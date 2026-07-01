ПЕТРОЗАВОДСК
ПЕТРОЗАВОДСК - город в России, столица Республики Карелия.
Расположен на западном берегу Онежского озера (порт). Узловая железнодорожная станция. Через Петрозаводск проходит федеральная автотрасса «Кола» (Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - граница с Норвегией). Международный аэропорт Бесовец (близ Петрозаводска).
Возник как Петровская слобода при строившемся в 1703-1704 годах казённом Петровском железоделательном заводе (смотри в статье Олонецкие горные заводы; год его закладки считается годом основания Петрозаводска). Центр Олонецкого горного округа, в 1715-1727 годах центр Олонецкого уезда Санкт-Петербургской губернии В 1715 году при заводе создана одна из первых в России технических школ для детей бедных дворян, нижних чинов, мастеровых и крестьян, с 1724 год действовала одна из первых на Севере России общеобразовательных школ. Завод и слободу неоднократно (1719, 1720, 1722, 1724 годы) посещал царь (с 1721 года император) Пётр I, для него в 1719-1720 годах был сооружён царский дворец (к середине XVIII века обветшал и был разобран). В 1727-1776 годах слобода входила в состав Олонецкого уезда Новгородской губернии. Оживление экономической жизни слободы связано со строительством в 1754-1755 годах Петровского медеплавильного завода, а затем - в 1773-1774 годах пушечного Александровского завода (ныне Онежский тракторный завод). В 1777 году Петровская слобода преобразована в город Петрозаводск. Центр Олонецкой области Санкт-Петербургской губернии (1781-7184 годы), Олонецкой губернии (1784-1796, 1801-1920 годы; до 1796 года Олонецкое наместничество). Уездный город Новгородской губернии (1796-1801 годы). В 1838 году при Александровском заводе основан «Горный музеум» (Горнозаводской музей). В XIX - начале XX веках город использовался как место административной ссылки. В 1861 году открылось регулярное пароходное сообщение по линии Санкт-Петербург - Петрозаводск, в 1873-1876 годах - по линиям Петрозаводск - Повенец, Петрозаводск - Пудож. В 1916 году открыто постоянное движение по железнодорожным линиям Лодейное Поле - Петрозаводск и Петрозаводск - Романов-на-Мурмане.
Советская власть установлена в ночь с 4(17) на 5(18) января 1918 года. Летом - осенью 1919 года, во время Гражданской войны 1917-1922 годов, в боях под Петрозаводском были разбиты наступавшие с севера Северной области войска и наступавшие с запада финляндские войска. Центр Карельской трудовой коммуны (1920-1923 годы), столица Карельской АССР (1923-1940, 1956-1992 годы), Карело-Финской ССР (1940-1956 годы). В 1920-1930-е годы в Петрозаводске сформировалась большая финская диаспора. В Великую Отечественную войну (2 октября 1941 года) оккупирован финляндскими войсками. Освобождён 28 июня 1944 года частями РККА при поддержке кораблей Онежской военной флотилии в ходе Свирско-Петрозаводской наступательной операции. С 1992 года столица Республики Карелия.
В центральной части Петрозаводска - фрагменты застройки, проводившейся по регулярному генплану 1784 года: ансамбль Круглой площади со зданиями губернской канцелярии и присутственных мест в стиле классицизма(1775 год, архитектор Е.С. Назаров; объединены в 2 полукруглых корпуса в 1787-1789 годах, архитектор М.П. Кисельников, перестроены в 1839 году, архитектор В.В. Тухтаров). Также сохранились: здания горнозаводского училища (начало XIX века), мужской (1780-1790 годы; ныне Музей изобразительного искусств) и женской (1856-1858, 1877 годы) гимназий и их дирекции (1840 год), ампирный собор Святого Александра Невского (1826-1931 годы, архитектор А.И. Постников; в 1929-1991 годы Краеведческий музей), 5-главый Крестовоздвиженский собор в русско-византийском стиле (1847-1852 годы), деревянная церковь Святой Екатерины на Неглинском кладбище (1877-1878 годы), католический храм Божией Матери Неустанной помощи (1898-1904 годы), деревянные дома конца XIX - начала XX веков. В северной части города, в районе Соломенное, на скале сохранились Сретенская церковь с 3-ярусной колокольней (1775 - около 1780 годы, восстановлена в 1913 и 1997-2003 годах) и небольшая Петропавловская церковь (1798 или 1786 годы, в 1962 году перестроена в детский сад).
