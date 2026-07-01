ПЕТРУЧЧИ ОТТАВИАНО
ПЕТРУЧЧИ ОТТАВИАНО - итальянский издатель, основоположник нотопечатания.
В 1498 году получил 20-летнюю лицензию на осуществление издательской деятельности в Венеции и впервые применил печать с наборного шрифта на предварительно напечатанные нотные линейки. Первое в истории опубликованное нотное издание - «Harmonice musices odhecaton» (Венеция, 1501 год), содержащее 96 пьес - главным образом французских многоголосных песен (шансон) Й. Окегема, Жоскена Депре, А. Брюмеля, А. Бюнуа, А. Агриколы, Я. Обрехта, а также малоизвестных и анонимных авторов.
В 1502 году выпустил первый сборник месс Жоскена Депре, в дальнейшем публиковал в сборниках такого же типа мессы Обрехта, П. де ла Рю, Агриколы, Х. Изака, Ж. Мутона и др. композиторов (всего около 20 сборников месс). В том же году издал первый из девяти сборников мотетов, одновременно продолжая публиковать сборники многоголосной светской и церковной музыки разных жанров (фроттолы, лауды, магнификаты, пьесы для лютни в виде табулатур и др.). В 1520 году открыл собственную бумажную фабрику и прекратил заниматься нотопечатанием.
Деятельность Петруччи - важная веха в истории европейской культуры. В XVI веке изданные им ноты способствовали демократизации музыкального исполнительства и образования (оно стало распространяться на средние социальные слои), а равно и распространению в европейском масштабе франко-фламандского стилевого идиома (смотри Нидерландская школа). Публикации Петруччи оцениваются как ценные памятники старинной музыки: ряд пьес сохранился только в печатных сборниках Петруччи, их рукописные прототипы отсутствуют. Современные исследователям палеотипы Петруччи предоставляют необходимый контекст для обобщений о жанрах, стилях и техниках музыкальной композиции эпохи Возрождения.