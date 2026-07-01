ПЕТРОЗАВОДСК

ПЕТРОЗАВОДСК - город в России , столица Республики Карелия.

Рас­по­ло­жен на западном бе­ре­гу Онеж­ско­го озера (порт). Уз­ло­вая железнодорожная стан­ция. Че­рез Петрозаводск про­хо­дит фе­де­раль­ная ав­то­трас­са «Ко­ла» (Санкт-Пе­тер­бург - Пет­ро­за­водск - Мур­манск - гра­ни­ца с Нор­ве­ги­ей). Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт Бе­со­вец (близ Пет­ро­за­вод­ска).

Воз­ник как Пет­ров­ская сло­бо­да при стро­ив­шем­ся в 1703-1704 годах ка­зён­ном Пет­ров­ском же­ле­зо­де­лательном за­во­де (смотри в статье Оло­нец­кие гор­ные за­во­ды; год его за­клад­ки счи­та­ет­ся го­дом ос­но­ва­ния Петрозаводска). Центр Оло­нец­ко­го гор­но­го ок­ру­га, в 1715-1727 годах центр Оло­нец­ко­го уезда Санкт-Пе­тербургской губернии В 1715 году при за­во­де соз­да­на од­на из пер­вых в Рос­сии тех­нических школ для де­тей бед­ных дво­рян, ниж­них чи­нов, мас­те­ро­вых и кре­сть­ян, с 1724 год дей­ст­во­ва­ла од­на из пер­вых на Се­ве­ре Рос­сии об­ще­об­ра­зо­вательных школ. За­вод и сло­бо­ду не­од­но­крат­но (1719, 1720, 1722, 1724 годы) по­се­щал царь (с 1721 года император) Пётр I , для не­го в 1719-1720 годах был со­ору­жён цар­ский дво­рец (к середине XVIII века об­вет­шал и был ра­зо­бран). В 1727-1776 годах сло­бо­да вхо­ди­ла в со­став Оло­нец­ко­го уезда Нов­го­род­ской губернии. Ожив­ле­ние эко­но­мической жиз­ни сло­бо­ды свя­за­но со строи­тель­ством в 1754-1755 годах Пет­ров­ско­го ме­де­пла­виль­но­го за­во­да, а за­тем - в 1773-1774 годах пу­шеч­ного Алек­сан­д­ров­ско­го за­во­да (ны­не Онеж­ский трак­тор­ный за­вод). В 1777 году Пет­ров­ская сло­бо­да пре­об­ра­зо­ва­на в го­род Петрозаводск. Центр Оло­нец­кой области Санкт-Пе­тербургской губернии (1781-7184 годы), Оло­нец­кой гу­бер­нии (1784-1796, 1801-1920 годы; до 1796 года Оло­нец­кое на­ме­ст­ни­че­ст­во). Уездный го­род Нов­го­род­ской губернии (1796-1801 годы). В 1838 году при Алек­сан­д­ров­ском за­во­де ос­но­ван «Гор­ный му­зе­ум» (Гор­но­за­вод­ской му­зей). В XIX - начале XX веках го­род ис­поль­зо­вал­ся как ме­сто административной ссыл­ки. В 1861 году от­кры­лось ре­гу­ляр­ное па­ро­ход­ное со­об­ще­ние по ли­нии Санкт-Пе­тер­бург - Пет­ро­за­водск, в 1873-1876 годах - по ли­ни­ям Пет­ро­за­водск - По­ве­нец, Пет­ро­за­водск - Пу­дож. В 1916 году от­кры­то по­сто­ян­ное дви­же­ние по железнодорожным ли­ни­ям Ло­дей­ное По­ле - Пет­ро­за­водск и Пет­ро­за­водск - Ро­ма­нов-на-Мур­ма­не.

