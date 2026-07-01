ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Образовательное учреждение.

Петрозаводский государственный университет (ПетрГУ) был образован в 1940 году (до 1956 г. – Карело-Финский государственный университет). В числе его выпускников – академики, министры, деятели науки и культуры с мировой известностью, руководители предприятий и работники разных отраслей промышленности Северо-Западного и Северного экономических районов России.

ПетрГУ занимает 2-е место в России и входит в 100 лучших университетов в «зеленом» рейтинге вузов мира.

В рейтинге вузов Благотворительного фонда В.Потанина по итогам 2014/2015 уч.г. ПетрГУ занимает 14 место.

ПетрГУ занимает 39 место в сводном рейтинге российских вузов 2014/2015 уч.г., составленном ИА «Интерфакс».

По международной системе ранжирования аккредитованных учреждений высшего образования мира в рейтинге самых популярных высших учебных заведений Российской Федерации у ПетрГУ 20-е место.

Петрозаводский государственный университет входит в Евразийскую ассоциацию университетов.

Петрозаводский государственный университет стал победителем в 7 федеральных конкурсах по государственной поддержке вузов России:

Конкурс поддержки программ стратегического развития государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования Развитие инновационной инфраструктуры в российских вузах Развитие кооперации российских вузов и производственных предприятий, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства Привлечение ведущих ученых в российские вузы. Конкурс программ развития деятельности студенческих объединений образовательных учреждений высшего профессионального образования

Победа в конкурсном отборе дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации инженерных кадров, в рамках Президентской программы повышения квалификации инженерных кадров на 2012—2014 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 594. Программа предусматривает обучение инженерных кадров предприятий республики на базе ПетрГУ, стажировки в исследовательских и инжиниринговых центрах в России и за рубежом. ПетрГУ — победитель конкурса Программ развития студенческих конструкторских бюро, представил двухлетнюю программу развития объединенного студенческого проектно-конструкторского бюро инновационно-технологического парка «Техноград ПетрГУ» «Объединенное студенческое проектно-конструкторское бюро «GST-Team» (Green-and-Smart-Technology Team) – курс на стратегию «зеленых» и «умных» технологий рационального природопользования: от идеи до прототипа». В настоящее время в состав университета входят 80 кафедр, 10 факультетов (агротехнический, горно-геологический, математики и информационных технологий, физико-технический, филологический, эколого-биологический, экономический, юридический, подготовительный, факультет повышения квалификации), 7 образовательных институтов (Институт истории, политических и социальных наук, Институт лесных, инженерных и строительных наук, Институт педагогики и психологии, Медицинский институт, Институт иностранных языков, Институт физической культуры, спорта и туризма, Карельский региональный институт управления, экономики и права (КРИУЭП)), Кольский филиал ПетрГУ (г. Апатиты Мурманской области), 8 научно-исследовательских институтов. В Петрозаводском государственном университете более 40 международных, региональных и университетских инновационных центров, учебно-производственные базы, Издательство, Научная библиотека (одна из крупнейших библиотек на Европейском Севере России, чей фонд насчитывает более миллиона шестисот тысяч экземпляров книг), Ботанический сад, бассейн «Онего».

В настоящее время численность научно-преподавательского состава в ПетрГУ составляет более 1000 человек: из них 550 кандидатов наук и 145 докторов наук, 10 членов государственных академий РФ. В ПетрГУ более 14800 обучающихся.

Главным средством информации о жизни, деятельности, структуре, истории ПетрГУ является сайт университета: petrsu.ru

В университете издается газета «Петрозаводский университет», которая информирует читателей о научной, общественной, международной и студенческой жизни вуза.

В ПетрГУ осуществляется подготовка абитуриентов к поступлению в вузы. Студенты проходят обучение по программам бакалавриата, магистратуры и различным специальностям (около 100 специальностей и направлений обучения). Подготовка в аспирантуре ведется по 7 укрупненным группам направлений (27 направлениям) подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Подготовка докторских диссертаций, повышение квалификации и переподготовка специалистов проводится по широкому спектру направлений. В настоящее время в университете работает 3 диссертационных совета.

Большое внимание уделяется повышению доступности высшего образования для школьников из районов республики. Каждый район закреплен за одним из факультетов ПетрГУ. Также организован целевой прием студентов из районов РК и сельской местности по направлению Правительства РК и местных органов власти.

Университет принимает активное участие в подготовке и проведении единого государственного экзамена (ЕГЭ): на базе вуза создан Республиканский центр обработки результатов ЕГЭ, проводятся интернет-консультации для учителей и школьников по ЕГЭ.

ПетрГУ имеет высокий статус крупного исследовательского центра в области: программирования, информационных технологий, исследований плазмы, микроэлектроники, математики, физики, медицины, биологии, истории, филологии, политических и социальных наук, права, экономики, проблем лесного, строительного и агропромышленного комплексов и др. Ежегодно при непосредственном участии университета выполняется более 300 научных, образовательных и хоздоговорных проектов, финансируемых Рособразованием, Минобрнауки РФ , РГНФ, РФФИ, а также другими российскими и зарубежными фондами и программами, организациями и предприятиями. Помимо этого, каждый год в ПетрГУ проводится 60-70 международных, всероссийских и региональных конференций и семинаров, издаются десятки научных монографий, учебников и учебных пособий.

