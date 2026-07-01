ПЕТРУНКЕВИЧ ИВАН ИЛЬИЧ
ПЕТРУНКЕВИЧ ИВАН ИЛЬИЧ - российский общественный и политический деятель.
Дворянин. Отчим графини С.В. Паниной. Окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета (1866 год), затем поселился в родовом имении Плиски. Гласный Борзенского уездного и Черниговского губернского земских собраний (1868-1871, 1874-1879 годы), лидер либерального крыла в них. Участковый мировой судья и председатель съезда мировых судей Борзенского уезда (1869-1879 годы). По инициативе Петрункевича губернское земство приняло ряд мер для облегчения переселения крестьян из Черниговской губернии в юго-восточные области Российской империи (1875 год). Содействовал развитию начального и профессионально-технического образования в Черниговской губернии. В ответ на призыв правительства к обществу поддержать его в борьбе с «крамолой» предложил заявить, что российское общество, «не видя у правительства желания утвердить свой авторитет на моральной основе, бессильно оказать правительству содействие в его борьбе с террористами» (земское собрание, на котором Петрункевич предполагал выступить с этим заявлением в янвре 1879 года, было сорвано властями).
Автор записки «Ближайшие задачи земства» (1879 год) - первого программного документа земского движения (постепенно стал лидером его левого, конституционалистского, крыла). Считал необходимым созвать Учредительное собрание, заранее отвергая «всякую конституцию, данную сверху». Один из организаторов и участник первого нелегального земского съезда (Москва, апрель 1879 года, председатель М.М. Ковалевский). По возвращении в Черниговскую губернию арестован и сослан в город Варнавин Костромской губернии. В 1880 году переведён в Смоленск, в 1883 году переехал в Тверь (ему было разрешено жить везде, кроме Санкт-Петербурга и Москвы), где близко сошёлся с представителями левого крыла местного земства - А.А. и М.А. Бакуниными (из рода Бакуниных), В.А. Гольцевым, Ф.И. Родичевым и др. В 1886 году, по окончании срока ссылки, вернулся в имение Плиски, вновь избран уездным и губернским гласным, но в том же году ему было запрещено проживать в украинских губерниях. Жил в Твери (1886-1890 годы), Москве и в Тверской губернии, где в 1897 году приобрёл в Новоторжском уезде имение Машук, которое стало местом постоянных встреч деятелей либерального движения.
В 1889 году избран гласным Новоторжского уездного земского собрания, но по распоряжению министра внутренних дел в том же году «устранён от звания гласного». В 1891 году вновь избран гласным этого, а также Тверского уездного земских собраний, по требованию министра внутренних дел дал обязательство «работать исключительно в указанных законом тесных и определённых границах наших местных нужд». Поддерживал связи с членами московского либерального кружка - В.И. Вернадским, А.А. Корниловым, П.Н. Милюковым, С.А. Муромцевым, П.И. Новгородцевым и др. Участник земских съездов 1893, 1894 и 1902 годов в Москве. Один из инициаторов кампании по подаче земских адресов в 1894-1895 годах по случаю восшествия на престол императора Николая II (поданы от 9 губернских земств). Член ВЭО, Комитета грамотности при Московском обществе сельского хозяйства. После того как решением правительства Комитет грамотности был преобразован в Общество грамотности и подчинён Министерству народного просвещения, Петрункевич выступил инициатором демонстративного выхода большинства членов быв. Комитета из состава нового общества (1896 год).
Член Новоторжского уездного комитета Особого совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности (1902 год); для преодоления крестьянского малоземелья предложил за государственный счёт передавать крестьянам помещичью землю, как продававшуюся самими помещиками, так и принудительно отчуждённую. Участвовал в организации (1902 год) и финансировании журнала «Освобождение». Один из создателей и активный деятель первых нелегальных организаций либералов в России - Союза освобождения (его председатель в 1904-1905 годах) и Союза земцев-конституционалистов. После ревизии земств Тверской губернии, произведённой по распоряжению министра внутренних дел В.К. Плеве, Петрункевич в начале 1904 года был выслан из Тверской губ. Осенью 1904 года новый министр внутренних дел князь П.Д. Святополк-Мирский отменил административные ограничения в отношении Петрункевича. Избран товарищем председателя первого, фактически легального земского съезда (Санкт-Петербург, ноябрь 1904 года). Участвовал в организации «Банкетной кампании» 1904 года. Участник депутации деятелей земского движения, представившей императору Николаю II в июне 1905 года адрес с просьбой «без замедления созвать народных представителей».
Один из учредителей Конституционно-демократической партии (октябрь 1905 года), занимал в ней центристские позиции; член, председатель (1909-1915 годы), почётный председатель (1915-1921 годы) ЦК партии, один из ведущих публицистов (с 1906 года) и издатель (1914-1917 годы) партийной газеты «Речь». Депутат 1-й Государственной думы (1906 год), глава фракции кадетов и финансовой комиссии. Сразу же после начала работы Думы первым обратился к правительству с требованием амнистии политических заключённым. После досрочного роспуска Думы участвовал в подготовке Выборгского воззвания, в числе других депутатов, подписавших его, отбыл 3-месячное заключение и был лишён избирательных прав. Затем отошёл от активной политической деятельности, жил преимущественно в имении графини С.В. Паниной в Гаспре (в Крыму). В 1919 году эмигрировал, жил в Женеве (1921-1924 годы), затем в Праге. Автор воспоминаний «Из записок общественного деятеля» («Архив русской революции», 1934 год, том 21).
Сочинения:
Речи Ив.И. Петрункевича (Партии народной свободы). СПб., 1907;
Ближайшие задачи земства // Юбилейный земский сборник. СПб., 1914.