Советская власть ус­та­нов­ле­на в ночь с 4(17) на 5(18) января 1918 года. Ле­том - осе­нью 1919 года, во вре­мя Гражданской вой­ны 1917-1922 годов , в бо­ях под Петрозаводском бы­ли раз­би­ты на­сту­пав­шие с се­ве­ра Се­вер­ной об­лас­ти войс­ка и на­сту­пав­шие с за­па­да фин­ляндские вой­ска. Центр Ка­рельской тру­до­вой ком­му­ны (1920-1923 годы), сто­ли­ца Ка­рельской АССР (1923-1940, 1956-1992 годы), Ка­ре­ло-Фин­ской ССР (1940-1956 годы). В 1920-1930-е годы в Петрозаводске сфор­ми­ро­ва­лась боль­шая финская диа­спо­ра. В Великую Отечественную вой­ну (2 октября 1941 года) ок­ку­пи­ро­ван финляндскими вой­ска­ми. Ос­во­бо­ж­дён 28 июня 1944 года час­тя­ми РККА при под­держ­ке ко­раб­лей Онеж­ской во­енной фло­ти­лии в хо­де Свир­ско-Пет­ро­за­вод­ской на­сту­пательной опе­ра­ции. С 1992 года сто­ли­ца Рес­пуб­ли­ки Ка­ре­лия.

В центральной час­ти Петрозаводска - фраг­мен­ты за­строй­ки, про­во­див­шей­ся по регу­ляр­но­му ген­пла­ну 1784 года: ан­самбль Круг­лой площади со зда­ния­ми гу­берн­ской кан­це­ля­рии и при­сут­ст­вен­ных мест в сти­ле клас­си­циз­ма (1775 год, архитектор Е.С. На­за­ров; объ­е­ди­не­ны в 2 по­лу­круг­лых кор­пу­са в 1787-1789 годах, архитектор М.П. Ки­сель­ни­ков, пе­ре­строе­ны в 1839 году, архитектор В.В. Тух­та­ров). Так­же со­хра­ни­лись: зда­ния гор­но­за­вод­ско­го училища (начало XIX века), муж­ской (1780-1790 годы; ны­не Му­зей изо­бра­зительного ис­кусств) и жен­ской (1856-1858, 1877 годы) гим­на­зий и их ди­рек­ции (1840 год), ам­пир­ный со­бор Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1826-1931 годы, архитектор А.И. По­ст­ни­ков; в 1929-1991 годы Крае­ведческий му­зей), 5-гла­вый Кре­сто­воз­дви­жен­ский со­бор в рус­ско-ви­зан­тий­ском сти­ле (1847-1852 годы), де­ревянная церковь Святой Ека­те­ри­ны на Не­глин­ском клад­би­ще (1877-1878 годы), ка­то­лический храм Бо­жи­ей Ма­те­ри Не­ус­тан­ной по­мо­щи (1898-1904 годы), де­ревянные до­ма конца XIX - начала XX веков. В северной час­ти го­ро­да, в районе Со­ло­мен­ное, на ска­ле со­хра­ни­лись Сре­тен­ская церковь с 3-ярус­ной ко­ло­коль­ней (1775 - около 1780 годы, вос­ста­нов­ле­на в 1913 и 1997-2003 годах) и не­боль­шая Пе­тро­пав­лов­ская церковь (1798 или 1786 годы, в 1962 году пе­ре­ст­рое­на в дет­ский сад).

