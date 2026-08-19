ПЕТРОВСКОЕ БАРОККО

ПЕТРОВСКОЕ БАРОККО - условное наименование совокупности явлений в российской архитектуре конца XVII - 1-й трети XVIII веков.

Раз­ви­тие ар­хи­тек­ту­ры в это вре­мя от­ли­ча­ет ус­ко­рен­ный, скач­ко­об­раз­ный и по­ли­сти­ли­стический ха­рак­тер, что бы­ло след­ст­ви­ем ус­ко­рен­но­го пе­ре­хо­да от средневековой тра­ди­ции к Но­во­му вре­ме­ни . На прак­ти­ке это вы­ра­зи­лось в стрем­ле­нии как мож­но бы­ст­рее пе­ре­нять современный ху­дожественный и ар­хитектурный язык Западной Ев­ро­пы (пре­имущественно Гол­лан­дии, Ита­лии, Фран­ции, Гер­ма­нии). Два основных на­прав­ле­ния Петровского барокко свя­за­ны с главными по­ли­тическими цен­тра­ми - Мо­ск­вой и Санкт-Пе­тер­бур­гом. В Мо­ск­ве к клю­че­вым гражданским по­строй­кам это­го пе­рио­да от­но­сят­ся Ле­фор­тов­ский дво­рец с чер­та­ми на­рыш­кин­ско­го ба­рок­ко (1697-1698 годы, архитектор Д.В. Ак­са­ми­тов), усадь­ба Ф. Го­ло­ви­на в рус­ле голлландского клас­си­циз­ма (1701-1703 годы, не сохранилась), Глав­ная ап­те­ка с ко­лос­саль­ным рим­ским до­ри­че­ским ор­де­ром , вы­пол­нен­ным из по­лив­ных из­раз­цов (1700-е годы, не сохранилась), пе­ре­строй­ка Авер­кия Ки­рил­ло­ва па­лат в рус­ле голландской ар­хи­тек­ту­ры XVII века (об­ра­зец транс­фор­ма­ции тра­диционного ти­па жи­ли­ща в но­вый - городской особ­няк; 1703-1711 годы) и Ле­фор­тов­ско­го двор­ца в ду­хе пал­ла­ди­ан­ст­ва XVII века (1706-1708 годы, архитектор Ф. Фон­та­на).

Наи­бо­лее ре­пре­зен­та­тив­ной сфе­рой московского зод­че­ст­ва Петровское барокко ста­ло цер­ков­ное строи­тель­ст­во. Хра­мы это­го вре­ме­ни в Мо­ск­ве и под­мос­ков­ных усадь­бах мож­но раз­де­лить на 3 груп­пы: эво­лю­ци­он­ную, раз­ви­ваю­щую тен­ден­ции пре­ды­ду­щих эпох [церковь Ива­на Вои­на на Яки­ман­ке (1704-1713 годы), со­че­таю­щая тра­диционное по­строе­ние пла­на «ко­раб­лём» и но­ва­тор­ское ис­поль­зо­ва­ние ку­поль­но­го пе­ре­кры­тия с лю­кар­на­ми ], «про­тес­тант­скую», для ко­то­рой ха­рак­тер­ны стрем­ле­ние к цен­трической объ­ём­но-про­стран­ст­вен­ной ком­по­зи­ции, ску­пой де­кор, ис­поль­зо­ва­ние пи­ля­ст­ро­во­го ор­де­ра и пло­ских об­рам­ле­ний (увен­чан­ная звон­ни­цей со шпи­лем вме­сто тра­диционной гла­вы церкви Свя­тых Пет­ра и Пав­ла на Но­вой Бас­ман­ной улице, 1705-1728 годы; квад­рат­ная в пла­не церкви Спа­са Заи­ко­нос­пас­ско­го монастыря, 1702-1719 годы, и др.) и тя­го­тею­щую к ка­то­лическим ба­роч­ным об­раз­цам (цер­ковь в Дуб­ро­ви­цах, Ар­хан­ге­ла Гав­рии­ла цер­ковь в Мо­ск­ве). Раз­ви­тие московского ва­ри­ан­та Петровского барокко рез­ко пре­рва­лось в 1714 году, ко­гда Пет­ром I был из­дан бес­пре­це­дент­ный указ, за­пре­тив­ший строи­тель­ст­во из кам­ня по всей Рос­сии, за ис­клю­че­ни­ем Санкт-Пе­тер­бур­га.

