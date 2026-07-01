ПЕТРУШЕВСКИЙ ИЛЬЯ ПАВЛОВИЧ
ПЕТРУШЕВСКИЙ ИЛЬЯ ПАВЛОВИЧ - советский востоковед, автор трудов по истории ислама.
Заслуженный деятяль науки Азербайджанской ССР. Ученик арабиста П.К. Жузе (1871-1942 годы) и ираниста Ю.Н. Марра (1893-1935 годы). По окончании историко-филологических факультетов Харьковского и Бакинского университетов в 1926-1931 годах работал в Бакинском, в 1931-1936 годах - в Тифлисском университетах, с 1936 года - в ЛГУ (в 1942-1944 годах, находясь в эвакуации, преподавал в университетах Баку и Ташкента).
Доктор исторических наук (1941 год), профессор (1947 год). В 1950-1954 и 1961-1977 годах заведующий кафедрой истории стран Ближнего Востока Восточного факультета ЛГУ. Совмещал преподавание с исследовательской деятельностью, работал в 1936-1941 годах в Ленинградском отделении Института истории АН СССР, в 1945-1961 годах в Ленинградском отделении Института востоковедения АН СССР (в 1956-1961 годах руководил группой иранистов, с 1957 года - Иранским кабинетом).
Петрушевский внёс значительный вклад в изучение аграрных отношений и форм собственности, эволюции восточного феодализма, народных движений на мусульманском Востоке, а также в источниковедение ислама. Одним из первых Петрушевский обратился к восточным архивным источникам по истории Кавказа и России. Автор свыше 90 работ, сохраняющих научную значимость. По учебникам Петрушевского училось несколько поколений отечественных востоковедов 2-й половины XX века.
Сочинения:
Колониальная политика российского царизма в Азербайджане в 20–60-х гг. XIX в. М.; Л., 1936–1937. Ч. 1–2 (ред.); История Ирана с древнейших времен до конца XVIII в. Л., 1958 (соавт.);
Земледелие и аграрные отношения в Иране XIII–XIV вв. М.; Л., 1960. Тегеран, 1966 (на перс. яз.);
The socio-economic condition of Iran under the Il-Khans // The Cambridge history of Iran. Camb., 1968. Vol. 5;
Джаро-Белаканские вольные общества в первой трети XIX в. Махачкала, 1993;
Ислам в Иране в VII–XV вв. 2-е изд. СПб., 2007.