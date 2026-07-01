ПЕТРУНКЕВИЧ ИВАН ИЛЬИЧ

ПЕТРУНКЕВИЧ ИВАН ИЛЬИЧ - российский общественный и политический деятель.

Дво­ря­нин. От­чим графини С.В. Па­ни­ной. Окон­чил юри­дический факультет Санкт-Пе­тербургского университета (1866 год), за­тем по­се­лил­ся в ро­до­вом име­нии Пли­ски. Глас­ный Бор­зен­ско­го уезд­но­го и Чер­ни­гов­ско­го гу­берн­ско­го зем­ских со­б­ра­ний (1868-1871, 1874-1879 годы), ли­дер ли­бе­раль­но­го кры­ла в них. Участ­ко­вый ми­ро­вой су­дья и председатель съез­да ми­ро­вых су­дей Бор­зен­ско­го уезда (1869-1879 годы). По ини­циа­ти­ве Петрункевича гу­берн­ское зем­ст­во при­ня­ло ряд мер для об­лег­че­ния пе­ре­се­ле­ния кре­сть­ян из Чер­ни­гов­ской губернии в юго-восточные об­лас­ти Российской им­пе­рии (1875 год). Со­дей­ст­во­вал раз­ви­тию на­чаль­но­го и профессионально-тех­нического об­ра­зо­ва­ния в Чер­ни­гов­ской губернии. В от­вет на при­зыв пра­ви­тель­ст­ва к об­ще­ст­ву под­дер­жать его в борь­бе с «кра­мо­лой» пред­ло­жил зая­вить, что российское об­ще­ст­во, «не ви­дя у пра­ви­тель­ст­ва же­ла­ния ут­вер­дить свой ав­то­ри­тет на мо­раль­ной ос­но­ве, бес­силь­но ока­зать пра­ви­тель­ст­ву со­дей­ст­вие в его борь­бе с тер­ро­ри­ста­ми» (зем­ское со­б­ра­ние, на ко­то­ром Петрункевич пред­по­ла­гал вы­сту­пить с этим за­яв­ле­ни­ем в янвре 1879 года, бы­ло со­рва­но вла­стя­ми).

Ав­тор за­пис­ки «Бли­жай­шие за­да­чи зем­ст­ва» (1879 год) - пер­во­го про­грамм­но­го до­ку­мен­та зем­ско­го дви­же­ния (по­сте­пен­но стал ли­де­ром его ле­во­го, кон­сти­ту­цио­на­ли­ст­ско­го, кры­ла). Счи­тал не­об­хо­ди­мым со­звать Уч­ре­дительное со­б­ра­ние, за­ра­нее от­вер­гая «вся­кую кон­сти­ту­цию, дан­ную свер­ху». Один из ор­га­ни­за­то­ров и уча­ст­ник пер­во­го не­ле­галь­но­го зем­ско­го съез­да (Мо­ск­ва, апрель 1879 года, председатель М.М. Ко­ва­лев­ский). По воз­вра­ще­нии в Чер­ни­гов­скую губернию аре­сто­ван и со­слан в город Вар­на­вин Ко­ст­ром­ской губернии. В 1880 году пе­ре­ве­дён в Смо­ленск, в 1883 году пе­ре­ехал в Тверь (ему бы­ло раз­ре­ше­но жить вез­де, кро­ме Санкт-Пе­тер­бур­га и Мо­ск­вы), где близ­ко со­шёл­ся с пред­ста­ви­те­ля­ми ле­во­го кры­ла ме­ст­но­го зем­ст­ва - А.А. и М.А. Ба­ку­ни­ны­ми (из рода Бакуниных), В.А. Голь­цевым, Ф.И. Ро­ди­че­вым и др. В 1886 году, по окон­ча­нии сро­ка ссыл­ки, вер­нул­ся в име­ние Пли­ски, вновь из­бран уезд­ным и гу­берн­ским глас­ным, но в том же го­ду ему бы­ло за­пре­ще­но про­жи­вать в украинских гу­бер­ни­ях. Жил в Тве­ри (1886-1890 годы), Мо­ск­ве и в Твер­ской губернии, где в 1897 году при­об­рёл в Но­во­торж­ском уезде име­ние Ма­шук, ко­то­рое ста­ло ме­стом по­сто­ян­ных встреч дея­те­лей ли­бе­раль­но­го дви­же­ния.