На сегодняшний день ПетрГУ является одним из лидеров в области информационных технологий среди университетов России. В 2011 году Региональный Центр новых информационных технологий (РЦНИТ) ПетрГУ, с которого началась вся история внедрения вычислительной техники в Карелии, отметил 50-летие успешной деятельности.

Наряду с образовательной и научной деятельностью инновационная деятельность является ведущим направлением стратегического развития вуза. ПетрГУ позиционирует себя как инновационно-предпринимательский университет, развивая территориально распределенный инновационно-производственный комплекс, который признан ведущим в Карелии. Инновационно-технологический парк ПетрГУ является ключевым звеном инновационной инфраструктуры, обеспечивая продвижение высокотехнологичной продукции, создаваемой на основе научно-образовательного, интеллектуального и технологического потенциала университета. В число наиболее конкурентоспособных и перспективных разработок ПетрГУ входят разработки в области информационно-телекоммуникационных и нанотехнологий, рационального природопользования, высоких биомедицинских технологий, в том числе:

системы оптимизации процессов планирования и управления производством; приложения для мобильных телефонов; портальные решения интерактивной картографии; беспроводные сети датчиков и локальные системы позиционирования; информационные системы мониторинга и прогнозирования социально-экономической динамики; 3D матрицы энергонезависимых ячеек памяти; элементы прозрачной и гибкой электроники; пьезоэлектрические тонкопленочные сенсоры; нановолокна с малым временем релаксации для магниторезонансной томографии; высокоточные тренажеры микрохирургических операций; системы голографической дисдрометрии; приложения низкотемпературной плазмы для биологических объектов; наукоемкие технологии садкового рыбоводства; энергоэффективные и ресурсосберегающие технологии для строительного, лесного, горнодобывающего и агропромышленного комплексов; системы доклинической диагностики заболеваний на основе нелинейной динамики; тест-системы диагностики рака шейки матки. В университете активно ведутся работы по развитию информационно-образовательной среды вуза и материально-технической базы для внедрения информационно-коммуникационных технологий в образование. Проводятся научные исследования по развитию системы дистанционного обучения и формированию электронных ресурсов не только для университета, но и для всей региональной системы образования, здравоохранения и культуры на Европейском Севере России.

ПетрГУ признан одним из лидирующих вузов Северо-Западного федерального округа РФ в области развития международного сотрудничества. Университет имеет 99 действующих международных соглашений с зарубежными вузами, научно-исследовательскими организациями и научно-производственными компаниями Финляндии, Канады, США, Великобритании, Италии. ПетрГУ ежегодно выполняет около 30 международных проектов, осуществляемых при финансовой поддержке различных международных фондов, программ и организаций. Более 20 лет действуют двусторонние договоры с зарубежными вузами-партнерами по обмену студентами. Наиболее активны обменные программы с университетами Хельсинки, Оулу, Йоэнсуу, Тампере, Куопио, Лапеенранта, Евле, по которым ежегодно студенты обеих сторон проходят обучение и стажировки.

Особое место в деятельности ПетрГУ занимает приграничное сотрудничество с Финляндией и странами Баренцева/Евроарктического региона. В 2004 году началось осуществление проекта «Российско-финляндский трансграничный университет». Сотрудничество в рамках данного проекта ведется по направлениям: история, международные отношения, лесной сектор, общественное здоровье, медицина, информационно-телекоммуникационные технологии, социальная работа, экономика. Осуществлен запуск проекта с северными вузами Финляндии и России «Финско-Российский Баренц трансграничный университет». В 2009-2011 годах ПетрГУ стал Председателем Совместной рабочей группы по образованию и науке Баренцева Евро-Арктического региона.

В организации учебного процесса широко используются эффективные методы обучения: опережающая подготовка и возможность выбора траектории обучения, работа в команде, выполнение групповых, в том числе межфакультетских, проектов.

В ПетрГУ внедрена система контроля качества образования , проводится аудит образовательных программ высшего профессионального образования, ведутся опросы общественного мнения студентов о качестве образования, опросы работодателей и выпускников. Ведется постоянная работа по введению и использованию новых образовательных технологий, проводятся конкурсы инновационных педагогических технологий, электронных учебно-методических комплексов, цифровых образовательных ресурсов, мастер-классы по новым педагогическим технологиям.

ПетрГУ приобрел мировую известность своим активным участием в космических исследованиях проекта «МАРС-500» и открытием новых комет, десятков новых астероидов.

Студенты ПетрГУ ведут активную научно-исследовательскую работу и ежегодно представляют Республику Карелия на конференциях, выставках, олимпиадах, чемпионатах.

Университет уделяет большое внимание культурно-эстетическому воспитанию молодежи. C целью развития у студентов культурного кругозора, формирования творческого отношения к любому виду профессиональной деятельности и приобщения к общечеловеческим ценностям теоретические занятия дополняются практическим участием студентов в работе творческих коллективов. При Петрозаводском государственном университете действуют Академический хор и ансамбль народной музыки «Тойве», которые широко известны не только в Карелии, но и в России и за рубежом. Студенческая профсоюзная организация регулярно проводит различные досуговые мероприятия молодежи: Открытая студенческая лига КВН ПетрГУ, Студенческая лига «Что? Где? Когда?», «Мисс ПетрГУ», «Мистер ПетрГУ» и т.д.

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