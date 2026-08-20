ПЕВЗНЕР АНТУАН
ПЕВЗНЕР АНТУАН - российский и французский живописец и скульптор.
Настоящее имя Антон (Нота, Натан) Абрамович (Борисович, Беркович). Брат Н. Габо. Учился в Киевском художественном училище (1902-1909 годы), где познакомился с А. Архипенко; в конце 1909 года недолго обучался в петербургской АХ. Ранние живописные работы («Гигант», 1907 год, частное собрание) свидетельствуют о влиянии русского символизма и византийского искусства. В 1909-1911 годах жил в Брянске, в конце 1911-1912 годов и 1913-1914 годов побывал в Мюнхене и Париже, где познакомился с новейшими направлениями искусства (влияние кубизма ощутимо в натюрмортах Певзнера этого периода). В 1914 году жил в Брянске и Москве, в 1915 году вместе с братьями Алексеем и Наумом уехал в Кристианию (ныне Осло). В марте 1917 года вернулся в Россию вместе с братом Наумом. Преподавал во Вхутемасе (1918-1920? годах). В 1920 году совместно с Г.Г. Клуцисом и братом организовал однодневную выставку в Москве и опубликовал (в виде афиши) «Реалистический манифест», в котором были изложены позиции конструктивизма.
В 1910-х - начале 1920-х годов Певзнер писал абстрактные и фигуративные картины («Портрет. Карнавал», 1917 год, ГТГ; «Композиция», около 1923 года, Национальный музей современного искусства, Париж; «Абстрактные формы», около 1922-1923 годов, Музей современного искусства, Нью- Йорк). В январе 1923 года эмигрировал в Берлин, с октября 1923 года жил в Париже (в 1930 году получил французкое гражданство). С 1923 года Певзнер переходит к конструкциям из прозрачных пластмасс и металла [«Торс», «Барельеф» (обе - 1924 года, Музей современного искусства, Нью-Йорк), портрет М. Дюшана (1926 год, музей Йельского университета, Нью-Хейвен), «Конструкция в пространстве» («Проект фонтана», 1929 год, Художественный музей, Базель)]. Пересечения прозрачных поверхностей и тонких металлических линий создают выразительную игру форм, плывущих в изменчивых перспективах. В 1927 году совместно с Габо оформил в конструктивистском стиле балет «Кошка» А. Соге для Русского балета Дягилева. Один из основателей объединения художников-абстракционистов «Круг и квадрат» (1929 год); в 1931 году вступил в худож. ассоциацию «Абстракция-Творчество».
В работах Певзнера 1930-1950-х годов преобладают металлические конструкции, сложно развёрнутые в пространстве («Развёртывающаяся поверхность», 1938 год, фонд П. Гуггенхейм, Венеция; «Раскрывающийся обелиск Победы», 1946 год, Кунстхаус, Цюрих; проект монумента «Неизвестному политическому заключённому», 1952-1953 годы, галерея Тейт, Лондон). Установка некоторых из них на вращающихся дисках усиливает динамический эффект (смотрите Кинетическое искусство). Монументальные работы Певзнера органично сочетаются с формами современной архитектуры: скульптура «Динамическая проекция под углом в 30°» (1950-1951 годы) в университетском городке в Каракасе; исполненная по заказу архитектора Эро Сааринена скульптура «Развёртывающаяся колонна Победы: "Взлетающая птица"» перед зданием технического центра компании «General Motors» в городе Уоррен (штат Мичиган, 1955 год).
Дополнительная литература:
Певзнер Ал. Дорога по обочине… М., 1992;
Pevsner. Villeurbanne, 1995.