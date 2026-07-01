ПЕТРУНЬСКИЙ МУЗЕЙ

Историко-этнографический музей в селе Петрунь открыт по решению Интинского горисполкома 1 января 1992 года в специально построенном деревянном двухэтажном здании.

Фонды музея насчитывают более 2,5 тысяч предметов. Сфера Фрагмент экспозициидеятельности музея - изучение и пропаганда естественной, социальной и культурной истории села. Музей занимается сбором, изучением и хранением музейных коллекций, научной и научно-просветительной работой. Экспозиция музея состоит из трех разделов. Исторический - посвящён истории села от первых построек до наших дней, в нем представлена генеалогия древних петруньских родов в том числе и рода, основателем которого стал И.Н.Сорвачев - первооткрыватель интинских углей.

Этнографический - рассказывает об основных занятиях коренных жителей: оленеводстве, рыболовстве, охоте, земледелии. Жемчужина экспозиции - чум в натуральную величину со всеми атрибутами кочевой жизни коми-оленевода. Боевой и трудовой славы представляет судьбы жителей села, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны и ковавших победу в тылу.

Уникальные документы рассказывают об необычных оленеводческих отрядах, воевавших в составе войск Карельского фронта. Бойцами-каюрами этих отрядов были и жители Петруни. Отсюда же были отправлены на фронт ездовые олени, комплекты оленей упряжи, нарты, чумы.

Иллюстрации:

Историко-этнографический музей города Петрунь.