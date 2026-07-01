ПЕТРУЧЧИ ОТТАВИАНО

ПЕТРУЧЧИ ОТТАВИАНО - итальянский издатель, основоположник нотопечатания .

В 1498 году по­лу­чил 20-лет­нюю ли­цен­зию на осу­ще­ст­в­ле­ние из­да­тель­ской дея­тель­но­сти в Ве­не­ции и впер­вые при­ме­нил пе­чать с на­бор­но­го шриф­та на пред­ва­ри­тель­но на­пе­ча­тан­ные нот­ные ли­ней­ки. Пер­вое в ис­то­рии опуб­ли­ко­ван­ное нот­ное из­да­ние - «Harmonice mu­sices odhecaton» (Ве­не­ция, 1501 год), со­дер­жа­щее 96 пьес - главным образом французских мно­го­го­лос­ных пе­сен (шан­сон) Й. Оке­ге­ма, Жос­ке­на Де­пре , А. Брю­ме­ля, А. Бю­нуа, А. Аг­ри­ко­лы, Я. Об­рех­та, а так­же ма­ло­из­ве­ст­ных и ано­ним­ных ав­то­ров.

В 1502 году вы­пус­тил пер­вый сборник месс Жос­ке­на Де­пре, в даль­ней­шем пуб­ли­ко­вал в сборниках та­ко­го же ти­па мес­сы Об­рех­та, П. де ла Рю, Аг­ри­ко­лы, Х. Иза­ка, Ж. Му­то­на и др. ком­по­зи­то­ров (все­го около 20 сборников месс). В том же го­ду из­дал пер­вый из де­вя­ти сборников мо­те­тов, од­но­вре­мен­но про­дол­жая пуб­ли­ко­вать сборники мно­го­го­лос­ной свет­ской и цер­ков­ной му­зы­ки раз­ных жан­ров (фрот­то­лы, лау­ды, маг­ни­фи­ка­ты, пье­сы для лют­ни в ви­де та­була­тур и др.). В 1520 году от­крыл собственную бу­маж­ную фаб­ри­ку и пре­кра­тил за­ни­мать­ся но­то­пе­ча­та­ни­ем.

Дея­тель­ность Петруччи - важ­ная ве­ха в ис­то­рии ев­ропейской куль­ту­ры. В XVI веке из­дан­ные им но­ты спо­соб­ст­во­ва­ли де­мо­кра­ти­за­ции музыкального ис­пол­ни­тель­ст­ва и об­ра­зова­ния (оно ста­ло рас­про­стра­нять­ся на сред­ние со­ци­аль­ные слои), а рав­но и рас­про­стра­не­нию в ев­ропейском мас­шта­бе фран­ко-фла­манд­ско­го сти­ле­во­го идио­ма (смотри Ни­дер­ланд­ская шко­ла ). Пуб­ли­ка­ции Петруччи оце­ни­ва­ют­ся как цен­ные па­мят­ни­ки ста­рин­ной му­зы­ки: ряд пьес со­хра­нил­ся толь­ко в пе­чат­ных сборниках Петруччи, их ру­ко­пис­ные про­то­ти­пы от­сут­ст­ву­ют. Современные ис­сле­до­ва­те­лям па­лео­ти­пы Петруччи пре­дос­тав­ля­ют не­об­хо­ди­мый кон­текст для обоб­ще­ний о жан­рах, сти­лях и тех­ни­ках музыкальной ком­по­зи­ции эпо­хи Воз­ро­ж­де­ния .