В конце 1930-х - начале 1960-х годов в сти­ле советского не­оклас­си­циз­ма по­строе­ны: гос­ти­ни­ца «Се­вер­ная» (1939 год, пе­ре­строе­на в 1948 году, архитектор К.Я. Гу­тин), Дом свя­зи с вы­со­кой баш­ней со шпи­лем (1950 год, архитектор А.К. Ан­д­ре­ев), ки­но­театр «По­бе­да» (1950-1951 годы, архитектор С.И. Як­шин); зда­ние музыкально-дра­ма­тического те­ат­ра (ны­не Музейный те­атр Рес­пуб­ли­ки Ка­ре­лия; 1953-1955 годы, ар­хи­тек­то­ры С.Г. Брод­ский, А.П. Мак­си­мов, Е.М. Че­чик; скульп­тор С.Т.Ко­нён­ков; в 2006-2009 годах зда­ние ре­кон­ст­руи­ро­ва­но); пуб­лич­ная библиотека (1959 год, архитектор Гу­тин; с 1991 года Национальная библиотека Рес­пуб­ли­ки Ка­ре­лия), жи­лые до­ма на проспекте К. Мар­кса. В ду­хе мо­дер­низ­ма в 1960-1970-е годы по­строе­ны: Фин­ский драматический те­атр [ны­не Национаьный те­атр Рес­пуб­ли­ки Ка­ре­лия; пе­ре­стро­ен из те­ат­ра «Три­умф» (1912 год) в 1965 году, архтектор Брод­ский], Вод­ный во­кзал (1975 год, архитектор Е.Д. Ро­зен­фельд), музыкальная шко­ла № 1 (1979 год, архитектор Э.Б. Ада­ле­ва). Шат­ро­вая церковь Великомученика Пан­те­леи­мо­на (2005-2010 годы, архитектор И. Ка­ба­но­ва).

Па­мят­ни­ки: императору Пет­ру I (1872-1873 годы, скульп­тор И.Н. Шре­дер, архитектор И.А. Мо­ни­гет­ти), В.И. Ле­ни­ну (1933 год) и С.М. Ки­ро­ву (1936 год; оба - скульп­тор М.Г. Ма­ни­зер, архитектор Л.А. Иль­ин), К. Мар­ксу и Ф. Эн­гель­су (1960 год, скуль­п­то­ры Е.И. Бе­ло­стоц­кий и др.), А.С. Пуш­ки­ну (1966 год, скульп­тор Г.А. Шульц); «Ро­ж­де­ние Пет­ро­за­вод­ска» («Оне­го»; 2003 год, ар­хи­тек­то­ры В.А. Ким, Н.Е. Ми­хай­лов, скульп­то­ры А.Ф. и В.А. Ма­на­чин­ские).

Сре­ди на­учных уч­ре­ж­де­ний - Ка­рельский на­учный центр РАН (ос­но­ван в 1930 году как Ка­рельский НИИ; на­зва­ние и ста­тус ме­ня­лись; современное название с 2008 года), в его со­ста­ве институты: био­ло­гии, вод­ных про­блем Се­ве­ра, гео­ло­гии (с 1961 года при институте от­крыт му­зей гео­ло­гии до­кем­брия), ле­са, при­клад­ных ма­те­ма­тических ис­сле­до­ва­ний, эко­но­ми­ки; язы­ка, литературы и ис­то­рии. Ву­зы: Ка­рель­ский государственный пе­да­го­гический университет (1931 год, современный ста­тус с 1996 года), Пет­ро­за­вод­ский государственный университет (1940 год), Северо-ев­ропейский от­кры­тый университет (соз­дан в 2000 году на ба­зе Пет­ро­за­вод­ско­го государственного университета); фи­лиа­лы: Российской ме­ж­ду­народной ака­де­мии ту­риз­ма (город Хим­ки Московской области), Санкт-Пе­тербургского государственного университета пу­тей со­об­ще­ния, Санкт-Пе­тербургского государственного университета вод­ных ком­му­ни­ка­ций, Российской пра­во­вой ака­де­мии Мин­юс­та РФ (Мо­ск­ва) и др. Пет­ро­за­вод­ский музейный кол­ледж имени К.Э. Рау­тио (от­крыт в 1938 году как музыкальное училище, с 2007 года современное название) и Пет­ро­за­вод­ская консерватория имени А.К. Гла­зу­но­ва (ос­но­ва­на в 1967 году как фи­ли­ал Ле­нинградской консерватории, с 1991 года са­мо­сто­ятельный вуз, с 2003 года современное название) - един­ст­вен­ные в Ка­ре­лии му­зы­каль­но- учеб­ные за­ве­дения со­от­вет­ст­вую­ще­го ста­ту­са. Национальная библиотека (1833 год) и Национальный ар­хив (1918 год) Рес­пуб­ли­ки Ка­ре­лия.

