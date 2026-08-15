ПЕТРУХИН ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ

Российский историк. Доктор исторических наук (1994), профессор кафедры истории России средневековья и раннего нового времени факультета архивного дела ИАИ РГГУ (1997), главный научный сотрудник отдела истории средних веков Института славяноведения РАН, ведущий научный сотрудник научно-учебной лаборатории медевистических исследований НИУ ВШЭ.

Родился 25 июля 1950 года в г. Пушкино. В 1967 году окончил среднюю школу № 5 г. Пушкино и поступил на исторический факультет МГУ, в 1972 окончил кафедру археологии. В 1975 году под руководством Д.А. Авдусина защитил кандидатскую диссертацию на тему «Погребальный культ языческой Скандинавии». В 1975 – 1991 годах работал научным редактором в редакции археологии и этнографии издательства «Советская энциклопедия». С 1991 года работает в Институте славяноведения РАН. В 1994 году защитил докторскую диссертацию на тему «Проблемы этнокультурной истории славян и Руси в IX-XI вв.».

Автор более 360 научных публикаций. В область научных интересов входят история Древней Руси и ранняя история народов Восточной, Центральной и Юго-Восточной Европы, этнокультурная история славян, роль варягов и хазар в русской истории, проблемы славяно-иудаистических связей, мифологические традиции народов Северной Евразии.

Сочинения:

Большие курганы Руси и Северной Европы: К проблеме этнокультурных связей в раннесредневековый период // Историческая археология: традиции и перспективы. М., 1998. С. 361-369.

Выбор веры: Летописный сюжет и исторические реалии // Древнерусская культура в мировом контексте: археология и междисциплинарные исследования: Материалы конф. . М., 1999. С. 73-85.

Древняя Русь, IX в. - 1263 г. / Петрухин Владимир Яковлевич ; Владимир Петрухин. - М. : АСТ, 2005 ; : АСТ ; : Астрель. - 190 с.

Древняя Русь, IX в. – 1263 г. М., 2005.

Древняя Русь: Народ. Князья. Религия. М., 2000.

Древняя Русь: что есть что? М., 2000.

Древняя Русь. М., 2008 (для ср. школьного возраста).

Древо жизни: Библейский образ и славянский фольклор // Живая старина. 1997. № 1. С. 8-9.

Дунайская предыстория славян и начальная Русь // Истоки русской культуры: Археология и лингвистика. М., 1997. С. 139-144.

Еврейский миф в славянской культуре. М.; Иерусалим, 2008 (соавтор).

История еврейского народа в России. М.; Иерусалим, 2010 (соавтор).

История мировой культуры. Сокровища Ойкумены: великое переселение. М., 2005 (соавтор).

История мировой культуры. Сокровища Ойкумены: перед нашествием. М., 2005 (соавтор).

К дохристианским истокам древнерусского княжеского культа // ПОЛГГРОПОМ: К 70-летию В.Н. Топорова. М., 1998. С. 882-892.

Как начиналась Начальная летопись? / Петрухин Владимир Яковлевич// Институт русской литературы (Пушкинский Дом) (Санкт-Петербург). Институт русской литературы (Пушкинский Дом) (Санкт-Петербург). Труды Отдела древнерусской литературы. - СПб. : Дмитрий Буланин, 2006. - СПб. : Дмитрий Буланин, 2006 ; Т. 57. - С. 33-41.

Крещение Руси: от язычества к христианству. М., 2006.

Мифы древней Скандинавии. М., 2011.

Мифы о загробном мире. М., 2010.

Мифы о сотворении мира. М., 2005.

Мифы финно-угров. М., 2003.

Начало этнокультурной истории Руси IX-XI веков / РАН. Ин-т славяноведения и балканистики. Смоленск: Русич; М.: Гнозис, 1995. 317с.

Начало этнокультурной истории Руси, IX–XI вв. М.; Смоленск, 1995.

«От тех варяг прозвася». // Родина. 1997. № 10. С. 12-16.

Очерки истории народов России в древности и раннем средневековье : учеб. пособие для гуманитарных фак. вузов / Петрухин Владимир Яковлевич, Раевский Дмитрий Сергеевич ; В. Я. Петрухин, Д. С. Раевский. - [2-е изд., перераб. и доп.]. - М. : Знак, 2004. - 415 с.

Очерки истории народов России в древности и раннем средневековье: Учеб. пособие для гуманит. фак. М.: Шк. "Языки рус. культуры", 1998. 383 с. Соавт. Раевский Д.С.

Очерки истории народов России в древности и раннем средневековье. М., 1998 (2-е изд.: 2004) (соавтор).

Походы Руси на Царьград: К проблеме достоверности летописи // Восточная Европа в древности и средневековье: Материалы конф. . М., 1997. С. 65-70.

Русь в IX-X веках. От призвания варягов до выбора веры. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Форум : Неолит, 2014. - 464 с.

«Русь и вси языци»: Аспекты исторических взаимосвязей: Историко-археологические очерки. М., 2011.

Русь и чудь: К проблеме этнокультурных контактов Восточной Европы и Балтийского региона в 1 -м тыс. н. э. // Балтославянские исследования, 1988-1996. М., 1997. С. 40-51. Соавт. Мельникова Е.А.

Славяне: Учеб. пособие для дополнительного образования. М.: Рос-мэн, 1999. 110с.

Славяне: Учебное пособие для дополнительного образования. М., 1996 (2-е изд.: 2002).

Фольклор и книжность: Миф и исторические реалии. М., 2008 (соавтор).