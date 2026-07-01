ПЕТРУШЕВИЧ ЕВГЕНИЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ

ПЕТРУШЕВИЧ ЕВГЕНИЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ - украинский государственный и политический деятель.

Из се­мьи гре­ко-ка­то­лического свя­щен­ни­ка. По­сле окон­ча­ния юри­дического факультета Львов­ско­го университета и по­лу­че­ния сте­пе­ни док­то­ра пра­ва за­нял­ся ад­во­кат­ской прак­ти­кой (с 1896 года). В декабре 1899 года во­шёл в Украинскую на­цио­наль­но-де­мо­кра­тическую пар­тию ( М.С. Гру­шев­ский , И.Я. Фран­ко и др.), вы­сту­пав­шую за соз­да­ние не­за­ви­си­мой Ук­раи­ны. В 1907-1918 годах депутат австрийского пар­ла­мен­та, в 1910-1914 годах депутат Га­ли­ций­ско­го сей­ма. От­ме­тил­ся яр­ки­ми пуб­лич­ны­ми вы­сту­п­ле­ния­ми, вы­дви­нул­ся на по­зи­ции од­но­го из ли­де­ров груп­пы украинских пар­ла­мен­та­ри­ев. В 1913 году из­бран за­мес­ти­те­лем, в 1916 году - председателем Украинской пар­ла­мент­ской ре­пре­зен­та­ции.

В ус­ло­ви­ях рас­па­да Ав­ст­ро-Венг­рии 18 октября 1918 года воз­гла­вил Украинскую национальную ра­ду (соз­да­на украинскими де­пу­та­та­ми австрийского пар­ла­мен­та, Га­ли­ций­ско­го и Бу­ко­вин­ско­го сей­мов, пред­ста­ви­те­ля­ми по­ли­тических пар­тий и ду­хо­вен­ст­ва ; про­воз­гла­си­ла свою власть в Га­ли­ции, За­кар­па­тье и на Бу­ко­ви­не). 4 января 1919 года из­бран пре­зи­ден­том За­пад­ноу­кра­ин­ской национальной ра­ды [фак­ти­че­ски - пре­зи­ден­том За­пад­ноу­кра­ин­ской на­род­ной рес­пуб­ли­ки (ЗУНР) ; по­сле объ­е­ди­не­ния с Ук­ра­ин­ской на­род­ной рес­пуб­ли­кой (УНР) из­вест­на как Западная об­ласть УНР (ЗОУНР)], во­шёл в со­став выс­ше­го ор­га­на государственной вла­сти УНР - Ди­рек­то­рии. По­сле на­зна­че­ния Украинской национальной ра­дой дик­та­то­ром ЗОУНР (9 сентября 1919 года) вы­ве­ден из со­ста­ва Ди­рек­то­рии УНР (её чле­ны не при­зна­ли за­кон­но­сти ре­ше­ния ра­ды и соз­да­ли специальное министерство для управ­ле­ния Га­ли­ци­ей). В ус­ло­ви­ях даль­ней­ше­го на­сту­п­ле­ния польских войск на тер­ри­то­рию УНР (в мае - ию­не 1919 года ими бы­ла за­ня­та поч­ти вся Га­ли­ция) и па­де­ния Ка­ме­нец-По­доль­ско­го (14 ноября 1919 года) эмиг­ри­ро­вал в Ве­ну.

Вы­сту­пил про­тив до­го­во­ра ме­ж­ду УНР и Поль­шей от 21 апреля 1920 года (при­зна­вал за Поль­шей Га­ли­цию, Западную Во­лынь, часть По­ле­сья, Лем­ков­щи­ну, Под­ля­шье, Холм­щи­ну и зем­ли за рекой Сан) и не при­знал его юри­дической дей­ст­ви­тель­но­сти. В августе 1920 - мар­те 1923 годов воз­глав­лял эмиг­рант­ское пра­ви­тель­ст­во, соз­дан­ное с це­лью борь­бы за не­за­ви­симую ЗУНР (пре­кра­ти­ло су­ще­ст­во­ва­ние по­сле ре­ше­ния Кон­фе­рен­ции по­слов стран Ан­тан­ты 15 марта 1923 года о пе­ре­да­че Га­ли­ции Поль­ше). Вско­ре пе­ре­ехал в Бер­лин, где про­дол­жил за­ни­мать­ся ди­пло­ма­тической и про­па­ган­ди­ст­ской дея­тель­но­стью, рас­про­стра­нял но­ты про­тес­та про­тив дея­тель­но­сти польских вла­стей, из­да­вал газету «Ук­раїнський пра­пор». Под впе­чат­ле­ни­ем от сме­ны национальной по­ли­ти­ки советской вла­сти на Ук­раи­не Петрушевич занял про­со­вет­скую по­зи­цию, ко­то­рой при­дер­жи­вал­ся вплоть до ру­бе­жа 1930-х годов. В кон­це жиз­ни со­труд­ни­чал с украинской эми­грант­ской ор­га­ни­за­ци­ей в Гер­ма­нии - Украинским национальным объ­е­ди­не­ни­ем. По­хо­ро­нен в Бер­ли­не, в 2002 году пере­за­хо­ро­нен во Льво­ве.