Му­зеи: Национальный Рес­пуб­ли­ки Ка­ре­лия (ве­дёт ис­то­рию от соз­дан­но­го в 1871 году Оло­нец­ко­го ес­тественно-промышленного и ис­то­ри­ко- эт­но­гра­фического му­зея, современное название с 2011 года; сре­ди экс­по­на­тов - на­скаль­ные ри­сун­ки, про­из­ве­де­ния народного искусства), изо­бра­зительных ис­кусств Рес­пуб­ли­ки Ка­ре­лия (1960 год; ико­ны с XIV века, русская и западноев­ропейская жи­во­пись), промышленной ис­то­рии Петрозаводска (соз­дан в 1967 году как му­зей ис­то­рии Онеж­ско­го трак­тор­но­го за­во­да, современное название с 2011 года), ис­то­рии народного об­ра­зо­ва­ния Рес­пуб­ли­ки Ка­ре­лия (1981 год; современное название с 1991 года) и др. Морской ис­то­ри­ко-куль­тур­ный центр (1994 год). Городской вы­ста­воч­ный зал (1997 год), 2 вы­ста­воч­ных за­ла Государственного ис­то­ри­ко-ар­хитектурного и эт­но­гра­фического му­зея-за­по­вед­ни­ка Ки­жи.

Центр му­зы­каль­но-те­ат­раль­ной куль­ту­ры Ка­ре­лии. Национальный те­атр Ка­ре­лии (ос­но­ван в 1932 году как Фин­ский дра­ма­тический те­атр, современное название с 1991 года), Те­атр ку­кол (1935 год), Музыкальный те­атр Рес­пуб­ли­ки Ка­ре­лия (ос­но­ван в 1968 году на ба­зе Музыкально-дра­ма­тического те­ат­ра, от­кры­то­го в 1955 году; един­ст­вен­ный в Ка­ре­лии те­атр, на сце­не ко­то­ро­го ста­вят­ся опе­ры и ба­ле­ты), мо­ло­дёж­ный те­атр «Твор­че­ская мас­тер­ская» (1988 год), «Ad Ziberum» (2010 год; не­го­су­дарственный театр, ве­дёт ис­то­рию от Ка­рельского государственного те­ат­ра дра­мы, 1929 год). Ка­рельская государственная фи­лар­мо­ния (1939 год), в неё вхо­дят: Сим­фо­нический ор­кестр (1933 год, с 1997 года в со­ста­ве фи­лар­мо­нии; один из ве­ду­щих в ре­гио­не), Ор­кестр русских народных ин­ст­ру­мен­тов «Оне­го» (ос­но­ван в 1975 году как са­мо­дея­тель­ный, с 1998 года профессиональный, в со­ста­ве фи­лар­мо­нии), Квар­тет русских народных ин­ст­ру­мен­тов «Экс­промт» (1995 год). Национальный ан­самбль пес­ни и тан­ца Ка­ре­лии «Кан­те­ле» (ос­но­ван в 1936 году, современный ста­тус и название с 2006 года), в не­го вхо­дят: во­каль­ная груп­па «Ай­но», ор­кестр «Кан­те­ле», тан­це­валь­ная груп­па. Ка­рельский народный хор «Oma pajo» («Род­ная пес­ня»), ин­гер­ман­ланд­ский ака­де­мический народный хор «Inkeri» («Ин­гер­ман­лан­дия»; оба 1990 год). Ме­ж­ду­народные фес­ти­ва­ли: ка­мер­ных спек­так­лей «Лам­буш­ка» (с 1993 года), народной му­зы­ки «Кан­те­ле» (с 1995 года, про­во­дит­ся один раз в два го­да), те­ат­ров ку­кол Ба­рен­це­ва ре­гио­на (с 1997 года), эт­ни­че­ский стран Ба­рен­це­ва Ев­ро-Арк­тического ре­гио­на и фин­но-угор­ско­го ми­ра «Се­вер­ная звез­да» (с 2005 года), «Jazz-ка­ра­ван» (с 2007 года, еже­год­ный), ка­мер­ной му­зы­ки «Осен­няя ли­ра» (еже­год­ный с 2009 года, ос­но­ван в 1988 году как «Дни ка­мер­ной му­зы­ки»), ис­кусств «Оне­го-Клас­сик» (2011 год).

