ПЕТРЯЕВ ЕВГЕНИЙ ДМИТРИЕВИЧ

ПЕТРЯЕВ ЕВГЕНИЙ ДМИТРИЕВИЧ - российский историк, книговед , библиофил, врач, полковник медицинской службы.

Окон­чил Сверд­лов­ский медицинский институт (1938 год). Во­енный врач-бак­те­рио­лог (1938-1965 годы), слу­жил в За­бай­каль­ском и Ураль­ском во­енных ок­ру­гах, уча­ст­ник во­енных дей­ст­вий в хо­де Хал­хин-Голь­ско­го кон­флик­та 1939 года, советско-японской вой­ны 1945 года. Ав­тор ра­бот по мик­ро­био­ло­гии, эпи­де­мио­ло­гии и ис­то­рии ме­ди­ци­ны. С 1956 года жил в Ки­ро­ве.

Ис­сле­до­вал жизнь А.И. Гер­це­на , М.Е. Сал­ты­ко­ва-Щед­ри­на, Ф.Ф. Пав­лен­ко­ва и других ссыль­ных в этом го­ро­де («За­пис­ки кни­го­лю­ба», 1978 год; «Ли­те­ра­тур­ные на­ход­ки: Очер­ки куль­тур­но­го про­шло­го Вят­ской зем­ли», 2-е издание, 1981 год; «Вят­ские кни­го­лю­бы», 1986 год; «М.Е. Сал­ты­ков-Щед­рин в Вят­ке», 2-е издание, 1988 год). По ини­циа­ти­ве Петряева в Чи­те соз­дан Литературный му­зей За­бай­ка­лья (1965 год), в Ки­ро­ве - Литературный му­зей с пер­вым в стра­не ме­мо­ри­аль­ным ка­би­не­том М.Е. Сал­ты­ко­ва-Щед­ри­на (1968 год; с 1980 года Дом-му­зей М.Е. Сал­ты­ко­ва-Щед­ри­на) и Дом-му­зей А.С. Гри­на (1980 год), уч­ре­ж­дён клуб «Вят­ские кни­го­лю­бы» (1973 год; с 1987 года имени Е.Д. Пет­ряе­ва).

Петряев со­брал книж­ную кол­лек­цию (около 10 тысяч то­мов), в со­ста­ве ко­то­рой на­хо­ди­лись ред­кие из­да­ния XVIII - начала XX веков, пе­ре­дал Ки­ров­ской об­ла­ст­ной на­учной библиотеке имени А.И. Гер­це­на 1,3 тысячу книг; за­ве­щал этой биб­лио­те­ке ещё 5,5 тысяч книг, часть со­б­ра­ния Петряева хра­нит­ся так­же в Государственном ар­хи­ве со­ци­аль­но-по­ли­тической ис­то­рии Ки­ров­ской области. С 1988 года в Ки­ро­ве про­во­дят­ся на­учные кон­фе­рен­ции Пет­ря­ев­ские чте­ния, по­свя­щён­ные книж­но­му и биб­лио­теч­но­му де­лу, крае­ведческой биб­лио­гра­фии, ис­то­рии и куль­ту­ре российской про­вин­ции.

Сочинения:

Впе­ре­ди – ог­ни: Очерк куль­тур­но­го про­шло­го За­бай­ка­лья. Ир­кутск, 1968;

Крае­ве­ды и ли­те­ра­то­ры За­бай­ка­лья: Био­биб­лио­гра­фи­че­ский указ. До­ре­во­лю­ци­он­ный пе­ри­од. 2-е изд. Чи­та, 1981;

Жи­вая па­мять. М., 1984.