920? годах). В 1920 году совместно с Г.Г. Клу­ци­сом и бра­том ор­га­ни­зо­вал од­но­днев­ную вы­став­ку в Мо­ск­ве и опуб­ли­ко­вал (в ви­де афи­ши) «Реа­ли­сти­че­ский ма­ни­фест», в ко­то­ром бы­ли из­ло­же­ны по­зи­ции кон­ст­рук­ти­виз­ма .

В 1910-х - начале 1920-х годов Певзнер пи­сал аб­ст­ракт­ные и фи­гу­ра­тив­ные кар­ти­ны («Порт­рет. Кар­на­вал», 1917 год, ГТГ; «Ком­по­зи­ция», около 1923 года, Национальный му­зей современного искусства, Па­риж; «Аб­ст­ракт­ные фор­мы», около 1922-1923 годов, Му­зей современного искусства, Нью- Йорк). В январе 1923 года эмиг­ри­ро­вал в Бер­лин, с октября 1923 года жил в Па­ри­же (в 1930 году по­лу­чил французкое гра­ж­дан­ст­во). С 1923 года Певзнер пе­ре­хо­дит к кон­ст­рук­ци­ям из про­зрач­ных пла­ст­масс и ме­тал­ла [«Торс», «Ба­ре­ль­еф» (обе - 1924 года, Му­зей современного искусства, Нью-Йорк), порт­рет М. Дю­ша­на (1926 год, му­зей Йель­ско­го университета, Нью-Хей­вен), «Кон­ст­рук­ция в про­стран­ст­ве» («Про­ект фон­та­на», 1929 год, Ху­дожественный му­зей, Ба­зель)]. Пе­ре­се­че­ния про­зрач­ных по­верх­но­стей и тон­ких ме­тал­лических ли­ний соз­да­ют вы­ра­зительную иг­ру форм, плы­ву­щих в из­мен­чи­вых пер­спек­ти­вах. В 1927 году совместно с Га­бо офор­мил в кон­ст­рук­ти­ви­ст­ском сти­ле ба­лет «Кош­ка» А. Со­ге для Рус­ско­го ба­ле­та Дя­ги­ле­ва. Один из ос­но­ва­те­лей объ­едине­ния ху­дож­ни­ков-аб­ст­рак­цио­ни­стов «Круг и квад­рат» (1929 год); в 1931 году всту­пил в ху­дож. ас­со­циа­цию «Аб­ст­рак­ция-Твор­че­ст­во».

В ра­бо­тах Певзнера 1930-1950-х годов пре­об­ла­да­ют ме­тал­лические кон­ст­рук­ции, слож­но раз­вёр­ну­тые в про­стран­ст­ве («Раз­вёр­ты­ваю­щая­ся по­верх­ность», 1938 год, фонд П. Гуг­ген­хейм, Ве­не­ция; «Рас­кры­ваю­щий­ся обе­лиск По­бе­ды», 1946 год, Кунст­хаус, Цю­рих; про­ект мо­ну­мен­та «Не­из­вест­но­му по­ли­ти­че­ско­му за­клю­чён­но­му», 1952-1953 годы, га­ле­рея Тейт, Лон­дон). Ус­та­нов­ка не­ко­то­рых из них на вра­щаю­щих­ся дис­ках уси­ли­ва­ет ди­на­мический эф­фект (смотрите Ки­не­ти­че­ское ис­кус­ст­во). Мо­ну­мен­таль­ные ра­бо­ты Певзнера ор­га­нич­но со­че­та­ют­ся с фор­ма­ми современной ар­хи­тек­ту­ры: скульп­ту­ра «Ди­на­ми­че­ская про­ек­ция под уг­лом в 30°» (1950-1951 годы) в уни­вер­си­тет­ском го­род­ке в Ка­ра­ка­се ; ис­пол­нен­ная по за­казу архитектора Эро Саа­ри­не­на скульп­ту­ра «Раз­вёр­ты­ваю­щая­ся ко­лон­на По­бе­ды: "Взле­таю­щая пти­ца"» пе­ред зда­ни­ем тех­нического цен­тра ком­па­нии «General Motors» в городе Уор­рен (штат Ми­чи­ган, 1955 год).

Дополнительная литература :

Певз­нер Ал. До­ро­га по обо­чи­не… М., 1992;

Pevsner. Villeurbanne, 1995.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)