ПЕТРОВСКАЯ КУЛЬТУРА

ПЕТРОВСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культуpa позднего бронзового века на тер­ри­то­рии Западного, Северного и Центрального Ка­зах­ста­на, Южного За­ура­лья, Юго-Западной Си­би­ри.

Вхо­дит в ан­д­ро­нов­скую куль­ту­ру (куль­тур­но-ис­то­ри­че­скую общ­ность). Впер­вые ком­плек­сы Петровской культуры вы­де­ле­ны Г.Б. Зда­но­ви­чем в 1975 году. На­зва­на по по­се­ле­нию и мо­гиль­ни­ку у современного села Пет­ров­ка (Есиль­ский район Се­ве­ро-Ка­зах­стан­ской области, Ка­зах­стан), рас­коп­ки Г.Б. Зда­но­ви­ча (1971, 1976, 1981, 1982 годы).

Го­ро­ди­ща пря­мо­уголь­ные или мно­го­уголь­ные в пла­не, ок­ру­же­ны гли­ня­ным ва­лом (есть пред­по­ло­же­ние, что с ис­поль­зо­ва­ни­ем кир­пи­чей), рвом, до­пол­ни­тель­ным (внеш­ним по от­но­ше­нию ко рву) ва­лом. Во рвах и у вхо­дов - остат­ки ри­ту­аль­ных ком­плек­сов (че­ре­па и круп­ные час­ти ске­ле­тов до­маш­них жи­вот­ных, со­су­ды, оча­ги). Боль­шин­ст­во по­се­ле­ний не­ук­ре­п­лён­ные; в Ку­лев­чах III про­сле­же­ны ули­ца, сточ­ная ка­на­ва. До­ма на­зем­ные, пря­мо­уголь­ные в пла­не (25-100 м2), с тор­ца - ко­рот­кий там­бур-вы­ход; по­лы об­ма­за­ны гли­ной; внут­ри - по 1-2 оча­га с ка­мен­ной вы­клад­кой.

Кур­га­ны мо­гут пе­ре­кры­вать круп­ную по­гре­баль­ную ка­ме­ру (как пра­ви­ло, муж­ское за­хо­ро­не­ние с ору­жи­ем, ос­тат­ка­ми ко­лес­ниц, ске­ле­та­ми ло­ша­дей) или 1-2 центральные мо­гиль­ные ямы, во­круг ко­то­рых по коль­цу рас­по­ло­же­ны за­хоро­не­ния (час­то под­ро­ст­ков и де­тей). Из­вест­ны дет­ские грун­то­вые мо­гиль­ни­ки, еди­нич­ные дет­ские за­хо­ро­не­ния в по­лах до­мов. Ка­ме­ры пря­мо­уголь­ные (до 4×2,5 м, глу­би­ной до 2 м), вы­тя­ну­ты по ли­нии вос­ток - за­пад, стен­ки и пол мо­гут быть по­кры­ты гли­ня­ной об­маз­кой, об­ло­же­ны сыр­цо­вым кир­пи­чом, пе­ре­кры­ты ка­мен­ны­ми пли­та­ми, бре­вен­ча­тым на­ка­том, клад­кой из сыр­цо­вых кир­пи­чей. Тру­по­по­ло­же­ния в основном скор­чен­ные на ле­вом бо­ку (есть вы­тя­ну­тые на спи­не), го­ло­вой на за­пад, кис­ти рук сло­же­ны близ ли­ца. В мо­ги­лах, как пра­ви­ло, на­хо­дят мно­го ин­вен­та­ря, кос­тей жи­вот­ных.

Ке­ра­ми­ка - ост­ро­рё­бер­ные горш­ки и бан­ки, ор­на­мен­ти­ро­ван­ные гре­бен­ча­тым штам­пом (за­штри­хо­ван­ные тре­уголь­ни­ки, вол­ни­стые ли­нии, ме­ан­д­ры и др.), же­лоб­ка­ми, ям­ка­ми. Брон­зо­вые од­но- и дву­лез­вий­ные но­жи, сер­пы, стру­ги, тёс­ла, ук­ра­ше­ния; ка­мен­ные на­ко­неч­ни­ки стрел, пес­ты, на­ко­валь­ни; кос­тя­ные пса­лии с пря­мо­уголь­ным, дис­ко­вид­ным, сег­мен­то­вид­ным щит­ком, в основном со встав­ны­ми ши­па­ми, на­ко­неч­ни­ки стрел, гар­пу­нов, ту­пи­ки и др. В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва ско­то­вод­ст­во, гор­ное де­ло и ме­тал­лур­гия (в том числе на экс­порт в северные и северо-западные оча­ги ме­тал­ло­об­ра­бот­ки Ев­ра­зий­ской степ­ной ме­тал­лур­ги­че­ской про­вин­ции).

Петровская культура фор­ми­ро­ва­лась в зо­не сте­пей и ле­со­сте­пей Ура­ло-Ишим­ско­го ме­ж­ду­ре­чья на ба­зе ме­ст­ных куль­тур на­ча­ла эпо­хи ран­не­го ме­тал­ла (на­след­ни­ки гре­бен­ча­то­го гео­мет­риз­ма куль­тур степ­ных рай­онов Ка­зах­ста­на и тра­ди­ции, пред­став­лен­ные на ле­со­степ­ных па­мят­ни­ках виш­нёв­ско­го и оди­нов­ско­го ти­пов, таш­ков­ской и др. куль­тур юга Зап. Си­би­ри) при силь­ном им­пуль­се с за­па­да (аба­шев­ская куль­ту­ра,син­таш­тин­ская куль­ту­ра). В ан­тро­по­ло­гической се­рии Петровской культуры, в ос­но­ве ев­ро­пео­ид­ной, по на­блю­де­ни­ям Е.П. Ки­то­ва, ве­ли­ка ти­по­ло­гическая не­од­но­род­ность - от со­че­та­ния кав­каз­ских юж­но­ев­ро­пео­ид­ных при­зна­ков до ура­ло­ид­ных, свя­зан­ных с древ­не­ураль­ской фор­ма­ци­ей. На ос­но­ве Петровской культуры сфор­ми­ро­ва­лась ала­куль­ская куль­ту­ра ан­д­ро­нов­ской куль­тур­но-ис­то­рические общ­но­сти. Н.Б. Ви­но­гра­дов и др. рас­смат­ри­ва­ют Петровскую культуру как ран­ний этап ала­куль­ской куль­ту­ры.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)