Боль­шин­ст­во спор­тив­ных со­стя­за­ний про­во­дят­ся на ста­дио­нах «Спар­так» (14,5 тысяч мест) и «Юность» (3,5 тысячи мест). Стро­ит­ся ле­до­вый дво­рец. В 2009 году в рес­пуб­ли­кан­ском спор­тив­ном ком­плек­се «Кур­ган» воз­ве­де­на би­ат­лон­ная трас­са. С 1972 года в ак­вато­рии Онеж­ско­го озера (старт и фи­ниш в Петрозаводске) про­во­дит­ся па­рус­ная ре­га­та «Оне­го-2011» (до начала 1990-х годов ку­бок Онеж­ско­го озе­ра).

Круп­ней­ший промышленный центр Ка­ре­лии. Ос­но­ва городской эко­но­ми­ки - элек­тро­энер­ге­ти­ка, ма­ши­но­строе­ние и ме­тал­ло­об­ра­бот­ка; раз­ви­ты так­же де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щая и пи­ще­вая промышленность. Ве­ду­щие пред­при­ятия ма­ши­но­строе­ния - «Пет­ро­за­вод­ск­маш» (в со­ста­ве гос­кор­по­ра­ции «Ро­са­том»; один из российских ли­де­ров по вы­пус­ку тех­но­ло­гических ли­ний для про­изводства цел­лю­ло­зы, бу­ма­ги и кар­то­на, про­из­во­дит так­же обо­ру­до­ва­ние для АЭС, неф­те­га­зо­вой от­рас­ли), Онеж­ский трак­тор­ный за­вод (в со­ста­ве кон­цер­на «Трак­тор­ные за­во­ды»; гу­се­нич­ная тех­ни­ка для ле­со­за­го­то­вок), Онеж­ский су­до­строительный за­вод. Дей­ст­ву­ют: инженерный центр пожар­ной ро­бо­то­тех­ни­ки ЭФЭР (раз­ра­бот­ка и про­изводство по­жар­ных ла­фет­ных и руч­ных ство­лов, ро­бо­ти­зи­ро­ван­ных по­жар­ных ком­плек­сов); за­вод аг­ре­гат­но­го ре­мон­та ком­па­нии «Цеп­пе­лин Рус­ланд», объ­еди­не­ние «Ори­он» по строи­тель­ст­ву экра­но­пла­нов для нужд ОПК. Со­ло­мен­ский ле­со­за­вод (фре­зе­ро­ван­ные де­та­ли из цель­ной и сра­щён­ной дре­ве­си­ны), де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щий ком­би­нат «Ка­ле­вала» (ори­ен­ти­ро­ван­но-­ст­ру­жеч­ные пли­ты), верфь де­ревянного судо­строе­ния «Ва­ряг» (де­ревянные су­да различного на­зна­че­ния). Ка­рельский мя­со­ком­би­нат, мо­лоч­ный ком­би­нат «Слав­мо», фаб­ри­ка мо­ро­же­но­го «Хо­лод Слав­мо»; пред­при­ятия по про­изводству различной рыб­ной про­дук­ции и др. Ли­кё­ро-во­доч­ный за­вод «Пет­ров­ский». Про­изводство строй­ма­те­риа­лов, ме­бе­ли; швей­ных и три­ко­таж­ных из­де­лий, обу­ви. Пет­ро­за­вод­ская ТЭЦ (280 МВт).

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