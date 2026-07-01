ПЕТРУШКА
ПЕТРУШКА - персонаж русского народного кукольного театра, главный герой одноимённого комического представления.
Перчаточная кукла, типологически и, вероятно, генетически связанная с итальянской Пульчинеллой, франц. Полишинелем (среди наименований Петрушки - мусью Подчинель, мусью Паршинель, а также Пётр Иванович Уксусов, Ванька Рататуй и др.). Постоянный участник представлений скоморохов. Первое описание кукольного представления скоморохов дал А. Олеарий (1636 год), однако упоминания о театре Петрушки встречаются лишь начиная с 1840-х годов, а записи текстов и фиксация представлений относятся преимущественно к рубежу XIX-XX веков и связаны с исследованиями русского фольклора.
Театр Петрушки был передвижным и давал представления на городских и сельских ярмарках, на улицах и во дворах - до десяти спектаклей в день. Партию Петрушки озвучивали при помощи пищика, благодаря чему голос персонажа становился пронзительным и приобретал особый тембр. Не покидавшего ширмы на протяжении всего действия Петрушки кукольник (петрушечник) держал в правой руке, а других кукол поочерёдно надевал на левую руку. Для облика Петрушки характерны большой крючковатый нос, острый выступающий подбородок, два горба, спереди и сзади; его костюм включал в себя красный колпак с кисточкой и красную или пёструю рубаху; в руках Петрушка держал дубинку, которая не только помогала ему расправляться с неугодными, но и задавала ритм действия. Мастерство петрушечника заключалось в том, чтобы обеспечить живость и стремительность действия: куклы ни минуты не должны были оставаться в покое - они гонялись друг за другом, активно жестикулировали, неожиданно появлялись и исчезали. Сопровождавший петрушечника музыкант или шарманщик, помимо музыкального сопровождения, участвовал в диалогах с Петрушкой и публикой.
Представление состояло из нескольких сценок-диалогов, не связанных между собой общим сюжетом, но с единым героем. Количество сценок варьировалось в зависимости от мастерства кукольника и его достатка, обстоятельств исполнения. Среди других персонажей театра Петрушки: его невеста, цыган, доктор, квартальный, немец, собака. Начиная с середины XIX века спектакль театра Петрушки стал включать в себя ряд обязательных сцен: вступительный монолог Петрушки, диалог и танец с невестой, покупка лошади у цыгана и испытание её, лечение Петрушки доктором, обучение солдатской службе, утаскивание Петрушки собакой (чёртом, домовым). Значительную роль в представлениях Петрушки играли пение и танцы. Большое место отводилось изображению потасовок, обсценного поведения. В диалогах широко применялись каламбур, оксиморон, метафора. Нередко в представлениях театра Петрушки возникали элементы сатиры, однако в большинстве случаев комический эффект достигался благодаря приёмам, восходящим к народной смеховой культуре: пародированию, «выворачиванию наизнанку» привычных норм и ценностей, нарушению обыденного житейского порядка и т.п. В 1920-е годы театр Петрушки как явление фольклорной культуры прекратил своё существование.