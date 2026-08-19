Петрóвский, Григорий Иванович

Петрóвский, Григорий Иванович (23.01[04.02].1878, с. Печенеги Харьковской губернии — 09.01.1958, Москва) — российский революционер, советский и украинский партийный и государственный деятель. Родился рабочей семье. С детства работал на промышленных предприятиях, с 1898 член Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП) . В 1912 был избран депутатом в Государственную думу IV созыва от фракции большевиков. В ноябре 1914 вместе с другими депутатами-большевиками был арестован и в феврале 1915 сослан в Сибирь. После Февральской революции 1917 был освобожден, принял участие в Октябрьском перевороте 1917 . Народный комиссар внутренних дел РСФСР (1917–1918), председатель Всеукраинского революционного комитета (1919–1920), председатель Всеукраинского ЦИК (1920–1938) и Председатель ЦИК СССР от Украинской ССР (1922–1938), заместитель председателя Президиума Верховного Совета СССР (1938–1939). В 1939 был снят со всех политических должностей и работал заместителем директора Музея революции.

Лит .: Бега Ф. Ф., Александров В. Г. Петровский. М., 1963; О Григории Петровском: воспоминания, очерки, статьи современников. М., 1987. Д. К. Баканов .