ПЕТРОВСКИЙ НЕСТОР МЕМНОНОВИЧ

Биография и научная карьера

Родился в семье профессора Казанского университета , что предопределило его дальнейшую судьбу. Среднее образование получил во второй Казанской гимназии, высшее — в Казанском университете, где он и окончил курс на славяно-русском отделение в мае 1897 г. с дипломом первой степени. После окончания университета оставлен по рекомендации профессора А. Александрова для подготовки к профессорскому званию по кафедре славянской филологии сроком на два года. Осенью 1899 г. отправился в заграничную командировку. Из Казани вначале отправился в Санкт-Петербург для получения консультации у отечественных славистов, затем была Варшава, Прага, Вена, Загреб и другие города, библиотеки и ученые-слависты. За время командировки Петровский работал во многих книжных и рукописных хранилищах, и результатом его разысканий стало несколько серьезных сочинений из области славянской филологии. С 1901 г. прочитал несколько пробных лекций, а 12 мая 1902 г. Н. Петровский защитил магистерскую диссертацию на тему «О сочинениях Петра Гекторовича». Эта работа была награждена академической премией профессора А. А. Котляревского. В 1906 г. вышла монография ученого, посвященная словенскую лингвисту и историку Варфоломею Копитару. На более чем 700 страницах, Нестор Мемнонович досконально изучил период становления словенского деятеля национального возрождения и разные стороны его деятельности и жизни. Для сбора различных сведений о словенском ученом, Петровский неоднократно выезжал в Любляну и Вену, где выявил многие работы и сочинения Копитара. Труд был высоко оценен научным сообществом, и на его основании казанский славист в 1907 г. получил докторскую степень. В своих научных интересах он не ограничивался лишь словенцами и сербами, мы встречаем его работы по болгарской и чешской истории и литературоведению. В 1911 г. А. А. Александров оставил кафедру Казанского университета, уйдя из мирской жизни и приняв монашеский постриг. Ее занял его ученик Петровский. С 1909 по 1919 г. также он состоял в обществе археологии, истории и этнографии (ОАИЭ). За это время им было написано около 300 различных научных работ. 2 декабря 1917 г. Петровского избрали член-корреспондентом Академии наук по Отделению русского языка и словесности. На следующий год Казанский университет оказался в водовороте событий Гражданской войны. После оставления города белыми войсками, большая часть студентов и профессоров бежали от красной власти. Для Петровского наступили тяжелые времена, в университете большевики вводили новые порядки, в самом городе царил голод и разруха, преподавателям выплачивали скромное жалование и с большими задержками. Нестор Мемнонович ушел из жизни 6 февраля 1921 г.