В 1889 году из­бран глас­ным Но­во­торж­ско­го уезд­но­го зем­ско­го со­б­ра­ния, но по рас­по­ря­же­нию министра внутренних дел в том же го­ду «уст­ра­нён от зва­ния глас­но­го». В 1891 году вновь из­бран глас­ным это­го, а так­же Твер­ско­го уезд­но­го зем­ских со­б­ра­ний, по тре­бо­ва­нию министра внутренних дел дал обя­за­тель­ст­во «ра­бо­тать ис­клю­чи­тель­но в ука­зан­ных за­ко­ном тес­ных и оп­ре­де­лён­ных гра­ни­цах на­ших ме­ст­ных нужд». Под­дер­жи­вал свя­зи с чле­на­ми московского ли­бе­раль­но­го круж­ка - В.И. Вер­над­ским, А.А. Кор­ни­ло­вым, П.Н. Ми­лю­ко­вым, С.А. Му­ром­це­вым, П.И. Нов­го­род­це­вым и др. Уча­ст­ник зем­ских съез­дов 1893, 1894 и 1902 годов в Мо­ск­ве. Один из ини­циа­то­ров кам­па­нии по по­да­че зем­ских ад­ре­сов в 1894-1895 годах по слу­чаю вос­ше­ст­вия на пре­стол императора Ни­ко­лая II (по­да­ны от 9 гу­берн­ских земств). Член ВЭО, Комитета гра­мот­но­сти при Московском обществе сельского хозяйства. По­сле то­го как ре­ше­ни­ем пра­ви­тель­ст­ва Комитет гра­мот­но­сти был пре­об­ра­зо­ван в Общество гра­мот­но­сти и под­чи­нён Министерству народного про­све­ще­ния, Петрункевич вы­сту­пил ини­циа­то­ром де­мон­ст­ра­тив­но­го вы­хо­да боль­шин­ст­ва чле­нов быв. Комитета из со­ста­ва но­во­го общества (1896 год).

Член Но­во­торж­ско­го уезд­но­го комитета Осо­бо­го со­ве­ща­ния о ну­ж­дах сель­ско­хо­зяй­ст­вен­ной про­мыш­лен­но­сти (1902 год); для пре­одо­ле­ния кре­сть­ян­ско­го ма­ло­зе­ме­лья пред­ло­жил за государственный счёт пе­ре­да­вать кре­сть­я­нам по­ме­щи­чью зем­лю, как про­да­вав­шую­ся са­ми­ми по­ме­щи­ка­ми, так и при­ну­ди­тель­но от­чу­ж­дён­ную. Уча­ст­во­вал в ор­га­ни­за­ции (1902 год) и фи­нан­си­ро­ва­нии журнала «Ос­во­бо­ж­де­ние». Один из соз­да­те­лей и ак­тив­ный дея­тель пер­вых не­ле­галь­ных ор­га­ни­за­ций ли­бе­ра­лов в Рос­сии - Сою­за ос­во­бо­ж­де­ния (его председатель в 1904-1905 годах) и Сою­за зем­цев-кон­сти­ту­цио­на­ли­стов. По­сле ре­ви­зии земств Твер­ской губернии, про­из­ве­дён­ной по рас­по­ря­же­нию министра внутренних дел В.К. Пле­ве, Петрункевич в начале 1904 года был вы­слан из Твер­ской губ. Осе­нью 1904 года но­вый министр внутренних дел князь П.Д. Свя­то­полк-Мир­ский от­ме­нил административные ог­ра­ни­че­ния в от­но­ше­нии Петрункевича. Из­бран то­ва­ри­щем пред­се­да­те­ля пер­во­го, фак­ти­чес­ки ле­галь­но­го зем­ско­го съез­да (Санкт-Пе­тер­бург, но­ябрь 1904 года). Уча­ст­во­вал в ор­га­ни­за­ции «Бан­кет­ной кам­па­нии» 1904 года. Уча­ст­ник де­пу­та­ции дея­те­лей зем­ско­го дви­же­ния, пред­ста­вив­шей императору Ни­ко­лаю II в ию­не 1905 года ад­рес с прось­бой «без за­мед­ле­ния со­звать на­род­ных пред­ста­ви­те­лей».

Один из уч­ре­ди­те­лей Кон­сти­ту­ци­он­но-де­мо­кра­ти­че­ской пар­тии (октябрь 1905 года), за­ни­мал в ней цен­три­ст­ские по­зи­ции; член, председатель (1909-1915 годы), почётный председатель (1915-1921 годы) ЦК пар­тии, один из ве­ду­щих пуб­ли­ци­стов (с 1906 года) и из­да­тель (1914-1917 годы) партийной газеты «Речь». Де­пу­тат 1-й Государственной ду­мы (1906 год), гла­ва фрак­ции ка­де­тов и фи­нан­со­вой ко­мис­сии. Сра­зу же по­сле на­ча­ла ра­бо­ты Ду­мы пер­вым об­ра­тил­ся к пра­ви­тель­ст­ву с тре­бо­ва­ни­ем ам­ни­стии по­ли­тических за­клю­чён­ным. По­сле дос­роч­но­го рос­пус­ка Ду­мы уча­ст­во­вал в под­го­тов­ке Вы­борг­ско­го воз­зва­ния, в чис­ле других де­пу­та­тов, под­пи­сав­ших его, от­был 3-ме­сяч­ное за­клю­че­ние и был ли­шён из­би­рательных прав. За­тем ото­шёл от ак­тив­ной по­ли­тической дея­тель­но­сти, жил пре­имущественно в име­нии графини С.В. Па­ни­ной в Гас­пре (в Кры­му). В 1919 году эмиг­ри­ро­вал, жил в Же­не­ве (1921-1924 годы), за­тем в Пра­ге. Ав­тор вос­по­ми­на­ний «Из за­пи­сок об­ще­ст­вен­но­го дея­те­ля» («Ар­хив рус­ской ре­во­лю­ции», 1934 год, том 21).

Сочинения:

Ре­чи Ив.И. Пет­рун­ке­ви­ча (Пар­тии на­род­ной сво­бо­ды). СПб., 1907;

Бли­жай­шие за­да­чи зем­ст­ва // Юби­лей­ный зем­ский сбор­ник. СПб., 1914.