ПЕВНИЦКИЙ ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ
ПЕВНИЦКИЙ ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ - богослов-гомилет и писатель-публицист.
Сын священника. Окончил Киевскую духовную академию (КДА; 1855 год). Магистр богословия (1855 год), бакалавр по кафедре общей словесности КДА (1855 год), экстраординарный профессор (1860 год), с 1862 года на кафедре церковной словесности (гомилетики), которую возглавлял более 40 лет. Ординарный профессор (1862 год). С 1869 года преподавал также пастырское богословие. Лекции Певницкого по пастырскому богословию, считавшиеся образцовыми, позднее были изданы отдельными книгами («Священник», «Служение священника…», «Священство»), выдержавшими несколько переизданий. Доктор богословия (1872 год), заслуженный ординарный профессор (1881 год). Отличался крайне правыми взглядами. Будучи членом Учебного комитета при Святейшем Синоде, принимал деятельное участие в составлении нового консервативного устава духовных академий (1884 год), ликвидировавшего академическое самоуправление. В 1906 году член комиссии при Предсоборном присутствии по обсуждению реформы устава академий; выступал сторонником устава 1884 года, против вытеснения богословских дисциплин светскими дисциплинами. В 1906 году по собственному желанию уволен от службы, избран почётным членом КДА (1906 год). В 1907 году вернулся в КДА сверхштатным профессором.
Редактор (1860-1905 годы) академического журнала «Труды Киевской духовной академии». Активно сотрудничал с журналом «Воскресное чтение» (в 1878-1883 годах был его редактором). Автор мемуаров.
Сочинеиня:
О судьбах богословской науки в нашем Отечестве // Труды Киевской духовной академии. 1869. № 11-12;
Из истории гомилетики. Средневековые гомилетики. К., 1895;
Из истории гомилетики. Гомилетика в новое время, после реформации Лютера. К., 1899;
Об отношении к церкви нашего образованного общества. К., 1902;
Церковное красноречие и его основные законы. К., 1906;
Мои воспоминания. Служение в Академии в должности профессора. К., 1912.