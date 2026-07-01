ПЕВКEСТ (греч. Πευκέστας), сын Александра

Один из полководцев Александра Великого , а затем активный участник борьбы диадохов.

С какого момента Певкест находился в армии Александра на Востоке, неизвестно. Впрочем, несмотря на то что он впервые упомянут в источниках лишь в 326 г. до н.э., выступая тогда одним из триерархов македонского флота на реке Гидасп (в Индии), т.е. одним из тех, кому было поручено финансировать его строительство, сам этот факт указывает на высокий статус Певкеста и предполагает, что ему уже удалось значительно отличиться в восточной кампании Александра. Немногим позже (зима 326/5 г. до н.э.) при штурме города индийцев-маллов Певкест особенно отличился: он был среди тех нескольких, кто защищал раненого Александра от атаковавших их врагов и тем самым спас ему жизнь. За проявленную храбрость македонский монарх его высоко отметил: находясь в Кармании, сделал своим телохранителем (восьмым к традиционным семи) (конец 325 г.); затем назначил сатрапом Персиды (начало 324 г.); а в Сузах одарил золотым венком (324 г. до н.э.). В качестве сатрапа Персиды Певкест – единственный из македонских полководцев – изучил персидский язык, начал придерживаться местных обычаев и носить персидскую одежду, став тем самым одним из активных приверженцев политики Александра, направленной на сближение с восточными элементами его державы. В момент смерти македонского царя (323 г. до н.э.) Певкест находился в Вавилоне . Согласно решениям бывших полководцев Александра в Вавилоне, ему была оставлена в управление Персида; подобное его положение было подтверждено и последующими их решениями в Трипарадисе (Сирия) в 320 г. до н.э. Когда в 317 г. до н.э. Пифон, сатрап Мидии, попытался вернуть себе пост стратега «верхних сатрапий» (восточных земель державы Александра), которым он временно обладал при регенте Пердикке , намереваясь по сути дела поставить их под свою власть, Певкест возглавил войска местных сатрапов, выступивших против притязаний Пифона. В 317–316 гг. до н.э. Певкест со своими контингентами участвовал в развернувшейся в восточных сатрапиях борьбе Антигона Одноглазого и Эвмена из Кардии , действуя на стороне последнего. Хотя Певкест был вынужден подчиниться Эвмену, их отношения оставались весьма напряженными. Певкест сражался в битве при Габиене (конец 316 г. до н.э.), в которой Эвмен, преданный аргираспидами, элитным подразделением пехотинцев в его войске, был ими выдан Антигону. Антигон пощадил сдавшегося тогда Певкеста, но лишил его сатрапии. Далее Певкест находился в окружении Антигона; его присутствие зафиксировано в этот период в Малой Азии. Певкест был еще жив спустя некоторое время после сражения при Ипсе (301 г. до н.э.), находясь при дворе Деметрия Полиоркета , сына Антигона.

Исторические источники:

Диодор Сицилийский. Историческая библиотека, Кн. XVII-XIX;

Плутарх. Биографии Александра и Эвмена;

Арриан. Поход Александра;

Арриан. Индия;

Арриан. История после Александра;

Курций Руф, Квинт. История Александра Македонского;

Полиэн. Стратегемы, Кн. IV;

Юстин, Марк Юниан. Эпитома сочинения Помпея Трога «Historiae Philippicae», Кн. XIII;

Афиней. Пир мудрецов, Кн. XIV.