МУЗЕЙ ДЕКАБРИСТОВ

Дом-музей декабристов - филиал областного краеведческого музея в городе Кургане - открылся 10 декабря 1975 года.

Музей расположен в доме, где с 1833 по 1837 годы жил декабрист М.М. Нарышкин со своей семьей. Михаил Михайлович Нарышкин, полковник Тарутинского пехотного полка, принадлежал к знатной и богатой семье. После подавления восстания на Сенатской площади был осужден на каторжные работы, а в марте 1833 года с женой Елизаветой Петровной, разделившей его участь, прибыл на поселение в Курган.

Дом, в котором поселилась семья, был одним из самых богатых домов уездного городка. Здесь собирались ссыльные декабристы, проходили музыкальные вечера. После отъезда Нарышкиных на Кавказ в доме располагался уездный суд, а в советское время - Дом пионеров, библиотека, медицинские курсы. В 1969 году был принято решение об организации Дома-музея декабристов. В 1972 году началась реставрация здания музея.

После реставрации дом сохранил не только внешней облик, но и внутреннюю планировку, архитектурно-декоративные элементы интерьеров комнат. Благодаря подробностям, изложенным в письмах хозяйки дома Елизаветы Петровны Нарышкиной, в музее были восстановлены интерьеры комнат хозяев дома, гостиной, столовой и библиотеки. Мебель в музее сборная, часть ее выполнена из красного дерева, некоторые предметы из карельской березы. Меблировка дополняется изделиями прикладного искусства: бронзой, фарфором, серебряной посудой.

Один из залов музея раскрывает идеологию декабристского движения, восстание на Сенатской площади и последовавшие за ним события - годы каторги и заключения. Иллюстрацией служат исторические документы, карты-схемы, картины и подлинные предметы XIX века. Здесь же акварельные портреты женщин, последовавших за своими мужьями в Сибирь. В гостиной представлены акварельные портреты декабристов, живших на поселении в Кургане. В нашем городе с 1830 по 1857 годы проживали И.Ф. Фохт, В.Н. Лихарев, М.А. Назимов, А.Е. Розен, М.М. Нарышкин, Н.И. Лорер, А.Ф. Бригген, И.С. Повало-Швейковский, П.Н. Свистунов, Н.В. Басаргин, Ф.М. Башмаков, Д.А. Щепин-Ростовский, В.К. Кюхельбекер . В Музее кроме портретов декабристов представлены документы, отражающие основные события жизни на поселении. В витринах - вещи, принадлежавшие декабристам: набор для письма в футляре, курительная трубка из слоновой кости, саше для носовых платков, книги с автографами декабристов, костяной нож для разрезания бумаги, рисунки, среди которых выполненные рукой Елизаветы Петровны и многое другое. Всего в Дoмe-музee собрано более 1300 экспонатов, в числе которых гравюры, литографии с видами Москвы и Петербурга, военная форма русской армии времён Александра I и Николая I.

Иллюстрации:

Дом-музей декабристов.