ЛЮДМИЛА

Людмила ( чеш . Ludmila) (ок. 860 — 15.09.921, Тетин, совр. Чехия) — княгиня Чешская, святая (день памяти — 16 сентября). Отцом Л. считается либо Славибор, князь племени «пшован» (в районе совр. Мельник), либо правитель лужицких сербов. В 870-х Л. стала женой чешского князя Борживоя I, имела двух сыновей — Спитигнева и Вратислава. В середине 880-х Борживой и Л. были крещены архиепископом Мефодием при дворе Святополка, князя Великой Моравии. Сведения о Л. в источниках в основном связаны с воспитанием ее внука св. Вацлава. Согласно житиям, после смерти Вратислава чешская знать передала его сыновей, Вацлава и Болеслава, на воспитание Л., которая учила их славянской грамоте. Опасаясь потерять власть, Драгомира, вдова Вратислава, задумала убить Л., и та в сопровождении священников удалилась в крепость Тетин на земле «пшован». Посланные Драгомирой воины во главе с Тункой и Гомоном задушили Л. На ее могиле начали совершаться чудеса. По приказу князя Вацлава могилу Л. вскрыли, ее останки 21 октября 925 доставили в Прагу и затем похоронили в церкви Св. Георгия в Пражском Граде. После основания епископской кафедры в Праге (973) было написано житие Л. (Fuit in provincia Boemorum), которую почитали как покровительницу Чехии и правящего рода Пржемысловичей (житие не сохранилось, его фрагменты были включены в Краткое житие Л., в «Легенду Кристиана» и в житие Л. в составе древнерусского