В конце 1930-х - начале 1960-х годов в стиле советского неоклассицизма построены: гостиница «Северная» (1939 год, перестроена в 1948 году, архитектор К.Я. Гутин), Дом связи с высокой башней со шпилем (1950 год, архитектор А.К. Андреев), кинотеатр «Победа» (1950-1951 годы, архитектор С.И. Якшин); здание музыкально-драматического театра (ныне Музейный театр Республики Карелия; 1953-1955 годы, архитекторы С.Г. Бродский, А.П. Максимов, Е.М. Чечик; скульптор С.Т.Конёнков; в 2006-2009 годах здание реконструировано); публичная библиотека (1959 год, архитектор Гутин; с 1991 года Национальная библиотека Республики Карелия), жилые дома на проспекте К. Маркса. В духе модернизма в 1960-1970-е годы построены: Финский драматический театр [ныне Национаьный театр Республики Карелия; перестроен из театра «Триумф» (1912 год) в 1965 году, архтектор Бродский], Водный вокзал (1975 год, архитектор Е.Д. Розенфельд), музыкальная школа № 1 (1979 год, архитектор Э.Б. Адалева). Шатровая церковь Великомученика Пантелеимона (2005-2010 годы, архитектор И. Кабанова).
Памятники: императору Петру I (1872-1873 годы, скульптор И.Н. Шредер, архитектор И.А. Монигетти), В.И. Ленину (1933 год) и С.М. Кирову (1936 год; оба - скульптор М.Г. Манизер, архитектор Л.А. Ильин), К. Марксу и Ф. Энгельсу (1960 год, скульпторы Е.И. Белостоцкий и др.), А.С. Пушкину (1966 год, скульптор Г.А. Шульц); «Рождение Петрозаводска» («Онего»; 2003 год, архитекторы В.А. Ким, Н.Е. Михайлов, скульпторы А.Ф. и В.А. Маначинские).
Среди научных учреждений - Карельский научный центр РАН (основан в 1930 году как Карельский НИИ; название и статус менялись; современное название с 2008 года), в его составе институты: биологии, водных проблем Севера, геологии (с 1961 года при институте открыт музей геологии докембрия), леса, прикладных математических исследований, экономики; языка, литературы и истории. Вузы: Карельский государственный педагогический университет (1931 год, современный статус с 1996 года), Петрозаводский государственный университет (1940 год), Северо-европейский открытый университет (создан в 2000 году на базе Петрозаводского государственного университета); филиалы: Российской международной академии туризма (город Химки Московской области), Санкт-Петербургского государственного университета путей сообщения, Санкт-Петербургского государственного университета водных коммуникаций, Российской правовой академии Минюста РФ (Москва) и др. Петрозаводский музейный колледж имени К.Э. Раутио (открыт в 1938 году как музыкальное училище, с 2007 года современное название) и Петрозаводская консерватория имени А.К. Глазунова (основана в 1967 году как филиал Ленинградской консерватории, с 1991 года самостоятельный вуз, с 2003 года современное название) - единственные в Карелии музыкально- учебные заведения соответствующего статуса. Национальная библиотека (1833 год) и Национальный архив (1918 год) Республики Карелия.
Музеи: Национальный Республики Карелия (ведёт историю от созданного в 1871 году Олонецкого естественно-промышленного и историко- этнографического музея, современное название с 2011 года; среди экспонатов - наскальные рисунки, произведения народного искусства), изобразительных искусств Республики Карелия (1960 год; иконы с XIV века, русская и западноевропейская живопись), промышленной истории Петрозаводска (создан в 1967 году как музей истории Онежского тракторного завода, современное название с 2011 года), истории народного образования Республики Карелия (1981 год; современное название с 1991 года) и др. Морской историко-культурный центр (1994 год). Городской выставочный зал (1997 год), 2 выставочных зала Государственного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника Кижи.
