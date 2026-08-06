ПЕТРОВСКИЙ ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ

Родился 23.08.1960, г. Оренбург. Окончил Военный институт Министерства обороны в 1982 г.В 1985-1987 обучался в аспирантуре Института США и Канады АН СССР.

Кандидатская диссертация , 1987. Докторская диссертация : Азиатско-тихоокеанские режимы безопасности после холодной войны (Институт Дальнего Востоке РАН, 1998).

1985-1987 – помощник политического обозревателя "Литературной газеты"; 1993-1999 – помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ. 2000 – выпускник Центра изучения проблем азиатско-тихоокеанской безопасности (APCSS). 2004-2005 – помощник члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ. 2001-2006 – профессор МГИМО (У) МИД РФ. 2006-2010 – профессор факультета государственного управления и Высшей школы государственного аудита МГУ им. Ломоносова.

С 1987 – в Институте Дальнего Востока АН СССР (РАН). В настоящее время главный научный сотрудник Центра изучения и прогнозирования российско-китайских отношений.

Академик Академии военных наук. Член редакционных коллегий журналов «Дипломатическая служба», «International Journal of Asian Economics», «International Journal on World Peace».

Область интересов : Межд. отношения на Дальнем Востоке; политика Евросоюза в Азии, межд. режимы безопасности в АТР и евро-атлантическом регионе.

Сочинения: Автор четырех монографий и более 100 научных публикаций.

Азиатско-тихоокеанские режимы безопасности после «холодной войны»: эволюция, перспективы российского участия. Изд. «Памятники исторической мысли». М., 1998.

«Вторая дорожка» Женевы-2. Роль межрелигиозного диалога в урегулировании сирийского кризиса, UPF Сегодня, № 2, 2014.

КПК и международное коммунистическое движение (1977-1987 гг.). М., 1990.

Концепция внешней политики России: контуры обновления (ред. в соавторстве). М., 2004.

«Мягкая сила» по-русски в поисках точки опоры, Международная жизнь, № 7, 2013. – 0,7 п.л.

ООН и война в Корее: уроки истории, UPF сегодня, февраль 2010.

ООН и война в Корее: неоконченный путь к миру, UPF сегодня, июнь 2013.

От империи – к открытому миру. О внешней политике России переходного периода. М., РОССПЭН, 2007.

О перспективах развития российско-китайских отношений, Китай в эпицентре глобальных проблем АТР, М., ИДВ РАН, 2013.

О перспективах трехстороннего диалога США-Китай-Россия, Китай в мировой и региональной политике. История и современность, М., ИДВ РАН, 2013.

Правило «открытого окна»: о правах человека в России и современном мире, Полис, № 1, 2010.

Россия и Восточная Азия в контексте украинского кризиса: «нет» санкциям, «да» новому миропорядку, Международная жизнь, № 10, 2014.

Россия и мир: избавляясь от имперской ностальгии, изд. LAP Lambert Academic Publishing, 2011.

Россия, Китай и новая архитектура международной безопасности в АТР, Международная жизнь, № 1, 2013.

Россия-Китай в 2012-2013 гг, КНР: политика, экономика, культура.2012-2013 гг., М. ИДВ РАН, 2013.

Трехсторонний диалог «Китай-США-Россия» в контексте «сетевой дипломатии» в АТР, М., ИНИОН РАН, 2014.

У истоков холодной войны в Северо-Восточной Азии: всегда ли Громыко говорил «нет», Проблемы Дальнего Востока, № 2, 2014.

Эхо Второй мировой в Восточной Азии: «ловушки» холодной войны и уроки коллективного действия, Международная жизнь, № 8, 2014.

Comprehensive Security Approach to the Korean Settlement. The Helsinki Model for Northeast Asia?, BRIT XII-2012, Borderland Voices: Shaping a New World Order, Fukuoka-Busan, 2012.

Human Development, Human Security and international Regimes: New Global Policy Agenda, Sunmoon University Papers, Korea, 2010.

International Regimes: A New Paradigm for Asia Pacific after the Cold War, The End of the Cold War and It’s Impacts on International Relations, East China Normal University, Shanghai, 2012.

On the Eve of the G20 Summit: Russia’s G20 Presidency Continuity and Innovation, Comparative International Studies, Beijing, # 2, 2013.

Post-Crisis Conceptual Framework for Asia Pacific: Human Development, Human Security, Good Governance, and International Regimes, International Journal of Asian Economics, Vol. 3, 2012.

Russia and the Global Crisis: Mitigating Strategy and Policy Implications, Korean Institute of Economic Policy, Seoul, April 2010.

Russia’s Emerging Foreign Policy Strategy: from ‘Soviet Nostalgia to Pragmatism?, International Journal of Asian Economics, Vol. 1, 2011.