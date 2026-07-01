ПЕТУШКИ

ПЕТУШКИ - город в России , в западной части Владимирской области, центр Петушинского района.

Население 14,4 тысяч человек (2013 год). Железнодорожная стан­ция. В северной час­ти Петушков про­хо­дит фе­де­раль­ная ав­то­трас­са «Вол­га» (Мо­ск­ва - Вла­ди­мир - Ниж­ний Нов­го­род - Че­бок­са­ры - Ка­зань - Уфа). По южной ок­раи­не го­ро­да про­те­ка­ет река Клязь­ма.

Ос­но­ван в XIX веке без­зе­мель­ны­ми кре­сть­я­на­ми деревни Пе­туш­ки (впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1678 года, с 1910 года село Ста­рые Пе­туш­ки, ны­не деревня Ста­рые Пе­туш­ки) как сло­бо­да Но­вые Пе­туш­ки в 1,5 км от их род­ной де­рев­ни. В 1861 году вбли­зи Но­вых Пе­туш­ков про­шла железнодорожная ли­ния Мо­ск­ва - Вла­ди­мир, воз­ник­ла станция Пе­туш­ки, по­сте­пен­но сло­бо­да пре­вра­ти­лась в при­стан­ци­он­ный по­сё­лок. В 1896 году от­кры­то па­ро­воз­ное де­по. В 1920-е годы центр Ан­нин­ской волости. С 1926 года ра­бо­чий посёлок Но­вые Пе­туш­ки. Рай­он­ный центр Оре­хо­во-Зу­ев­ско­го округа Мо­с­ков­ской области (1929-1930 годы), Московской области (1930-1944 годы), Вла­ди­мир­ской области (1944-1963 годы, с 1964 года). Го­род Петушки с 1965 года.

В южной час­ти го­ро­да, ря­дом с железнодорожным вок­за­лом (1860-1861 годы), рас­по­ло­же­ны: ме­тал­лическая во­до­на­пор­ная баш­ня (инженер В.Г. Шу­хов), клуб шпуль­но-ка­ту­шеч­ной фаб­ри­ки (1938 год; ны­не го­род­ской Дом куль­ту­ры), де­ревянная церковь Святого Афа­на­сия Ков­ров­ско­го (2000-2002 годы). В северной час­ти го­ро­да со­хра­ни­лась кир­пич­ная Свя­то-Ус­пен­ская церковь в рус­ском сти­ле (1904-1910 годы).

В Петушках - Центр куль­ту­ры и ис­кусств, в его со­ста­ве: Крае­ведческий му­зей (1980 год), Му­зей пе­ту­ха (1997 год). Му­зей пи­са­те­ля В.В. Еро­фее­ва (2008 год).

Про­изводство строй­ма­те­риа­лов, в том числе различных ме­тал­ло­кон­ст­рук­ций, кро­вель­ных и гид­ро­изо­ляционных ма­те­риа­лов, сте­но­вых сэн­двич-па­не­лей, си­ли­кат­но­го кир­пи­ча, пи­ло­мате­риа­лов. Фаб­ри­ки по про­изводству фар­ма­цев­тических пре­па­ра­тов, пла­ст­мас­со­вых иг­ру­шек, обу­ви, три­ко­таж­ных из­де­лий. Пред­при­ятия пи­ще­вой промышленности, в том числе ры­бо­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щий ком­плекс «Зо­ло­тая ли­ния».

К се­ве­ру от Петушков, в деревне Вос­пуш­ка, - усадь­ба А.Д. Са­бу­ро­ва с ба­роч­ной церковью в честь Ие­ру­са­лим­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри (1771 год). К се­ве­ро-вос­то­ку от Петушков рас­по­ло­же­ны: в деревне Ка­ра­вае­во - Ус­пен­ская церковь ти­па «вось­ме­рик на чет­ве­ри­ке» (1730 год); в селе Ан­д­ре­ев­ское - усадь­ба Р.И. Во­рон­цо­ва, од­на из луч­ших ба­роч­ных уса­деб во Вла­ди­мир­ской области (главный дом, въезд­ная баш­ня, 1760-1770-е годы; 5-гла­вая церковь Святого Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го, 1772-1779 годы; кон­ный двор, 1783 год); в деревне Ро­щи­но - ро­тон­даль­ная Вос­кре­сен­ская церковь (1796-1817 годы, пред­по­ло­жи­тель­но архитектор Н.А. Львов; с 1996 года под­во­рье По­кров­ской Свя­то-Вве­ден­ской Ост­ров­ной пус­ты­ни).

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