ПЕТТАЦЦОНИ РАФФАЭЛЕ
ПЕТТАЦЦОНИ РАФФАЭЛЕ - итальянский религиовед, антрополог, основатель истории религий как научной дисциплины в Италии.
Окончил Болонский университет (1905 год). Учился в Итальянском институте археологии в Риме (1905-1908 годы); инспектор в Национальном музее доисторических времён и этнографии в Риме (1909-1914 годы). После публикации (1912 год) своей первой монографии «Первобытная религия Сардинии» преподавал историю религий в университетах Рима и Болоньи. Участвовал в Первой мировой войне. Профессор Римского университета (с 1923 года), основал там первую в Италии кафедру истории религий, которую возглавлял до 1953 года, создал школу историко-религиоведческих исследований.
Редактор и один из авторов значительных серий: «История религий» («Storia delle religioni», vol. 1-14, 1920-1940 годы) и «Свидетельства и документы истории религий» («Testi e documenti per la storia delle religioni», vol. 1-7, 1920-1940 годы), издатель журнала «Studi e materiali di storia delle religioni», 1925-1954 годах. В 1950-1959 годах президент Международной ассоциации истории религий (основана в сентябре 1950 года).
Петтаццони предложил историко-сравнительный метод исследования религий, соединив его с феноменологическим подходом. В дискуссии о происхождении религии и идеи Бога Петтаццони оспаривал теории Э. Лэнга и В. Шмидта о первобытном монотеизме (прамонотеизме), подчёркивая, что монотеизм является более поздней и революционной по отношению к политеизму идеей. Петтаццони - автор трудов по истории зороастризма, древнегреческой религии, по японским мифам и историческим преданиям в своде «Кодзики», мифам и мифологии дописьменных культур, атрибутам вездесущности и всеведения божеств в разл. религиях, взаимоотношениям религии и общества и многих других.
Сочинения:
La religione di Zarathustra nella storia religiosa dell’Iran. Bologna, 1920;
La religione nella Grecia antica fino ad Alessandro. Bologna, 1921;
La mitologia giapponese secondo il primo libro del Kojiki. Bologna, 1929;
Miti e leggende. Torino, 1948–1963. Vol. 1–4;
L’onniscienza di Dio. Torino, 1955;
Religione e societа. Bologna, 1966.