В от­ли­чие от Мо­ск­вы, пе­тербургский ва­ри­ант пет­ров­ской ар­хи­тек­ту­ры был на­мно­го силь­нее ото­рван от тра­ди­ции и про­грамм­но ори­ен­ти­ро­ван на ут­вер­жде­ние в российской ар­хи­тек­ту­ре современных западных об­раз­цов. До­мик Пет­ра I «Крас­ные хо­ро­мы» на Го­ро­до­вом острове (1703 год) и Лет­ний дво­рец [1710-1714 годы, архитектор Д. Тре­зи­ни (?)] ре­ше­ны в ду­хе ря­до­вой бюр­гер­ской за­строй­ки Северной Ев­ро­пы. Дво­рец А.Д. Мен­ши­ко­ва на Ва­силь­ев­ском острове (1710-1720-е годы, ар­хи­тек­то­ры Ф. Фон­та­на, Тре­зи­ни, Г. Ше­дель) и Зим­ний дво­рец [1711-1712 годы, Тре­зи­ни (?)] от­ли­ча­ют, как и московские па­мят­ни­ки, ис­поль­зо­ва­ние пи­ля­ст­ро­во­го ор­де­ра и ми­ни­ма­лизм де­ко­ра, ха­рак­тер­ные для итальнского и голландского клас­си­циз­ма XVII века.

Пе­тро­пав­лов­ский со­бор (1712-1733 годы, Тре­зи­ни) вы­дер­жан в рус­ле про­тес­тант­ской тра­ди­ции цер­ков­но­го строи­тель­ст­ва, но так­же вос­про­из­во­дит ха­рак­тер­ный тип главного городского со­бо­ра Бал­тий­ско­го ре­гио­на (как и церковь Иса­а­кия Дал­мат­ско­го, 1717-1727 годы, ар­хи­тек­то­ры Г.И. Мат­тар­но­ви, Н.Ф. Гер­бель, Г. Киа­ве­ри, М.Г. Зем­цов). Для ар­хи­тек­ту­ры Кун­ст­ка­ме­ры (1718-1734 годы, ар­хи­тек­то­ры Мат­тар­но­ви, Гер­бель, Г. Киа­вери, Зем­цов) ха­рак­тер­но со­че­та­ние ба­роч­но ак­тив­ной, ди­на­мич­ной ком­по­зи­ции центральной баш­ни и плос­ко­го не­пла­стич­но­го де­ко­ра фа­са­дов. Ана­ло­гич­ны­ми чер­та­ми об­ла­да­ет зда­ние Две­на­дца­ти кол­ле­гий с ди­на­мич­ной про­тя­жён­ной ком­по­зи­ци­ей и пло­ским фа­сад­ным ри­сун­ком (1722-1742 годы, Тре­зи­ни). Свя­то-Тро­иц­кий со­бор Алек­сан­д­ро-Нев­ской лав­ры (1719-1731 годы, Т. Шверт­фе­гер; позд­нее пе­ре­стро­ен) с 2 баш­ня­ми-ко­ло­коль­ня­ми на зап. фа­са­де и мощ­ным ку­по­лом по­лу­чил раз­ви­тое ба­роч­ное оформ­ле­ние.

В за­го­род­ных ан­самб­лях ис­поль­зо­ва­лись французские об­раз­цы, в ча­ст­но­сти Вер­саль (ан­самбль Стрель­ны, 1717-1725 годы, ар­хи­тек­то­ры А. Леб­лон, Н. Ми­кет­ти). В Пе­тер­го­фе, главной ре­зи­ден­ции пе­рио­да Петровского барокко, бы­ли воз­ве­де­ны дво­рец Мон­пле­зир с са­дом в голландском ду­хе [1714-1723 годы, ар­хи­тек­то­ры А. Шлю­тер (?), И.Ф. Бра­ун­штейн], дво­рец с фли­ге­ля­ми-па­виль­о­на­ми и га­ле­рея­ми на верх­ней тер­ра­се и об­шир­ный ре­гу­ляр­ный парк с па­виль­о­на­ми на ниж­ней тер­ра­се (1714-1723 годы, Бра­ун­штейн, Леб­лон, Ми­кет­ти, М.Г. Зем­цов), а так­же уст­ро­ен­ные на итал. ма­нер кас­ка­ды и фон­та­ны в Ниж­нем пар­ке (архитектор Ми­кет­ти), вы­пол­нен­ные в ду­хе французского Ре­гент­ст­ва сти­ля дво­рец Мар­ли и па­виль­он Эр­ми­таж (оба - 1721-1723 годы, Бра­ун­штейн).

Пет­ров­ское вре­мя за­ло­жи­ло ос­но­вы раз­ви­тия российской ар­хи­тек­ту­ры XVIII века, пе­ре­ве­дя её из сис­те­мы средневековых приё­мов в сфе­ру современной западноев­ропейской ар­хитектурной прак­ти­ки (так, в про­цес­се про­ек­ти­ро­ва­ния впер­вые на­ча­ли ис­поль­зо­вать чер­те­жи). Для это­го по­на­до­би­лось вос­пи­тать но­вое по­ко­ле­ние русских зод­чих: отечественные ар­хи­тек­то­ры по­лу­ча­ли об­ра­зо­ва­ние за гра­ни­цей в рам­ках пен­сио­нер­ских по­ез­док или ра­бо­тая под на­ча­лом иностранных зод­чих в Рос­сии.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)