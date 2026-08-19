ПЕТРОВСКИЙ Григорий Иванович

Российский политический и советский государственный деятель.

В 1897 г. вступил в "Союз борьбы за освобождение рабочего класса" в Екатеринославе. С 1903 г. - большевик. В 1905 г. один из руководителей Совета рабочих депутатов и боевого стачкома в Екатеринославе, участвовал в Первой российской Революции . В 1912 - депутат IV Государственной думы. С 1913 - член ЦК РСДРП, лидер большевистской фракции в Думе. В ноябре 1914 арестован, сослан в Таруханский край. После Февральской революции 1917 г. председатель Якутского комитета РСДРП, комиссар Якутской обл. В июле вернулся в Петроград. С августа - член Екатеринославского комитета РСДРП(б). Член Учредительного Собрания. В ноябре 1917 - марте 1919 гг. - нарком внутренних дел РСФСР. Один из организаторов советской милиции. С 1921 г. - член ЦК. Участвовал в подписании Брестского мира, разработке Конституции РСФСР 1918 г., организации Красного террора. Член ЦК РКП(б) и ВКП(б) 1921-1939 гг. (кандидат в 1918-1919 и 1920-1921 гг.). В 1919-1920 гг. - председатель Всеукраинского ревкома. В 1919 и 1920-1938 гг. - председатель Всеукраинского ЦИК. С 1922 г. - один из председателей ЦИК СССР. Кандидат в члены Политбюро с 1926 г. В 1937-1947 - депутат Верховного Совета СССР, в 1937-1938 гг. - заместитель председателя его Президиума. 10 марта 1939 за связи с «врагами народа» был выведен из состава Политбюро и ЦК ВКП(б) и в 1940 г. назначен заместителем директора Музея Революции. Награжден орденами Красного знамени (1928) и Ленина (1938, 1953)

Исторические источники:

О Григории Петровском: воспоминания, очерки, статьи современников. М., 1987.

Сочинения:

Избранные произведения. М., 1987.

Автор статьи: Шубин А.В.