Центр музыкально-театральной культуры Карелии. Национальный театр Карелии (основан в 1932 году как Финский драматический театр, современное название с 1991 года), Театр кукол (1935 год), Музыкальный театр Республики Карелия (основан в 1968 году на базе Музыкально-драматического театра, открытого в 1955 году; единственный в Карелии театр, на сцене которого ставятся оперы и балеты), молодёжный театр «Творческая мастерская» (1988 год), «Ad Ziberum» (2010 год; негосударственный театр, ведёт историю от Карельского государственного театра драмы, 1929 год). Карельская государственная филармония (1939 год), в неё входят: Симфонический оркестр (1933 год, с 1997 года в составе филармонии; один из ведущих в регионе), Оркестр русских народных инструментов «Онего» (основан в 1975 году как самодеятельный, с 1998 года профессиональный, в составе филармонии), Квартет русских народных инструментов «Экспромт» (1995 год). Национальный ансамбль песни и танца Карелии «Кантеле» (основан в 1936 году, современный статус и название с 2006 года), в него входят: вокальная группа «Айно», оркестр «Кантеле», танцевальная группа. Карельский народный хор «Oma pajo» («Родная песня»), ингерманландский академический народный хор «Inkeri» («Ингерманландия»; оба 1990 год). Международные фестивали: камерных спектаклей «Ламбушка» (с 1993 года), народной музыки «Кантеле» (с 1995 года, проводится один раз в два года), театров кукол Баренцева региона (с 1997 года), этнический стран Баренцева Евро-Арктического региона и финно-угорского мира «Северная звезда» (с 2005 года), «Jazz-караван» (с 2007 года, ежегодный), камерной музыки «Осенняя лира» (ежегодный с 2009 года, основан в 1988 году как «Дни камерной музыки»), искусств «Онего-Классик» (2011 год).
Большинство спортивных состязаний проводятся на стадионах «Спартак» (14,5 тысяч мест) и «Юность» (3,5 тысячи мест). Строится ледовый дворец. В 2009 году в республиканском спортивном комплексе «Курган» возведена биатлонная трасса. С 1972 года в акватории Онежского озера (старт и финиш в Петрозаводске) проводится парусная регата «Онего-2011» (до начала 1990-х годов кубок Онежского озера).
Крупнейший промышленный центр Карелии. Основа городской экономики - электроэнергетика, машиностроение и металлообработка; развиты также деревообрабатывающая и пищевая промышленность. Ведущие предприятия машиностроения - «Петрозаводскмаш» (в составе госкорпорации «Росатом»; один из российских лидеров по выпуску технологических линий для производства целлюлозы, бумаги и картона, производит также оборудование для АЭС, нефтегазовой отрасли), Онежский тракторный завод (в составе концерна «Тракторные заводы»; гусеничная техника для лесозаготовок), Онежский судостроительный завод. Действуют: инженерный центр пожарной робототехники ЭФЭР (разработка и производство пожарных лафетных и ручных стволов, роботизированных пожарных комплексов); завод агрегатного ремонта компании «Цеппелин Русланд», объединение «Орион» по строительству экранопланов для нужд ОПК. Соломенский лесозавод (фрезерованные детали из цельной и сращённой древесины), деревообрабатывающий комбинат «Калевала» (ориентированно-стружечные плиты), верфь деревянного судостроения «Варяг» (деревянные суда различного назначения). Карельский мясокомбинат, молочный комбинат «Славмо», фабрика мороженого «Холод Славмо»; предприятия по производству различной рыбной продукции и др. Ликёро-водочный завод «Петровский». Производство стройматериалов, мебели; швейных и трикотажных изделий, обуви. Петрозаводская ТЭЦ (280 МВт).