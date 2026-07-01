ПЕТРОВСКАЯ КУЛЬТУРА
ПЕТРОВСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культуpa позднего бронзового века на территории Западного, Северного и Центрального Казахстана, Южного Зауралья, Юго-Западной Сибири.
Входит в андроновскую культуру (культурно-историческую общность). Впервые комплексы Петровской культуры выделены Г.Б. Здановичем в 1975 году. Названа по поселению и могильнику у современного села Петровка (Есильский район Северо-Казахстанской области, Казахстан), раскопки Г.Б. Здановича (1971, 1976, 1981, 1982 годы).
Городища прямоугольные или многоугольные в плане, окружены глиняным валом (есть предположение, что с использованием кирпичей), рвом, дополнительным (внешним по отношению ко рву) валом. Во рвах и у входов - остатки ритуальных комплексов (черепа и крупные части скелетов домашних животных, сосуды, очаги). Большинство поселений неукреплённые; в Кулевчах III прослежены улица, сточная канава. Дома наземные, прямоугольные в плане (25-100 м2), с торца - короткий тамбур-выход; полы обмазаны глиной; внутри - по 1-2 очага с каменной выкладкой.
Курганы могут перекрывать крупную погребальную камеру (как правило, мужское захоронение с оружием, остатками колесниц, скелетами лошадей) или 1-2 центральные могильные ямы, вокруг которых по кольцу расположены захоронения (часто подростков и детей). Известны детские грунтовые могильники, единичные детские захоронения в полах домов. Камеры прямоугольные (до 4×2,5 м, глубиной до 2 м), вытянуты по линии восток - запад, стенки и пол могут быть покрыты глиняной обмазкой, обложены сырцовым кирпичом, перекрыты каменными плитами, бревенчатым накатом, кладкой из сырцовых кирпичей. Трупоположения в основном скорченные на левом боку (есть вытянутые на спине), головой на запад, кисти рук сложены близ лица. В могилах, как правило, находят много инвентаря, костей животных.
Керамика - острорёберные горшки и банки, орнаментированные гребенчатым штампом (заштрихованные треугольники, волнистые линии, меандры и др.), желобками, ямками. Бронзовые одно- и двулезвийные ножи, серпы, струги, тёсла, украшения; каменные наконечники стрел, песты, наковальни; костяные псалии с прямоугольным, дисковидным, сегментовидным щитком, в основном со вставными шипами, наконечники стрел, гарпунов, тупики и др. В основе хозяйства скотоводство, горное дело и металлургия (в том числе на экспорт в северные и северо-западные очаги металлообработки Евразийской степной металлургической провинции).
Петровская культура формировалась в зоне степей и лесостепей Урало-Ишимского междуречья на базе местных культур начала эпохи раннего металла (наследники гребенчатого геометризма культур степных районов Казахстана и традиции, представленные на лесостепных памятниках вишнёвского и одиновского типов, ташковской и др. культур юга Зап. Сибири) при сильном импульсе с запада (абашевская культура,синташтинская культура). В антропологической серии Петровской культуры, в основе европеоидной, по наблюдениям Е.П. Китова, велика типологическая неоднородность - от сочетания кавказских южноевропеоидных признаков до уралоидных, связанных с древнеуральской формацией. На основе Петровской культуры сформировалась алакульская культура андроновской культурно-исторические общности. Н.Б. Виноградов и др. рассматривают Петровскую культуру как ранний этап алакульской культуры.