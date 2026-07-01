ПЕТРУШЕВСКИЙ ИЛЬЯ ПАВЛОВИЧ

ПЕТРУШЕВСКИЙ ИЛЬЯ ПАВЛОВИЧ - советский востоковед, автор трудов по истории ислама .

Заслуженный деятяль нау­ки Азербайджанской ССР. Уче­ник ара­би­ста П.К. Жу­зе (1871-1942 годы) и ира­ни­ста Ю.Н. Мар­ра (1893-1935 годы). По окон­ча­нии ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гических факультетов Харь­ков­ско­го и Ба­кин­ско­го университетов в 1926-1931 годах ра­бо­тал в Ба­кин­ском, в 1931-1936 годах - в Тиф­лис­ском университетах, с 1936 года - в ЛГУ (в 1942-1944 годах, на­хо­дясь в эва­куа­ции, пре­по­да­вал в университетах Ба­ку и Таш­кен­та).

Доктор ис­то­рических на­ук (1941 год), профессор (1947 год). В 1950-1954 и 1961-1977 годах заведующий ка­фед­рой ис­то­рии стран Ближ­не­го Вос­то­ка Восточного факультета ЛГУ. Со­вме­щал пре­по­да­ва­ние с ис­сле­до­ва­тель­ской дея­тель­но­стью, ра­бо­тал в 1936-1941 годах в Ле­нинградском от­де­ле­нии Института ис­то­рии АН СССР , в 1945-1961 годах в Ле­нинградском от­де­ле­нии Института вос­то­ко­ве­де­ния АН СССР (в 1956-1961 годах ру­ко­во­дил груп­пой ира­ни­стов, с 1957 года - Иранским ка­би­не­том).

Петрушевский внёс зна­чительный вклад в изу­че­ние аг­рар­ных от­но­шений и форм соб­ст­вен­но­сти, эво­лю­ции восточного фео­да­лиз­ма, народных дви­же­ний на му­сульманском Вос­то­ке, а так­же в ис­точ­ни­ко­ве­де­ние ис­ла­ма. Од­ним из пер­вых Петрушевский об­ра­тил­ся к восточным ар­хив­ным ис­точ­ни­кам по ис­то­рии Кав­ка­за и Рос­сии. Ав­тор свыше 90 ра­бот, со­хра­няю­щих на­учную зна­чи­мость. По учеб­ни­кам Петрушевского учи­лось несколько по­ко­ле­ний отечественных вос­то­ко­ве­дов 2-й половины XX века.

Сочинения:

Ко­ло­ни­аль­ная по­ли­ти­ка рос­сий­ско­го ца­риз­ма в Азер­бай­джа­не в 20–60-х гг. XIX в. М.; Л., 1936–1937. Ч. 1–2 (ред.); Ис­то­рия Ира­на с древ­ней­ших вре­мен до кон­ца XVIII в. Л., 1958 (со­авт.);

Зем­ле­де­лие и аг­рар­ные от­но­ше­ния в Ира­не XIII–XIV вв. М.; Л., 1960. Те­ге­ран, 1966 (на перс. яз.);

The socio-eco­nomic condition of Iran under the Il-Khans // The Cambridge history of Iran. Camb., 1968. Vol. 5;

Джа­ро-Бе­ла­кан­ские воль­ные об­ще­ст­ва в пер­вой тре­ти XIX в. Ма­хач­ка­ла, 1993;

Ис­лам в Ира­не в VII–XV вв. 2-е изд. СПб., 2007.