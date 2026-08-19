ПЕТЯЙЯВЕСИ

ПЕТЯЙЯВЕСИ - посёлок в центральной части Финляндии , в 30 км к западу от города Йювяскюля.

Рас­по­ло­жен на восточном бе­ре­гу озера Ям­сян­ве­си. Узел автодорог. Железнодорожное со­об­ще­ние с Там­пе­ре.

Из­вес­тен с XV века. В середине XIX века поя­ви­лись пер­вые промышленные пред­приятия (же­ле­зо­де­ла­тель­ные, смо­ля­ные, де­ре­во­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щие фаб­ри­ки). С 1868 года ста­тус по­сёл­ка ( ком­му­ны ).

Главная дос­то­при­ме­ча­тель­ность - де­ревянная Ста­рая цер­ковь Петяйявеси (1763-1764 годы, плот­ник Я. Леп­пя­нен). Пред­став­ля­ет со­бой рав­но­ко­неч­ный крест в пла­не, сре­док­ре­стие за­вер­ше­но 8-гран­ным ку­по­лом, сна­ру­жи над ним по­ме­ще­на глав­ка с кре­стом. В 1821 году с за­па­да при­строе­на ко­ло­коль­ня (плот­ник Э. Леп­пя­нен). В ин­терь­е­ре, на ал­тар­ной сте­не, - кар­ти­на ре­лигиозного со­дер­жа­ния, так­же изо­бра­же­ния Мар­ти­на Лю­те­ра и Мои­сея (все 1843 год, пред­по­ло­жи­тель­но художник К.Ф. Блом).

Ар­хи­тек­ту­ра церк­ви ха­рак­тер­на для де­ревянного зод­че­ст­ва Северной Ев­ро­пы при­сут­ст­ви­ем эле­мен­тов ар­хи­тек­ту­ры Воз­ро­ж­де­ния (цен­трический план) и го­ти­ки (вы­тя­ну­тый вверх про­филь кров­ли и т.д.). В свя­зи со строи­тель­ст­вом в Петяйявеси но­вой церк­ви (1879 год) как храмо­вое зда­ние поч­ти не ис­поль­зу­ет­ся. В 1929 году про­ве­де­на рес­тав­ра­ция (архитектор Э. Борг). Цер­ковь вклю­че­на в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

Сель­ский (про­жи­ва­ние на фер­мах, ры­бо­лов­ст­во) и эко­ло­гический ту­ризм.

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