ПЕТТАЦЦОНИ РАФФАЭЛЕ

ПЕТТАЦЦОНИ РАФФАЭЛЕ - итальянский религиовед, антрополог, основатель истории религий как научной дисциплины в Италии.

Окон­чил Бо­лон­ский университет (1905 год). Учил­ся в Итальянском институте ар­хео­ло­гии в Ри­ме (1905-1908 годы); ин­спек­тор в Национальном му­зее до­исто­рических вре­мён и эт­но­гра­фии в Ри­ме (1909-1914 годы). По­сле пуб­ли­ка­ции (1912 год) сво­ей пер­вой мо­но­гра­фии «Пер­во­быт­ная ре­ли­гия Сар­ди­нии» пре­по­да­вал ис­то­рию ре­ли­гий в университетах Ри­ма и Бо­ло­ньи. Уча­ст­во­вал в Первой ми­ро­вой войне . Профессор Римского университета (с 1923 года), ос­но­вал там пер­вую в Ита­лии ка­фед­ру ис­то­рии ре­ли­гий, ко­то­рую воз­глав­лял до 1953 года, со­здал шко­лу ис­то­ри­ко-ре­ли­гио­ведческих ис­сле­до­ва­ний.

Редактор и один из ав­то­ров зна­чительных се­рий: «Ис­то­рия ре­ли­гий» («Sto­ria delle religioni», vol. 1-14, 1920-1940 годы) и «Сви­де­тель­ст­ва и до­ку­мен­ты ис­то­рии ре­ли­гий» («Testi e documenti per la sto­ria delle religioni», vol. 1-7, 1920-1940 годы), из­да­тель журнала «Studi e ma­teria­li di storia delle religioni», 1925-1954 годах. В 1950-1959 годах пре­зи­дент Ме­ж­ду­народной ас­со­циа­ции ис­то­рии ре­ли­гий (ос­но­ва­на в сентябре 1950 года).

Петтаццони пред­ло­жил ис­то­ри­ко-срав­нительный ме­тод ис­сле­до­ва­ния ре­ли­гий, со­еди­нив его с фе­но­ме­но­ло­гическим под­хо­дом. В дис­кус­сии о про­ис­хо­ж­де­нии ре­ли­гии и идеи Бо­га Петтаццони ос­па­ри­вал тео­рии Э. Лэн­га и В. Шмид­та о пер­во­быт­ном мо­но­те­из­ме (пра­мо­но­те­из­ме), под­чёр­ки­вая, что мо­но­те­изм яв­ля­ет­ся бо­лее позд­ней и ре­во­лю­ци­он­ной по от­но­ше­нию к по­ли­те­из­му иде­ей. Петтаццони - ав­тор тру­дов по ис­то­рии зо­роа­ст­риз­ма , древнегреческой ре­ли­гии, по японским ми­фам и ис­то­рическим пре­да­ни­ям в сво­де «Код­зи­ки», ми­фам и ми­фо­ло­гии до­пись­мен­ных куль­тур, ат­ри­бу­там вез­де­сущ­но­сти и все­ве­де­ния бо­жеств в разл. ре­ли­ги­ях, взаи­мо­от­но­ше­ни­ям ре­ли­гии и об­ще­ст­ва и многих дру­гих.

Сочинения:

La religione di Zarathustra nella storia religiosa dell’Iran. Bologna, 1920;

La religione nella Grecia antica fino ad Alessandro. Bolog­na, 1921;

La mitologia giapponese secondo il primo libro del Kojiki. Bologna, 1929;

Miti e leggende. Torino, 1948–1963. Vol. 1–4;

L’on­nis­cienza di Dio. Torino, 1955;

Religione e so­cietа. Bologna, 1966.