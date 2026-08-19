ПЕТЯЙЯВЕСИ
ПЕТЯЙЯВЕСИ - посёлок в центральной части Финляндии, в 30 км к западу от города Йювяскюля.
Расположен на восточном берегу озера Ямсянвеси. Узел автодорог. Железнодорожное сообщение с Тампере.
Известен с XV века. В середине XIX века появились первые промышленные предприятия (железоделательные, смоляные, деревоперерабатывающие фабрики). С 1868 года статус посёлка (коммуны).
Главная достопримечательность - деревянная Старая церковь Петяйявеси (1763-1764 годы, плотник Я. Леппянен). Представляет собой равноконечный крест в плане, средокрестие завершено 8-гранным куполом, снаружи над ним помещена главка с крестом. В 1821 году с запада пристроена колокольня (плотник Э. Леппянен). В интерьере, на алтарной стене, - картина религиозного содержания, также изображения Мартина Лютера и Моисея (все 1843 год, предположительно художник К.Ф. Блом).
Архитектура церкви характерна для деревянного зодчества Северной Европы присутствием элементов архитектуры Возрождения (центрический план) и готики (вытянутый вверх профиль кровли и т.д.). В связи со строительством в Петяйявеси новой церкви (1879 год) как храмовое здание почти не используется. В 1929 году проведена реставрация (архитектор Э. Борг). Церковь включена в список Всемирного наследия.
Сельский (проживание на фермах, рыболовство) и экологический туризм.