ПЕТУШКИ
ПЕТУШКИ - город в России, в западной части Владимирской области, центр Петушинского района.
Население 14,4 тысяч человек (2013 год). Железнодорожная станция. В северной части Петушков проходит федеральная автотрасса «Волга» (Москва - Владимир - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Уфа). По южной окраине города протекает река Клязьма.
Основан в XIX веке безземельными крестьянами деревни Петушки (впервые упоминается в 1678 года, с 1910 года село Старые Петушки, ныне деревня Старые Петушки) как слобода Новые Петушки в 1,5 км от их родной деревни. В 1861 году вблизи Новых Петушков прошла железнодорожная линия Москва - Владимир, возникла станция Петушки, постепенно слобода превратилась в пристанционный посёлок. В 1896 году открыто паровозное депо. В 1920-е годы центр Аннинской волости. С 1926 года рабочий посёлок Новые Петушки. Районный центр Орехово-Зуевского округа Московской области (1929-1930 годы), Московской области (1930-1944 годы), Владимирской области (1944-1963 годы, с 1964 года). Город Петушки с 1965 года.
В южной части города, рядом с железнодорожным вокзалом (1860-1861 годы), расположены: металлическая водонапорная башня (инженер В.Г. Шухов), клуб шпульно-катушечной фабрики (1938 год; ныне городской Дом культуры), деревянная церковь Святого Афанасия Ковровского (2000-2002 годы). В северной части города сохранилась кирпичная Свято-Успенская церковь в русском стиле (1904-1910 годы).
В Петушках - Центр культуры и искусств, в его составе: Краеведческий музей (1980 год), Музей петуха (1997 год). Музей писателя В.В. Ерофеева (2008 год).
Производство стройматериалов, в том числе различных металлоконструкций, кровельных и гидроизоляционных материалов, стеновых сэндвич-панелей, силикатного кирпича, пиломатериалов. Фабрики по производству фармацевтических препаратов, пластмассовых игрушек, обуви, трикотажных изделий. Предприятия пищевой промышленности, в том числе рыбоперерабатывающий комплекс «Золотая линия».
К северу от Петушков, в деревне Воспушка, - усадьба А.Д. Сабурова с барочной церковью в честь Иерусалимской иконы Божией Матери (1771 год). К северо-востоку от Петушков расположены: в деревне Караваево - Успенская церковь типа «восьмерик на четверике» (1730 год); в селе Андреевское - усадьба Р.И. Воронцова, одна из лучших барочных усадеб во Владимирской области (главный дом, въездная башня, 1760-1770-е годы; 5-главая церковь Святого Андрея Первозванного, 1772-1779 годы; конный двор, 1783 год); в деревне Рощино - ротондальная Воскресенская церковь (1796-1817 годы, предположительно архитектор Н.А. Львов; с 1996 года подворье Покровской Свято-Введенской Островной пустыни).