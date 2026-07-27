ПЕТРЯЕВ ЕВГЕНИЙ ДМИТРИЕВИЧ
ПЕТРЯЕВ ЕВГЕНИЙ ДМИТРИЕВИЧ - российский историк, книговед, библиофил, врач, полковник медицинской службы.
Окончил Свердловский медицинский институт (1938 год). Военный врач-бактериолог (1938-1965 годы), служил в Забайкальском и Уральском военных округах, участник военных действий в ходе Халхин-Гольского конфликта 1939 года, советско-японской войны 1945 года. Автор работ по микробиологии, эпидемиологии и истории медицины. С 1956 года жил в Кирове.
Исследовал жизнь А.И. Герцена, М.Е. Салтыкова-Щедрина, Ф.Ф. Павленкова и других ссыльных в этом городе («Записки книголюба», 1978 год; «Литературные находки: Очерки культурного прошлого Вятской земли», 2-е издание, 1981 год; «Вятские книголюбы», 1986 год; «М.Е. Салтыков-Щедрин в Вятке», 2-е издание, 1988 год). По инициативе Петряева в Чите создан Литературный музей Забайкалья (1965 год), в Кирове - Литературный музей с первым в стране мемориальным кабинетом М.Е. Салтыкова-Щедрина (1968 год; с 1980 года Дом-музей М.Е. Салтыкова-Щедрина) и Дом-музей А.С. Грина (1980 год), учреждён клуб «Вятские книголюбы» (1973 год; с 1987 года имени Е.Д. Петряева).
Петряев собрал книжную коллекцию (около 10 тысяч томов), в составе которой находились редкие издания XVIII - начала XX веков, передал Кировской областной научной библиотеке имени А.И. Герцена 1,3 тысячу книг; завещал этой библиотеке ещё 5,5 тысяч книг, часть собрания Петряева хранится также в Государственном архиве социально-политической истории Кировской области. С 1988 года в Кирове проводятся научные конференции Петряевские чтения, посвящённые книжному и библиотечному делу, краеведческой библиографии, истории и культуре российской провинции.
Сочинения:
Впереди – огни: Очерк культурного прошлого Забайкалья. Иркутск, 1968;
Краеведы и литераторы Забайкалья: Биобиблиографический указ. Дореволюционный период. 2-е изд. Чита, 1981;
Живая память. М., 1984.