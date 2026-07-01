ПЕТРУШКА

ПЕТРУШКА - персонаж русского народного кукольного театра, главный герой одноимённого комического представления.

Пер­ча­точ­ная кук­ла, ти­по­ло­ги­че­ски и, ве­ро­ят­но, ге­не­ти­че­ски свя­зан­ная с итальянской Пуль­чи­нел­лой, франц. По­ли­ши­не­лем (сре­ди на­име­но­ва­ний Петрушки - му­сью Под­чи­нель, му­сью Пар­ши­нель, а так­же Пётр Ива­нович Ук­су­сов, Вань­ка Ра­та­туй и др.). По­сто­ян­ный уча­ст­ник пред­став­ле­ний ско­мо­ро­хов. Пер­вое опи­са­ние ку­коль­но­го пред­став­ле­ния ско­мо­ро­хов дал А. Олеа­рий (1636 год), од­на­ко упо­ми­на­ния о те­атре Петрушки встре­ча­ют­ся лишь на­чи­ная с 1840-х годов, а за­пи­си тек­стов и фик­са­ция пред­став­ле­ний от­но­сят­ся пре­имущественно к ру­бе­жу XIX-XX веков и свя­за­ны с ис­сле­до­ва­ния­ми русского фольк­ло­ра .

Те­атр Петрушки был пе­ре­движ­ным и да­вал пред­став­ле­ния на го­род­ских и сель­ских яр­мар­ках, на ули­цах и во дво­рах - до де­ся­ти спек­так­лей в день. Пар­тию Петрушки оз­ву­чи­ва­ли при по­мо­щи пи­щи­ка, бла­го­да­ря че­му го­лос пер­со­на­жа ста­но­вил­ся прон­зи­тель­ным и при­об­ре­тал осо­бый тембр. Не по­ки­дав­ше­го шир­мы на про­тя­же­нии все­го дей­ст­вия Петрушки ку­коль­ник (пет­ру­шеч­ник) дер­жал в пра­вой ру­ке, а других ку­кол по­оче­рёд­но на­де­вал на ле­вую ру­ку. Для об­ли­ка Петрушки ха­рак­тер­ны боль­шой крюч­ко­ва­тый нос, ост­рый вы­сту­паю­щий под­бо­ро­док, два гор­ба, спе­ре­ди и сза­ди; его кос­тюм вклю­чал в се­бя крас­ный кол­пак с кис­точ­кой и крас­ную или пё­ст­рую ру­ба­ху; в ру­ках Петрушка дер­жал ду­бин­ку, ко­то­рая не толь­ко по­мо­га­ла ему рас­прав­лять­ся с не­угод­ны­ми, но и за­да­ва­ла ритм дей­ст­вия. Мас­тер­ст­во пет­ру­шеч­ни­ка за­клю­ча­лось в том, что­бы обес­пе­чить жи­вость и стре­ми­тель­ность дей­ст­вия: кук­лы ни ми­ну­ты не долж­ны бы­ли ос­та­вать­ся в по­кое - они го­ня­лись друг за дру­гом, ак­тив­но жес­ти­ку­ли­ро­ва­ли, не­ожи­дан­но по­яв­ля­лись и ис­че­за­ли. Со­про­во­ж­дав­ший пет­ру­шеч­ни­ка му­зы­кант или шар­ман­щик, по­ми­мо музыкального со­про­во­ж­де­ния, уча­ст­во­вал в диа­ло­гах с Петрушкой и пуб­ли­кой.

Пред­став­ле­ние со­стоя­ло из не­сколь­ких сце­нок-диа­ло­гов, не свя­зан­ных ме­ж­ду со­бой об­щим сю­же­том, но с еди­ным ге­ро­ем. Ко­ли­че­ст­во сце­нок варь­и­ро­ва­лось в за­ви­си­мо­сти от мас­тер­ст­ва ку­коль­ни­ка и его дос­тат­ка, об­стоя­тельств ис­пол­не­ния. Сре­ди других пер­со­на­жей те­ат­ра Петрушки: его не­вес­та, цы­ган, док­тор, квар­таль­ный, не­мец, со­ба­ка. На­чи­ная с середины XIX века спек­такль те­ат­ра Петрушки стал вклю­чать в се­бя ряд обя­за­тель­ных сцен: всту­пи­тель­ный мо­но­лог Петрушки, диа­лог и та­нец с не­вес­той, по­куп­ка ло­ша­ди у цы­га­на и ис­пы­та­ние её, ле­че­ние Петрушки док­то­ром, обу­че­ние сол­дат­ской служ­бе, утас­ки­ва­ние Петрушки со­ба­кой (чёр­том, до­мо­вым). Зна­чительную роль в пред­став­ле­ни­ях Петрушки иг­ра­ли пе­ние и тан­цы. Боль­шое ме­сто от­во­ди­лось изо­бра­же­нию по­та­со­вок, об­сцен­но­го по­ве­де­ния. В диа­ло­гах ши­ро­ко при­ме­ня­лись ка­лам­бур, ок­си­мо­рон, ме­та­фо­ра. Не­ред­ко в пред­став­ле­ни­ях те­ат­ра Петрушки воз­ни­ка­ли эле­мен­ты са­ти­ры, од­на­ко в боль­шин­ст­ве слу­ча­ев ко­мический эф­фект дос­ти­гал­ся бла­го­да­ря приё­мам, вос­хо­дя­щим к народной сме­хо­вой куль­ту­ре: па­ро­ди­ро­ва­нию, «вы­во­ра­чи­ва­нию на­из­нан­ку» при­выч­ных норм и цен­но­стей, на­ру­ше­нию обы­ден­но­го жи­тей­ско­го по­ряд­ка и т.п. В 1920-е годы те­атр Петрушки как яв­ле­ние фольк­лор­ной куль­ту­ры пре­кра­тил своё су­ще­ст­во­ва­ние.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)