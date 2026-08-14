Петрушéвский, Дмитрий Моисеевич

Петрушéвский, Дмитрий Моисеевич (01[13].09.1863, с. Кобриново Киевской губ. — 12.12.1942, Казань) — российский и советский медиевист, профессор, академик Академии наук СССР (с 1929). Из семьи священника, окончил прогимназию и коллегию Павла Галагана в Киеве, с 1882 учился в Санкт-Петербургском и затем Киевском университетах у И. В. Лучицкого и Ф. Я. Фортинского, в 1889 сдал экзамен на степень магистра истории и был отправлен за границу для сбора материала по истории феодальной Англии. В 1890‑х — приват-доцент на кафедре всеобщей истории Московского университета, занимался в семинаре П. Г. Виноградова по социальной и экономической истории Средних веков. После защиты магистерской диссертации в Киевском университете (1897) — экстраординарный профессор Варшавского университета. В 1901 в Московском университете защитил докторскую диссертацию «Восстание Уота Тайлера. Очерки из истории разложения феодального строя в Англии», с 1902 — ординарный профессор на кафедре всеобщей истории Варшавского университета. В 1906–1911 — ординарный профессор Московского университета, отказался от должности в знак протеста против консервативной политики министра просвещения Л. А. Кассо , вернулся в университет весной 1917. В 1920‑х — первый директор Института истории РАНИОН, с 1925 — заслуженный профессор Московского университета. Умер в эвакуации.

Исследования П. посвящены в основном социально-экономической истории средневековой Англии. В его докторской диссертации исследовано развитие английского манора в XIII–XIV вв. с социально-экономической и правовой точек зрения, для этого привлечены протоколы манориальных курий. Описав ход восстания Уота Тайлера, П. связал его причины с особенностями развития феодализма в Англии. Представление П. о феодализме как политическо-правовом явлении, прямо не зависевшем от специфики форм хозяйственного развития, изложено в «Очерках из экономической истории средневековой Европы» (1928), хотя предпосылки концепции содержатся и в более ранних работах: «Очерки из истории английского государства и общества в средние века» (первое издание — 1903) и «Очерки из истории средневекового общества и государства» (первое издание — 1907). Концепция П. вызывала критику со стороны официальной советской науки, впоследствии она нашла подтверждение в трудах многих историков. Среди учеников П. — Е. А. Косминский , А. И. Неусыхин , И. С. Звавич.

Лит. : Могильницкий Б. Г. Академик Д. М. Петрушевский // Средние века. Вып. 38. М., 1975. С. 186–194; Мильская Л. Т . Д. М. Петрушевский // Портреты историков: время и судьбы / Отв. ред. Г. Н. Севостьянов. Т. 2. М. – Иерусалим, 2000. С. 133–142. М. В. Винокурова .