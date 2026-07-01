ПЕТРУШЕВИЧ ЕВГЕНИЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
ПЕТРУШЕВИЧ ЕВГЕНИЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ - украинский государственный и политический деятель.
Из семьи греко-католического священника. После окончания юридического факультета Львовского университета и получения степени доктора права занялся адвокатской практикой (с 1896 года). В декабре 1899 года вошёл в Украинскую национально-демократическую партию (М.С. Грушевский, И.Я. Франко и др.), выступавшую за создание независимой Украины. В 1907-1918 годах депутат австрийского парламента, в 1910-1914 годах депутат Галицийского сейма. Отметился яркими публичными выступлениями, выдвинулся на позиции одного из лидеров группы украинских парламентариев. В 1913 году избран заместителем, в 1916 году - председателем Украинской парламентской репрезентации.
В условиях распада Австро-Венгрии 18 октября 1918 года возглавил Украинскую национальную раду (создана украинскими депутатами австрийского парламента, Галицийского и Буковинского сеймов, представителями политических партий и духовенства; провозгласила свою власть в Галиции, Закарпатье и на Буковине). 4 января 1919 года избран президентом Западноукраинской национальной рады [фактически - президентом Западноукраинской народной республики (ЗУНР); после объединения с Украинской народной республикой (УНР) известна как Западная область УНР (ЗОУНР)], вошёл в состав высшего органа государственной власти УНР - Директории. После назначения Украинской национальной радой диктатором ЗОУНР (9 сентября 1919 года) выведен из состава Директории УНР (её члены не признали законности решения рады и создали специальное министерство для управления Галицией). В условиях дальнейшего наступления польских войск на территорию УНР (в мае - июне 1919 года ими была занята почти вся Галиция) и падения Каменец-Подольского (14 ноября 1919 года) эмигрировал в Вену.
Выступил против договора между УНР и Польшей от 21 апреля 1920 года (признавал за Польшей Галицию, Западную Волынь, часть Полесья, Лемковщину, Подляшье, Холмщину и земли за рекой Сан) и не признал его юридической действительности. В августе 1920 - марте 1923 годов возглавлял эмигрантское правительство, созданное с целью борьбы за независимую ЗУНР (прекратило существование после решения Конференции послов стран Антанты 15 марта 1923 года о передаче Галиции Польше). Вскоре переехал в Берлин, где продолжил заниматься дипломатической и пропагандистской деятельностью, распространял ноты протеста против деятельности польских властей, издавал газету «Український прапор». Под впечатлением от смены национальной политики советской власти на Украине Петрушевич занял просоветскую позицию, которой придерживался вплоть до рубежа 1930-х годов. В конце жизни сотрудничал с украинской эмигрантской организацией в Германии - Украинским национальным объединением. Похоронен в Берлине, в 2002 году перезахоронен во Львове.